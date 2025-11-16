Τουλάχιστον 120 άνθρωποι, κυρίως αστυνομικοί, τραυματίστηκαν καθώς χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν την Πόλη του Μεξικού για να διαμαρτυρηθούν κατά της κυβέρνησης και της προέδρου του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ.

Η διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 15 Νοεμβρίου, οργανώθηκε κυρίως από μέλη της γενιάς Z, ενώ κατέληξε να λαμβάνει μία ευρύτερη υποστήριξη από μεγαλύτερους σε ηλικία οπαδούς κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Advertisement

Advertisement

«Για πολλές ώρες, η κινητοποίηση εξελισσόταν ειρηνικά, μέχρι που μια ομάδα κουκουλοφόρων άρχισε να προβαίνει σε βίαιες ενέργειες», δήλωσε ο Πάμπλο Βάσκες, επικεφαλής ασφαλείας της Πόλης του Μεξικού. Ο ίδιος ανέφερε ότι τραυματίστηκαν εκατό αστυνομικοί, εκ των οποίων σαράντα χρειάστηκε να νοσηλευθούν με μώλωπες και κοψίματα, ενώ επίσης τραυματίστηκαν και είκοσι διαδηλωτές.

🔴MEXICO 🇲🇽| Anger against the government amid widespread outrage over corruption and cartel violence. Thousands of citizens flooded the area around the Presidential Palace in Mexico City to protest the inaction of @Claudiashein's administration, especially after the murder…1/2 pic.twitter.com/WaWprLRwwK November 16, 2025

Η Σέινμπαουμ, η οποία βρίσκεται στην εξουσία από τον Οκτώβριο του 2024, διατηρεί ποσοστά αποδοχής άνω του 70%, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχει δεχθεί επικρίσεις για την πολιτική της στον τομέα της ασφάλειας λόγω σειράς δολοφονιών προσώπων με σημαντική δημοτικότητα.

Πολλοί διαδηλωτές κρατούσαν πανό και φορούσαν καπέλα προς τιμήν του Κάρλος Αλμπέρτο Μάνζο Ροντρίγκες, δημάρχου της Ουρουαπάν στην πολιτεία Μιτσοακάν, ο οποίος δολοφονήθηκε την 1η Νοεμβρίου, έχοντας ηγηθεί εκστρατείας κατά των καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών στην πόλη του.

Mexico Is In Full Revolt Against The Communist Chinese Backed President!



Update: Battle in Mexico City. In the main square, Zócalo, while patriots battle with police protecting the Presidential Palace. Officers launch tear gas and bullets! Mexico rises up against Sheinbaum… https://t.co/NvrPUXvyW9 pic.twitter.com/GAqwta1Srp — Alex Jones (@RealAlexJones) November 15, 2025

«Τον σκότωσαν επειδή ήταν ο άνθρωπος που έστελνε αστυνομικούς στα βουνά για να αντιμετωπίσουν την παρανομία», είπε η 65χρονη Ρόσα Μαρία Άβιλα, η οποία είχε ταξιδέψει από τη Μιτσοακάν. «Είχε το θάρρος να τους αντιμετωπίσει», πρόσθεσε.

Advertisement

«Χρειαζόμαστε περισσότερη ασφάλεια», δήλωσε ο 29χρονος Αντρές Μάσα, ο οποίος κρατούσε τη σημαία με το πειρατικό κρανίο, σύμβολο των διαδηλώσεων της γενιάς Z παγκοσμίως.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν μπροστά στο Εθνικό Παλάτι, όπου μένει και εργάζεται η Σέινμπαουμ. Εκεί, γκρέμισαν μέρος των μεταλλικών φραχτών γύρω από το κτίριο, ενώ οι αστυνομικοί οι οποίοι φρουρούσαν το συγκρότημα χρησιμοποίησαν δακρυγόνα και πυροσβεστήρες προκειμένου να απωθήσουν τους διαδηλωτές, οι οποίοι χτυπούσαν με δύναμη τους φράχτες.

«Έτσι έπρεπε να είχατε προστατεύσει τον Κάρλος Μάνζο», φώναζαν ορισμένοι από τους διαδηλωτές προς τις δυνάμεις ασφαλείας. Εκατοντάδες νέοι εκτόξευσαν αντικείμενα προς τους αστυνομικούς, οι οποίοι απάντησαν σηκώνοντας τις ασπίδες τους και ρίχνοντας και εκείνοι αντικείμενα προς το πλήθος.

Advertisement

Τις ημέρες πριν από τη διαδήλωση του Σαββάτου, η Σέινμπαουμ κατηγόρησε μερικά κόμματα ότι προσπαθούν να διεισδύσουν στο κίνημα της γενιάς Ζ, χρησιμοποιώντας bots στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ώστε να αυξήσουν τη συμμετοχή. «Πρόκειται για ένα κίνημα το οποίο προωθείται από το εξωτερικό κατά της κυβέρνησης», είχε πει.

Με πληροφορίες από The Guardian

Advertisement