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Με έναν ιδιαίτερα συγκινητικό τρόπο αποχαιρέτησε ο Χάρι Στάιλς την Ντόλι Πάρτον, κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, την Τετάρτη 26 Αυγούστου.

Μία ημέρα μετά την είδηση του θανάτου της θρυλικής τραγουδίστριας της κάντρι, ο Στάιλς έκανε μια σύντομη παύση προς το τέλος της εμφάνισής του και μίλησε στο κοινό για τη μεγάλη καλλιτέχνιδα που αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για πολλές γενιές μουσικών.

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«Θέλω απλώς να ευχαριστήσω όπως πρέπει όλους τους μουσικούς που με έχουν εμπνεύσει όλα αυτά τα χρόνια. Ντόλι, σε αγαπάμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ», είπε ο τραγουδιστής.

Harry Styles pays tribute to Dolly Parton during Night 1 of his tour at MSGhttps://t.co/VJeM23FKhW pic.twitter.com/ANjTm5D8CY August 27, 2026

Αμέσως μετά, τα φώτα και η μουσική στο στάδιο έδωσαν τη θέση τους στην ηχογράφηση του «I Will Always Love You», ενός από τα πλέον αναγνωρίσιμα τραγούδια της Ντόλι Πάρτον. Το τραγούδι ακούστηκε από τα ηχεία του Madison Square Garden για περίπου ένα λεπτό, σε μια συμβολική στιγμή αφιερωμένη στη σπουδαία δημιουργό.

Το «I Will Always Love You» γράφτηκε και ηχογραφήθηκε αρχικά από την Πάρτον το 1973. Ωστόσο, απέκτησε παγκόσμια διάσταση σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα, όταν η Γουίτνεϊ Χιούστον το ερμήνευσε για την ταινία «The Bodyguard» το 1992, μετατρέποντάς το σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία της μουσικής.

Η Ντόλι Πάρτον έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, αφήνοντας πίσω της μια τεράστια μουσική κληρονομιά και μια καριέρα που εκτείνεται σε περισσότερες από έξι δεκαετίες.

Η κίνηση του Χάρι Στάιλς έγινε δεκτή με συγκίνηση από το κοινό, με τους θεατές να καταγράφουν τη στιγμή με τα κινητά τους τηλέφωνα.