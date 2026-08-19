Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ συμφώνησε να καταβάλει 53 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει αγωγές οικογενειών σχετικά με την ακατάλληλη διαχείριση σορών που είχαν δωρηθεί στην ιατρική σχολή.

Ο πρώην διευθυντής του νεκροτομείου, Σέντρικ Λοτζ, ομολόγησε ότι έκλεβε και πουλούσε ανθρώπινα μέλη στη μαύρη αγορά κατά το διάστημα 2018 έως 2021.

Το δικαστήριο της Βοστώνης εξετάζει τον προτεινόμενο διακανονισμό, ο οποίος προβλέπει τη δημιουργία ειδικού ταμείου αποζημίωσης για τους συγγενείς των θυμάτων.

Ο Σέντρικ Λοτζ και η σύζυγός του έχουν ήδη καταδικαστεί σε ποινές φυλάκισης για τη συμμετοχή τους στο παράνομο αυτό κύκλωμα εμπορίας.

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Το Χάρβαρντ συμφώνησε να καταβάλει 53 εκατομμύρια δολάρια (45.680 εκατομμύρια ευρώ) για να διευθετήσει τις αγωγές που άσκησαν οικογένειες οι οποίες ισχυρίστηκαν ότι το πανεπιστήμιο χειρίστηκε ακατάλληλα τις σορούς των αγαπημένων τους που είχαν δωρηθεί στην ιατρική σχολή του.

Ο διακανονισμός, ο οποίος προτάθηκε σε δικαστήριο της Βοστώνης τη Δευτέρα, θα θέσει τέλος στις αγωγές που είχαν ασκηθεί κατά της Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ (HMS), αφού ο πρώην διευθυντής του νεκροτομείου, Σέντρικ Λοτζ, ομολόγησε την ενοχή του για κλοπή και πώληση ανθρώπινων λειψάνων στη μαύρη αγορά.

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Ο Λοτζ, 58 ετών, αφαίρεσε μέρη από πτώματα και τα πούλησε διαδικτυακά, στο πλαίσιο ενός σχεδίου που φέρεται να διήρκεσε από το 2018 έως το 2021.

Η Ιατρική Σχολή ανέφερε σε επιστολή που δημοσίευσε τη Δευτέρα ότι θα δημιουργηθεί ταμείο αποζημίωσης πολλών εκατομμυρίων δολαρίων για τις οικογένειες, μόλις το δικαστήριο δώσει την έγκρισή του.

Ο Λοτζ και έξι άλλοι συνεργοί που δεν είχαν καμία σχέση με το Χάρβαρντ κατηγορήθηκαν όλοι και ομολόγησαν την ενοχή τους το 2025.

Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι ο Λοτζ εκμεταλλεύτηκε τη θέση του ως διευθυντή του «Προγράμματος Ανατομικών Δωρεών» της Ιατρικής Σχολής για να διαμελίσει πτώματα που είχαν δωρηθεί για ιατρική έρευνα.

Harvard morgue manager and his wife are accused of stealing body parts and selling them across state lines.



They allegedly sold "two dissected faces for $600."pic.twitter.com/le3OdjloEY — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) June 15, 2023

Οι φοιτητές του Χάρβαρντ χρησιμοποιούν τα δωρηθέντα πτώματα για να μελετήσουν και να εξασκηθούν σε ιατρικές διαδικασίες. Όταν η σχολή ολοκληρώνει τη χρήση τους, τα πτώματα συχνά αποτεφρώνονται και τα λείψανα επιστρέφονται στις οικογένειές τους ή θάβονται στο ιατρικό νεκροταφείο του πανεπιστημίου, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

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Ο Λοτζ και η σύζυγός του πούλησαν τα ανθρώπινα μέλη σε αγοραστές στην Πενσυλβάνια και τη Μασαχουσέτη, αναφέρεται στο κατηγορητήριο.

Τον Δεκέμβριο καταδικάστηκε σε οκτώ χρόνια φυλάκισης, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η σύζυγός του καταδικάστηκε σε ένα έτος και μία ημέρα.

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