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Η υπόθεση του ανηλίκου στην Ήπειρο, που απασχόλησε τις αστυνομικές αρχές για σχεδιαζόμενη επίθεση, αναδεικνύει μια ιδιαίτερα σημαντική πλευρά της τεχνητής νοημοσύνης: τη δυνατότητά της να συμβάλλει στην πρόληψη επικίνδυνων και παράνομων ενεργειών.

Το ChatGPT δεν είναι ένα ανεξέλεγκτο σύστημα που εκτελεί οποιαδήποτε εντολή. Αντιθέτως, έχει σχεδιαστεί ώστε να αναγνωρίζει επικίνδυνα αιτήματα και να αρνείται να δώσει οδηγίες για δολοφονίες, επιθέσεις ή άλλες σοβαρές εγκληματικές πράξεις.

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Όταν εντοπίζονται ιδιαίτερα ανησυχητικές συνομιλίες, μπορούν να ενεργοποιηθούν πρόσθετοι μηχανισμοί ασφαλείας της OpenAI.

Μπορεί να ειδοποιήσει την Αστυνομία;

Ναι, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η OpenAI προβλέπει τη δυνατότητα ενημέρωσης των αρμόδιων αρχών όταν διαπιστώνεται αξιόπιστος και άμεσος κίνδυνος σοβαρής σωματικής βλάβης.

Η απόφαση δεν λαμβάνεται αυτόματα από το ίδιο το ChatGPT, αλλά μέσω διαδικασιών αξιολόγησης της εταιρείας.

Η OpenAI έχει δημοσιοποιήσει στοιχεία για παραπομπές υποθέσεων στις διωκτικές αρχές, επιβεβαιώνοντας ότι η προστασία της δημόσιας ασφάλειας δεν περιορίζεται στην άρνηση επικίνδυνων αιτημάτων.

Βεβαίως, κανένα σύστημα δεν είναι αλάνθαστο ούτε μπορεί να προβλέψει κάθε εγκληματική πρόθεση.

Ωστόσο, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να λειτουργήσει ως πρόσθετη δικλίδα προστασίας της ανθρώπινης ζωής.

Και αυτή είναι μια σημαντική, θετική διάσταση του ChatGPT που αξίζει να αναδειχθεί.