Ένα απρόοπτο αλλά χαριτωμένο περιστατικό σημειώθηκε στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τέζερο της Ιταλία, όταν ένα λυκόσκυλο «έκλεψε» την παράσταση στην πίστα του σκι αντοχής.

Καθώς οι αθλήτριες από την Κροατία και την Αυστραλία πλησίαζαν στη γραμμή τερματισμού, το λυκόσκυλο εμφανίστηκε ξαφνικά στην πίστα. Έτρεχε πίσω από τις σκιέρ με εντυπωσιακή ταχύτητα και πέρασε κι αυτό τη γραμμή τερματισμού, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα των θεατών. Οι κάμερες κατέγραψαν τη σκηνή, η οποία κάνει ήδη τον γύρο του διαδικτύου.

Ευτυχώς, δεν προκλήθηκε αναστάτωση ούτε υπήρξε κάποιος τραυματισμός, καθώς οι αθλήτριες είχαν ήδη ολοκληρώσει την προσπάθειά τους.

These Olympic skiers were joined by a furry friend in the women's team cross country qualification 🐕 pic.twitter.com/WyyJiPCGMU — TNT Sports (@tntsports) February 18, 2026

Σύμφωνα με το NPR, ο σκύλος ονομάζεται Nazgul και ξέφυγε από τους ιδιοκτήτες του που διέμεναν σε κοντινό κατάλυμα. Οι διοργανωτές τον περισυνέλεξαν και τον επέστρεψαν με ασφάλεια στην οικογένειά του, αστειευόμενοι μάλιστα ότι δεν θα κάνει δηλώσεις — αλλά σίγουρα αξίζει επαίνους για το εντυπωσιακό του σπριντ.