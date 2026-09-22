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Η ηθοποιός Χέιντεν Πανετιέρε πέθανε από υπερβολική δόση διαφόρων ουσιών, μεταξύ των οποίων και φαιντανύλη, ανακοίνωσε την Τρίτη ο ιατροδικαστής στη Νότια Καρολίνα.

Η 36χρονη Πανετιέρε βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε διαμέρισμα στο Γκρίνβιλ της Νότιας Καρολίνας, στις 16 Αυγούστου. Στο σπίτι βρίσκονταν ο σύντροφός της, με τον οποίο διατηρούσαν κατά διαστήματα σχέση, Μπράιαν Χίκερσον, καθώς και ο αδελφός του, Ζακ Χίκερσον.

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Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Ιατροδικαστή της κομητείας Γκρίνβιλ, στον οργανισμό της Πανετιέρε εντοπίστηκε συνδυασμός φαιντανύλης και ενός χημικού παραπροϊόντος της, καθώς και αλπραζολάμη, ένα αγχολυτικό φάρμακο, ένα μυοχαλαρωτικό και ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της μείζονος κατάθλιψης και άλλων σοβαρών διαταραχών ψυχικής υγείας.

Το γραφείο δεν έδωσε στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες από την έκθεση της νεκροψίας κατά την αρχική ανακοίνωση.

Ερωτηθείσα για την έκθεση του ιατροδικαστή, η Κέισι Κίτσεν, εκπρόσωπος Τύπου της οικογένειας, δήλωσε στο Associated Press: «Η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και η υπόθεση είναι περίπλοκη». Η Αστυνομία του Γκρίνβιλ επιβεβαίωσε την Τρίτη ότι η έρευνα για τον θάνατο της Πανετιέρε συνεχίζεται.

Οι διασώστες έφτασαν στο διαμέρισμά της τον περασμένο μήνα, έπειτα από κλήση στο 911, και πραγματοποίησαν ΚΑΡΠΑ και άλλες προηγμένες προσπάθειες ανάνηψης για περισσότερα από 40 λεπτά, προτού διαπιστωθεί ο θάνατός της. Η νεκροψία δεν έδειξε σημάδια τραυματισμού που θα μπορούσαν να έχουν συμβάλει στον θάνατό της, δήλωσε ο ιατροδικαστής της κομητείας Γκρίνβιλ, Μάικ Έλις.

Η αστυνομική έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα μετά τον θάνατό της περιλάμβανε τα φάρμακα που λάμβανε η Πανετιέρε, ωστόσο οι ονομασίες των φαρμάκων είχαν διαγραφεί.

Με πληροφορίες από: apnews.com