Η Chevron και οι εταίροι της στο κοίτασμα φυσικού αερίου Leviathan, ανοικτά του Ισραήλ, έλαβαν τελική επενδυτική απόφαση (FID) για την επέκταση της παραγωγικής ικανότητας του έργου, «κλειδώνοντας» ένα από τα πιο στρατηγικά ενεργειακά projects της Ανατολικής Μεσογείου για την τρέχουσα δεκαετία.

Η απόφαση αφορά την αναβάθμιση της υπεράκτιας παραγωγικής πλατφόρμας (περίπου 10 χλμ. ανοικτά της περιοχής Dor), με σχέδιο που περιλαμβάνει τρεις επιπλέον υπεράκτιες γεωτρήσεις, νέες υποθαλάσσιες υποδομές και ενίσχυση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας, ώστε οι συνολικές παραδόσεις φυσικού αερίου από τον Λεβιάθαν να φτάσουν περίπου τα 21 δισ. κυβικά μέτρα (bcm) ετησίως.

Γιατί τώρα: ζήτηση, εξαγωγές και… Ευρώπη

Ο Λεβιάθαν αποτελεί «κλειδί» για την ενεργειακή αρχιτεκτονική του Ισραήλ και ταυτόχρονα έναν βασικό πυλώνα των περιφερειακών ροών φυσικού αερίου προς Ιορδανία και Αίγυπτο. Και εδώ βρίσκεται το γεωοικονομικό βάρος της απόφασης: Οι εξαγωγές προς την Αίγυπτο τροφοδοτούν και τις εγκαταστάσεις LNG, που με τη σειρά τους στηρίζουν αποστολές προς την ευρωπαϊκή αγορά.

Η χρονική συγκυρία συνδέεται ευθέως και με τη μεγάλη συμφωνία εξαγωγών προς την Αίγυπτο, ένα deal έως 35 δισ. δολάρια που έχει ήδη «τρέξει» σε πολιτικό και εμπορικό επίπεδο, την ώρα που η αιγυπτιακή παραγωγή φυσικού αερίου υποχωρεί από το 2022 και το Κάιρο αναζητά σταθερές εισροές για να καλύψει το κενό.

Το κόστος και το χρονοδιάγραμμα

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Reuters, το project έχει προϋπολογισμό 2,36 δισ. δολάρια και στόχο να τεθεί σε λειτουργία το 2029 (εντός του «τέλους της δεκαετίας», όπως περιγράφεται και στην ανακοίνωση).

Σε πρακτικούς όρους, η επέκταση αυξάνει την «ενεργειακή ισχύ» του Ισραήλ στην περιοχή, ενώ ενισχύει και την προβλεψιμότητα των ροών προς τις γειτονικές αγορές, ειδικά σε μια περίοδο όπου η Ανατολική Μεσόγειος λειτουργεί ταυτόχρονα ως ενεργειακός διάδρομος και ως γεωπολιτικό πεδίο υψηλής έντασης.

Ποιοι είναι οι παίκτες

Operator του Leviathan είναι η Chevron Mediterranean Limited με 39,66%, ενώ συμμετέχουν η NewMed Energy με 45,34% και η Ratio Energies με 15%.

Η Chevron, άλλωστε, «χτίζει» ευρύτερο αποτύπωμα στην περιοχή: πέρα από τον Λεβιάθαν, διαθέτει συμμετοχές/δραστηριότητα στο κοίτασμα Tamar (Ισραήλ) και στο Aphrodite (Κύπρος, υπό ανάπτυξη), εντάσσοντας την Ανατολική Μεσόγειο στον πυρήνα της στρατηγικής της για φυσικό αέριο.

Τι σημαίνει «FID» και γιατί έχει σημασία

Η τελική επενδυτική απόφαση (Final Investment Decision) είναι το σημείο όπου ένα έργο περνά από το «σχεδιάζεται» στο «χτίζεται»: εγκρίνονται τα κεφάλαια, «κλειδώνουν» συμβάσεις, προμήθειες και χρονοδιάγραμμα. Με απλά λόγια, από εδώ και πέρα το project παύει να είναι υπόθεση προθέσεων και γίνεται δεσμευτικό πρόγραμμα υλοποίησης.

Το στοίχημα για την Chevron και τους εταίρους της είναι διπλό: να αυξήσουν όγκους και έσοδα σε μια «διψασμένη» περιφέρεια, αλλά και να θωρακίσουν τη θέση τους σε μια αγορά όπου η ενεργειακή ασφάλεια έχει γίνει πολιτική έννοια πρώτης γραμμής.

Υπενθυμίζεται ότι η ίδια,εταιρία είναι ο μεγάλος ο παίκτης στα κοιτάσματα κάτω από την Κρήτη