Κάτω από το σκοτάδι, χιλιάδες μικροσκοπικά γατόψαρα bumblebee πιάστηκαν «στα πράσα» από την αστυνομία, καθώς σκαρφάλωναν έναν καταρράκτη στη Βραζιλία.

Οι βράχοι του καταρράκτη στον ποταμό Aquidauana φτάνουν έως και τα 4 μέτρα ύψος, κι όμως αυτά τα γατόψαρα (Rhyacoglanis paranensis), που δεν ξεπερνούν τα 4 εκατοστά, καταφέρνουν να κάνουν «ορειβασία» σαν μικροσκοπικοί ολυμπιονίκες της αναρρίχησης.

Ερευνητές από το Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο του Mato Grosso do Sul παρακολούθησαν τα ψάρια με τις πορτοκαλί ρίγες για 20 ώρες, αφού η αστυνομία τούς ειδοποίησε για αυτό το μαζικό μεταναστευτικό φαινόμενο, που συνέβη το 2024, πολύ κοντά στο τμήμα τους.

«Πάνω σε πιο επίπεδους και οριζόντιους βράχους, ο συνωστισμός ήταν τόσο μεγάλος που τα ψάρια σκαρφάλωναν το ένα πάνω στο άλλο, σχηματίζοντας μεγάλες μάζες», γράφουν η ζωολόγος Manoela Marinho και οι συνάδελφοί της στην έρευνά τους.

«Οι μεταναστευτικές κινήσεις μικρότερων ειδών παραμένουν σε μεγάλο βαθμό άγνωστες, κυρίως επειδή αυτά τα γεγονότα συμβαίνουν σύντομα, υπό συγκεκριμένες περιβαλλοντικές συνθήκες, και είναι δύσκολο να εντοπιστούν σε ιδιαίτερα πλούσια σε βιοποικιλότητα οικοσυστήματα».

Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι τα ψάρια άπλωναν τα πτερύγιά τους σαν άγκυρα και στη συνέχεια στριφογύριζαν το σώμα τους για να σπρώξουν τον εαυτό τους προς τα πάνω.

Η ομάδα της Marinho υποψιάζεται επίσης ότι τα ψάρια χρησιμοποιούν και έναν μηχανισμό αναρρόφησης. Μάλιστα, τα «υδρόβια bumblebee» ήταν τόσο αποφασισμένα να ανέβουν, που σκαρφάλωσαν ακόμα και στον κουβά που χρησιμοποιούσαν οι ερευνητές κοντά στον καταρράκτη.

Η δειγματοληψία έδειξε ότι τα γατόψαρα ήταν κυρίως ώριμοι ενήλικες, οπότε πιθανότατα κολυμπούσαν ανάποδα στο ρεύμα του ποταμού για να αναπαραχθούν, όπως κάνει ο σολομός. Τα γατόψαρα που εξετάστηκαν πιο προσεκτικά είχαν άδεια στομάχια, κάτι που ενισχύει τη θεωρία, καθώς και άλλα μεταναστευτικά ψάρια του γλυκού νερού συνήθως δεν τρώνε κατά τη διάρκεια των επίπονων ταξιδιών τους.

«Αυτά τα ευρήματα υπογραμμίζουν τη σημασία των επιτόπιων παρατηρήσεων για την κατανόηση του οικολογικού ρόλου και των αναγκών διατήρησης των μικρών μεταναστευτικών ψαριών, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των πιθανών απειλών από τον κατακερματισμό των οικοτόπων και την κατασκευή φραγμάτων σε ποτάμια», γράφουν η Marinho και η ομάδα της.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Journal of Fish Biology.

Πηγή: Science Alert

