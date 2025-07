Σε μεγάλο «αίνιγμα» εξελίχθηκε η συνάντηση για συνομιλίες σχετικά με την Ουκρανία που σχεδιαζόταν για την Πέμπτη στην Τουρκία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν πρόκειται να ταξιδέψει στην Τουρκία για να παραστεί στις συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, δήλωσε αμερικανός αξιωματούχος αφότου έγινε γνωστή η σύνθεση της ρωσικής αντιπροσωπείας, στην οποία δεν περιλαμβάνεται ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Κατά την αναχώρησή του από τη Σαουδική Αραβία με προορισμό το Κατάρ, δεύτερο σταθμό της περιοδείας του στη Μέση Ανατολή, ο Τραμπ είχε αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο να μεταβεί στην Τουρκία, εφόσον ο ρώσος πρόεδρος αποφάσιζε να βρεθεί ενώπιος ενωπίω με τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Λίγο μετά τις 23:00, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ποιος θα εκπροσωπήσει τη ρωσική πλευρά στις επικείμενες συνομιλίες με την Ουκρανία στην Κωνσταντινούπολη.

Οπως αναφέρει το TASS, επικεφαλής της αντιπροσωπείας είναι ο Ρώσος προεδρικός σύμβουλος Βλαντίμιρ Μεντίνσκι ο οποίος είχε ηγηθεί της αντιπροσωπείας που διεξήγαγε ανεπιτυχείς ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία το 2022, στους πρώτους μήνες μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής. Συμμετέχουν επίσης ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Μιχαϊλ Γκαλούζιν, ο επικεφαλής της Κύριας Διεύθυνσης του Γενικού Επιτελείου των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, Iγκόρ Κοστιούκοφ, και ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας Αλεξάντρ Φόμιν.

Επιπλέον, ο Ρώσος Πρόεδρος,Βλαντίμιρ Πούτιν καθόρισε τη σύνθεση των εμπειρογνωμόνων για τις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία.

Όπως εξήγησε ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου Γιούρι Ουσακόφ, οι συνομιλίες, οι οποίες είχαν διεξαχθεί μεταξύ Μόσχας και Κιέβου την άνοιξη του 2022, αλλά διακόπηκαν μετά από πρόταση του τότε Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, θα συνεχιστούν την Πέμπτη στις 15 Μαΐου. Η ρωσική αντιπροσωπεία σχεδιάζει να συζητήσει τόσο τεχνικά όσο και πολιτικά ζητήματα στην Κωνσταντινούπολη.

Nωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στη Μέση Ανατολή, είπε την Τετάρτη πως δεν γνώριζε εάν ο Ρώσος ομόλογός του, Βλαντιμίρ Πούτιν, θα εμφανιζόταν για τις συνομιλίες. «Θα του άρεσε αν ήμουν εκεί, και είναι μια πιθανότητα…δεν ξέρω αν θα είναι εκεί αν δεν είμαι εγώ εκεί. Θα μάθουμε» είπε σε δημοσιογράφους στο Air Force One ενώ κατευθυνόταν προς το Κατάρ.

Το Κρεμλίνο από πλευράς του δεν έλεγε αν ο Πούτιν θα μετέβαινε στην Κωνσταντινούπολη την Πέμπτη ή ποιος θα εκπροσωπούσε τη Ρωσία στις (ενδεχόμενες) συνομιλίες, καθώς αυξάνεται η διεθνής πίεση για συνάντηση του Ρώσου προέδρου με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Πούτιν, είπε σε δημοσιογράφους στη Μόσχα ότι θα ανακοίνωνε τη σύνθεση της ρωσικής αντιπροσωπείας μόλις λάμβανε «τις σχετικές οδηγίες από τον πρόεδρο». Σημειώνεται πως η εφημερίδα Kommersant έγραψε πως ο Ρώσος ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ δεν θα συμμετείχε στις ειρηνευτικές συνομιλίες, χωρίς να αναφέρει πηγή. Ουκρανός αξιωματούχος είπε την Τετάρτη στο AFP ότι το Κίεβο δεν είχε λάβει απάντηση από τη Μόσχα για το αν ο Πούτιν θα πήγαινε στην Τουρκία.

Ο Ζελένσκι κάλεσε τον Πούτιν σε συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο στην Τουρκία μετά την πρόταση του Πούτιν για απευθείας διαπραγματεύσεις στην Κωνσταντινούπολη. Ωστόσο τα πάντα φαίνονται «στον αέρα» εν μέσω αύξησης της διεθνούς πίεσης και στρατηγικών ελιγμών τόσο από τη Ρωσία όσο και από την Ουκρανία. Ρώσος βουλευτής είπε ότι η σύνθεση της αντιπροσωπείας θα παρουσιαζόταν το βράδυ της Τετάρτης, προσθέτοντας ότι μια ανταλλαγή αιχμαλώτων θα μπορούσε να βρίσκεται στο τραπέζι. «Για την Κωνσταντινούπολη δεν θα πω τίποτα, θα τα ξέρετε όλα το βράδυ» είπε ο Λεονίντ Σλούτσκι.

Στο μεταξύ ο Ζελένσκι, μιλώντας σε μια μικρή ομάδα δημοσιογράφων, είπε ότι θα ταξίδευε στην Τουρκία την Πέμπτη, είτε πήγαινε ο Πούτιν είτε όχι. Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι θα συναντούσε τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην Άγκυρα, και θα ήταν έτοιμος να πάει στην Κωνσταντινούπολη άμεσα αν εμφανιζόταν ο Πούτιν. «Αν ο Πούτιν δεν έρθει και παίξει παιχνίδια, είναι το τελικό μήνυμα πως δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος» είπε την Τρίτη.

«Σήμερα, είχαμε αρκετές συναντήσεις με την ομάδα σχετικά με την σύνοδο στην Τουρκία. Περιμένω να δω ποιος θα έρθει από τη Ρωσία και στη συνέχεια θα αποφασίσω ποια βήματα θα πρέπει να κάνει η Ουκρανία. Μέχρι στιγμής, τα μηνύματα από αυτούς στα μέσα ενημέρωσης δεν είναι πειστικά. Αλλά ακούμε επίσης ότι ο πρόεδρος Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να παραστεί στη συνάντηση στην Τουρκική. Αυτό θα μπορούσε να είναι το ισχυρότερο επιχείρημα. Αυτή η εβδομάδα μπορεί πραγματικά να αλλάξει πολλά – αλλά μόνο μπορεί… Όλα κρίνονται αυτή τη στιγμή», είπε ο Ζελένσκι το βράδυ της Τετάρτης.

