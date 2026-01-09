Πέντε χρόνια μετά το διαζύγιό τους, η οικονομική πλευρά της διάσημης σχέσης του Μπιλ Γκέιτς και της Μελίντα έρχεται ξανά στο προσκήνιο. Σύμφωνα με αποκαλύψεις των New York Times, ο ιδρυτής της Microsoft φέρεται να μετέφερε σχεδόν 8 δισεκατομμύρια δολάρια στο νέο φιλανθρωπικό ίδρυμα της πρώην συζύγου του, εν μέρει ως μέρος μιας ευρύτερης συμφωνίας δωρεάς ύψους 12,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η κίνηση αυτή προσφέρει μια σπάνια ματιά στις λεπτομέρειες των οικονομικών όρων ενός από τα πιο πολυσυζητημένα διαζύγια στον κόσμο των δισεκατομμυριούχων.

Η Μελίντα, που αποχώρησε από το Ίδρυμα Bill & Melinda Gates τον Μάιο του 2024, έχει πλέον επικεντρωθεί στη δική της φιλανθρωπική δράση, προωθώντας την κοινωνική πρόοδο των γυναικών μέσω του νέου της οργανισμού. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της ομάδας υπεράσπισης των δικαιωμάτων των γυναικών Pivotal, η συμφωνία των 12,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων έχει ολοκληρωθεί, με τη δωρεά των σχεδόν 8 δισεκατομμυρίων να αποτελεί μέρος αυτής.

Οι αποκαλύψεις ρίχνουν επίσης νέο φως σε αμφιλεγόμενες πτυχές του διαζυγίου. Η Μελίντα είχε παραδεχτεί στο παρελθόν ότι η φιλία του Μπιλ Γκέιτς με τον παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν ήταν ένας από τους παράγοντες που συνέβαλαν στον χωρισμό τους. Ο ίδιος ο Γκέιτς αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις για πιθανή απιστία, παραδέχτηκε όμως ότι «σίγουρα έκανε λάθη» κατά τη διάρκεια του γάμου τους και ότι «αναλαμβάνει την ευθύνη».

Η φιλία με τον Έπσταϊν επανήλθε πρόσφατα στο προσκήνιο όταν εμφανίστηκε φωτογραφία του Γκέιτς με τον Έπσταϊν, μέρος μιας σειράς στοιχείων από την περιουσία του παιδόφιλου. Στις φωτογραφίες εμφανίζεται επίσης με δύο γυναίκες, τα πρόσωπα των οποίων είναι θολωμένα. Η δημοσιοποίηση της δωρεάς στη φορολογική δήλωση του 2025 αποκαλύπτει για πρώτη φορά συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία του χωρισμού, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται πώς κατανέμεται το υπόλοιπο ποσό της συμφωνίας των 12,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων και πού έγιναν οι υπόλοιπες δωρεές.

Η Μελίντα και ο Μπιλ παντρεύτηκαν το 1994 και απέκτησαν τρία παιδιά, πριν χωρίσουν το 2021. Κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων, η Μελίντα τόνισε την έλλειψη εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας στον γάμο της, η οποία την ανάγκασε να τον αφήσει. «Έμαθα να έχω μια σχέση εμπιστοσύνης, που είναι αυτό που ήθελα στο γάμο, και οι δύο σύντροφοι πρέπει να είναι ειλικρινείς ο ένας με τον άλλον», εξήγησε σε τηλεοπτική συνέντευξη.

Ο Μπιλ Γκέιτς, από την πλευρά του, ανακοίνωσε σχέδια να διανείμει σχεδόν όλη την τεράστια περιουσία του, περίπου 200 δισεκατομμύρια δολάρια, μέσα στα επόμενα 20 χρόνια, αφήνοντας μόλις το 1% για τον εαυτό του και τα παιδιά του, το οποίο ισοδυναμεί με περίπου 1,62 δισεκατομμύρια δολάρια. Το Ίδρυμα Bill & Melinda Gates θα τερματιστεί ουσιαστικά μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2045, κλείνοντας ένα κεφάλαιο ζωής για την κατανομή της περιουσίας του.

Η νέα δωρεά των 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική για τη στήριξη της φιλανθρωπικής δράσης της Μελίντα, η οποία στοχεύει κυρίως στη βελτίωση των συνθηκών για τις γυναίκες σε όλο τον κόσμο. Η κίνηση αυτή δείχνει επίσης μια προσπάθεια να οριστικοποιηθούν οι οικονομικές πτυχές του χωρισμού και να διασφαλιστεί η φιλανθρωπική συνέπεια των οικογενειακών πόρων.

Πέρα από τις δωρεές, οι αποκαλύψεις υπογραμμίζουν τη σύνθετη δυναμική ενός διαζυγίου δισεκατομμυριούχων, όπου η φιλανθρωπία, η διαχείριση περιουσίας και οι προσωπικές σχέσεις μπλέκονται με δημόσιες αντιδράσεις και έντονο ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης. Η συμφωνία των 12,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων αποτελεί όχι μόνο οικονομική ρύθμιση, αλλά και ένα κοινωνικό μήνυμα για τη σημασία της διαφάνειας και της υποστήριξης φιλανθρωπικών σκοπών, ακόμα και μετά από ένα πολυσυζητημένο χωρισμό.

Με αυτή τη δωρεά, η Μελίντα επανατοποθετεί τη θέση της στη φιλανθρωπική σκηνή, ενώ ο Μπιλ Γκέιτς συνεχίζει να διαχειρίζεται την τεράστια περιουσία του, με στόχο την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κοινωνική επίδραση. Στον απόηχο αυτών των εξελίξεων, η κοινή γνώμη παρακολουθεί προσεκτικά πώς οι ισχυροί της τεχνολογίας και της φιλανθρωπίας χειρίζονται προσωπικές και οικονομικές αποφάσεις που επηρεάζουν εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Με πληφορίες από τη Daily Mail