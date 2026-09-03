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Η συλλογή αποτελείται από ράβδους, κοσμήματα, νομίσματα και ένα σφυρί του Θορ, αποτελώντας τη μεγαλύτερη ανακάλυψη του είδους στη χώρα.

Τα ευρήματα περιλαμβάνουν ισλαμικά και αγγλοσαξονικά νομίσματα, τα οποία μαρτυρούν τις εκτεταμένες εμπορικές επαφές που διατηρούσαν οι Βίκινγκ κατά τη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο θησαυρός λειτουργούσε ως σύστημα αποταμίευσης βάσει βάρους, προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες για τις οικονομικές πρακτικές των κατοίκων.

Τα αντικείμενα μεταφέρθηκαν στο Εθνικό Μουσείο της Δανίας, ενώ η αρχαιολογική διερεύνηση της τοποθεσίας κρίνεται αδύνατη λόγω της οικιστικής ανάπτυξης στην περιοχή.

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Ιδιοκτήτης σπιτιού στη Δανία ήρθε αντιμέτωπος με μία τεράστια έκπληξη, όταν έσκαβε στην αυλή του. Εκεί βρήκε πάνω από 18,5 κιλά ασημιού χιλίων ετών θαμμένα στο έδαφος. Το σοκαριστικό είναι ότι πρόκειται για τον μεγαλύτερο θησαυρό Βίκινγκ που έχει βρεθεί ποτέ στη χώρα.

Ο θησαυρός αποτελείται από περίπου 700 ασημένια αντικείμενα, μεταξύ των οποίων ράβδοι ασημιού, κοσμήματα, 47 σώα νομίσματα και θραύσματα νομισμάτων, καθώς και ένα μικρό σφυρί του Θορ —ένα αντικείμενο που συχνά ερμηνευόταν ως σύμβολο προστασίας και ένδειξη ότι ο κάτοχός του πιστεύε στο νορδικό πάνθεο.

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Τα ευρήματα

Η συλλογή ζυγίζει 18,5 κιλά και είναι σχεδόν τρεις φορές μεγαλύτερη από την προηγούμενη ανακάλυψη αντικειμένων των Βίκινγκ που είχε εντοπιστεί επίσης στη Δανία.

Homeowner finds Denmark's biggest ever haul of Viking silver while digging up his garden – including jewellery, coins, and even a tiny Thor's hammer https://t.co/gtW6VmiCZi September 3, 2026

Μία από τις ασημένιες ράβδους φέρει εγχαραγμένους ρούνους, το σύστημα γραφής που χρησιμοποιούσαν οι λαοί της Σκανδιναβίας εκείνη την περίοδο. Η επιγραφή πιθανότατα αναγράφει τη λέξη «hutu», η οποία πιθανότατα να αναφέρεται στο όνομα του κατόχου ή ένα σημάδι ιδιοκτησίας.

«Θα έπρεπε να ήταν απλώς μερικές ώρες σκληρής κηπουρικής για να αφαιρέσω το επίμονο χορτάρι, τις πέτρες και το χαλίκι, ώστε να φτιάξω μια καινούργια πλακόστρωτη βεράντα, αλλά κατέληξε να είναι η μεγαλύτερη έκπληξη της ζωής μου», αποκάλυψε ο άνδρας που είδε πρώτος τα εύρηματα και επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Τα νομίσματα περιλαμβάνουν δύο αγγλοσαξονικά ασημένιες πένες από την εποχή της βασιλείας του βασιλιά Εδουάρδου του Πρεσβύτερου, ο οποίος βασίλευσε από το 899 έως το 924 μ.Χ.

Εντοπίστηκαν επίσης ισλαμικά νομίσματα, γεγονός που αποδεικνύει ότι η Δανία της Εποχής των Βίκινγκ διατηρούσε εμπορικές σχέσεις όχι μόνο με περιοχές της Ευρώπης αλλά και με μακρινές ανατολικές περιοχές, σύμφωνα με τον Τόρμπεν Σάραου, διευθυντή πολιτιστικής κληρονομιάς στα Μουσεία της Βόρειας Γιουτλάνδης.

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Υπάρχουν ήδηστοιχεία που καταδεικνύουν τις επαφές του ισλαμικού κόσμου με τους Σκανδιναβούς εκείνη την εποχή, όπως μια πρόσφατη ανακάλυψη που έδειξε ότι ορισμένες πένες των Βίκινγκ είχαν κατασκευαστεί από λιώσιμο ισλαμικών νομισμάτων.

Ένα είδος αποταμίευσης

Ο νέος αυτός θησαυρός ρίχνει φως στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι στη Δανία της Εποχής των Βίκινγκ αποθήκευαν, οργάνωναν και έκρυβαν τον πλούτο τους. «Ο θησαυρός αποκαλύπτει πληροφορίες για τις οικονομικές πρακτικές της εποχής. Δεν αποτελείται μόνο από όμορφα αντικείμενα. Τα περισσότερα από αυτά αποτελούν μέρος ενός δομημένου συστήματος αξίας βάσει βάρους», εξηγεί ο Τόρμπεν Σάραου.

Πράγματι, όλες οι ασημένιες ράβδοι και ορισμένα από τα βραχιόλια και τα θραύσματα μπορούν να ταξινομηθούν σε συγκεκριμένες κατηγορίες βάρους, κάτι που μπορεί να ερμηνευτεί ως μία προσπάθεια των ανθρώπων να αποταμιεύουν πλούτο και όχι μόνο να συγκεντρώνουν αντικείμενα.

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«Είναι σαν να βρήκαμε ένα χρηματοκιβώτιο εκείνης της εποχής», προσθέτει ο διευθυντής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Δεν γνωρίζουμε γιατί θάφτηκε ο θησαυρός. Ίσως να τον είχαν κρύψειι κοντά σε κάποιον οικισμό των Βίκινγκ, κατά μήκος ενός δρόμου που σήμερα δεν υπάρχει, ή σε μια πιο απομονωμένη, μυστική τοποθεσία. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό θα απαιτούσε ευρείες αρχαιολογικές έρευνες, οι οποίες είναι αδύνατον να πραγματοποιηθούν, γιατί η περιοχή όπου εντοπίστηκε ο θησαυρός έχει κατοικίες, άρα δεν υπάρχει περιθώριο για ανασκαφές.

Ο θησαυρός έχει πλέον μεταφερθεί στο Εθνικό Μουσείο της Δανίας για περαιτέρω αξιολόγηση.

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Πηγή: livescience.com