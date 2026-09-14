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Οι ιερείς της χώρας θα εκπαιδευτούν από τον Ιανουάριο του 2027 για τη διαχείριση μεγάλου αριθμού στρατιωτικών κηδειών.

Ο σχεδιασμός προβλέπει τη συνδρομή των ιερέων των πολιτικών ενοριών προς τους στρατιωτικούς ιερείς λόγω των αυξημένων αναγκών.

Οι αρχές διέθεσαν 1,8 εκατομμύρια κορώνες για την προετοιμασία της Εκκλησίας στο πλαίσιο της αμυντικής συμφωνίας του Νοεμβρίου 2024.

Παράλληλα, η χώρα επεκτείνει τη στρατιωτική θητεία αυξάνοντας σταδιακά τον αριθμό των νεοσυλλέκτων έως το 2033.

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Για το ενδεχόμενο ενός πολέμου μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη προετοιμάζεται η Δανία με την εκκλησία να εκπαιδεύει ιερείς για την οργάνωση στρατιωτικών κηδειών και τη διαχείριση μεγάλου αριθμού νεκρών στρατιωτών καθώς στο χειρότερο σενάριο θα υπάρχουν 10 – 20 νεκροί στρατιώτες την ημέρα.

Ιερείς εκπαιδεύονται για στρατιωτικές κηδείες

Ετσι, εκτός από την επέκταση της στρατιωτικής θητείας στη Δανία, που έχει ξεκινήσει με την πριγκίπισσα Ισαβέλλα να είναι μεταξύ των πρώτων νεοσύλλεκτων, από τον Ιανουάριο του 2027, ιερείς σε όλη τη χώρα θα εκπαιδεύονται για να τελούν τέτοιες τελετές και να χειρίζονται καταστάσεις στις οποίες ο αριθμός των νεκρών είναι πολύ υψηλότερος από το συνηθισμένο.

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Σύμφωνα με την Militarnyi, ο επικεφαλής των στρατιωτικών ιερέων της Δανίας, Thomas H. Beck, δήλωσε στα δανικά μέσα ενημέρωσης ότι η εμπειρία του πολέμου στην Ουκρανία δείχνει ότι, σε περίπτωση μεγάλης σύγκρουσης στην Ευρώπη, ο αριθμός των θυμάτων θα μπορούσε να υπερβεί σημαντικά τους αριθμούς που καταγράφηκαν στις προηγούμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις της Δανίας.

Σήμερα, υπάρχουν 95 στρατιωτικοί ιερείς στις δανικές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίοι παρέχουν θρησκευτική βοήθεια και πνευματική υποστήριξη στον στρατό. Σε καιρό ειρήνης, εργάζονται επίσης ως ιερείς σε ενορίες. Όμως, σύμφωνα με τον Thomas H. Beck, οι 95 ιερείς δεν θα μπορούσαν να τελέσουν μόνοι τους όλες τις τελετές κηδείας σε περίπτωση πολέμου μεγάλης κλίμακας. Ως εκ τούτου, οι ιερείς στις πολιτικές ενορίες θα είναι έτοιμοι να τους υποστηρίξουν σε περίπτωση μεγάλου αριθμού θανόντων στρατιωτικών.

Επίσης, η Δανία έχει ήδη διαθέσει 1,8 εκατομμύρια κορώνες, περίπου 280.000 δολάρια, για να προετοιμάσει την Εκκλησία της Δανίας για τέτοιες καταστάσεις. Τα κεφάλαια συμπεριλήφθηκαν στη συμφωνία άμυνας που συνήφθη τον Νοέμβριο του 2024, μέσω της οποίας οι δανικές αρχές καθόρισαν τα μέτρα και τη χρηματοδότηση που απαιτούνται για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας.

Οι δανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν επεκτείνει στο παρελθόν την στρατολόγηση νέων, καθώς οι εντάσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γροιλανδία έχουν κλιμακωθεί και η Ρωσία συνεχίζει τον πόλεμό της στην Ουκρανία. Το νέο 11μηνο πρόγραμμα ξεκίνησε με 1.600 νεοσύλλεκτους και η Δανία σχεδιάζει να αυξήσει τον αριθμό ετησίως σε 7.500 έως το 2033.