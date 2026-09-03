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Η διαδικασία περιελάμβανε φυσική μεταφορά ράβδων χρυσού και πωλήσεις με επαναγορές για τη διασπορά των κινδύνων κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Ο χρυσός φυλάσσεται πλέον στην Τράπεζα της Αγγλίας, καθώς θεωρείται πιο άμεσα διαθέσιμος για συναλλαγές σε περίπτωση εμφάνισης μιας πιθανής οικονομικής κρίσης.

Μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς, το ποσοστό των ολλανδικών αποθεμάτων χρυσού στο Λονδίνο αυξήθηκε σημαντικά, φτάνοντας πλέον το 32,1% του συνολικού αποθέματος της τράπεζας.

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Η Κεντρική Τράπεζα της Ολλανδίας (DNB) επιβεβαίωσε ότι χρυσός αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταφέρθηκε από τη Βόρεια Αμερική στο Λονδίνο, επικαλούμενη την «αυξανόμενη γεωπολιτική αστάθεια».

Η DNB ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι 86 τόνοι χρυσού απομακρύνθηκαν από τις ΗΠΑ και τον Καναδά στο πλαίσιο μιας σύνθετης επιχείρησης που διήρκεσε αρκετούς μήνες.

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Ο χρυσός φυλάσσεται πλέον στην Τράπεζα της Αγγλίας, όπου το πολύτιμο μέταλλο μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο συναλλαγής με μεγαλύτερη ευκολία «σε περίπτωση κρίσης».

Ο Olaf Sleijpen, στέλεχος της τράπεζας, δήλωσε ότι η κίνηση αυτή ήταν «απαραίτητη για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ετοιμότητάς μας».

Η απόφαση ελήφθη εν μέσω συνεχιζόμενης εμπορικής διαμάχης μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά, καθώς αμφότερες οι χώρες ανακοίνωσαν νέους δασμούς η μία εναντίον της άλλης μετά την αποτυχία των εμπορικών συνομιλιών. Επίσης, η Δανία είναι σε διαμάχη με τις ΗΠΑ μετά τις επίμονες δηλώσεις Τραμπ πως θέλει να περάσει στην κατοχή της η Γροιλανδία που αποτελεί κτήση της Δανίας.

Η DNB ανέφερε ότι, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς που πραγματοποιήθηκε μεταξύ Μαρτίου και Αυγούστου, 27 τόνοι ράβδων χρυσού μετακινήθηκαν από τη Νέα Υόρκη και την Οτάβα στο Ζάιστ της Ολλανδίας. Στη συνέχεια, ποσότητα αντίστοιχης μάζας και ποιότητας μεταφέρθηκε στο Λονδίνο, χωρίς να απαιτηθεί η τήξη των ράβδων.

Δεν έχει αποκαλυφθεί ο ακριβής τρόπος με τον οποίο μεταφέρθηκε τόσο μεγάλη ποσότητα χρυσού πέρα ​​από τον Ατλαντικό Ωκεανό.

Το υπόλοιπο μέρος της μεταφοράς πραγματοποιήθηκε μέσω της πώλησης του χρυσού στη Νέα Υόρκη και της επαναγοράς του στο Λονδίνο, όπως ανακοίνωσε η τράπεζα.

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«Ο συνδυασμός των διαδικασιών αγοράς, πώλησης και φυσικής μεταφοράς επέτρεψε στην DNB να διασπείρει τους κινδύνους που συνδέονται με μια τόσο σύνθετη μετακίνηση φυσικού χρυσού», ανέφερε η ανακοίνωση.

Η DNB δεν διευκρίνισε σε τι ακριβώς αναφερόταν κάνοντας λόγο για «γεωπολιτική αναταραχή», ωστόσο η αμερικανική οικονομία παραμένει σε αβέβαιη θέση λόγω της συνεχιζόμενης αντιπαράθεσης της χώρας με το Ιράν, η οποία έχει επηρεάσει το παγκόσμιο εμπόριο.

Παράλληλα, ο Καναδάς έχει πληγεί σοβαρά από τους αμερικανικούς δασμούς σε βασικούς τομείς της οικονομίας του —όπως ο χάλυβας, το αλουμίνιο, η ξυλεία και η αυτοκινητοβιομηχανία— καθώς και από την επιπλέον επιβάρυνση ύψους 50% σε καναδικά προϊόντα αξίας περίπου 28 δισ. καναδικών δολαρίων (20 δισ. δολάρια ΗΠΑ / 15 δισ. στερλίνες), η οποία ανακοινώθηκε τον Αύγουστο.

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Η DNB δήλωσε ότι ο χρυσός που φυλάσσεται στην Τράπεζα της Αγγλίας «θεωρείται ο χρυσός με τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα παγκοσμίως» και, ως εκ τούτου, είναι πιο άμεσα διαθέσιμος σε περίπτωση κρίσης απ’ ό,τι αν βρισκόταν ακόμη στις ΗΠΑ ή τον Καναδά.

Πριν από την ανακοίνωση της Τετάρτης, η DNB διατηρούσε το 31,3% του χρυσού της στη Νέα Υόρκη και το 19,7% στην Οτάβα. Τα ποσοστά αυτά έχουν πλέον μειωθεί στο 18,5% και για τις δύο χώρες.

Το συνολικό απόθεμα χρυσού της Ολλανδίας ανερχόταν σε 612,4 τόνους στα τέλη του 2025, με την αξία του να εκτιμάται στα 72,2 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την DNB. Μετά τη μετακίνηση αυτή, το ποσοστό του χρυσού της τράπεζας που φυλάσσεται στο Λονδίνο αυξήθηκε από το 18,1% στο 32,1%, ενώ το 30,8% των αποθεμάτων της εξακολουθεί να φυλάσσεται στην Ολλανδία.

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