Σφοδρές καταιγίδες και πλημμύρες σκότωσαν τουλάχιστον 33 ανθρώπους στη Κινσάσα, πρωτεύουσα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Άνθρωποι κολυμπούν ή φτιάχνουν αυτοσχέδια κανό προσπαθώντας να ξεφύγουν από πλημμυρισμένους τόπους, όπως γράφει το BBC.

Στην πόλη 17 εκατομμυρίων κατοίκων που βρέχεται από τον ποταμό Κονγκό, οι πλημμύρες δεν είναι σπάνιο φαινόμενο. Μάλιστα, ο ποταμός έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 60 χρόνων. Ο πρόεδρος του Κονγκό έχει κρούσει το καμπανάκι του κινδύνου, τονίζοντας πως η κλιματική κρίση επιδεινώνει τις πλημμύρες.

DR Congo 🇨🇩: Thousands stranded on N’djili Bridge in Kinshasa since yesterday after the river overflowed, flooding nearby areas (Ndanu, Petro Congo, Quarter 8). Many spent the night in vehicles. Human casualties reported; exact toll unconfirmed. pic.twitter.com/3fu6lpdIPL