Χιλιάδες Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν μαζικά την πόλη της Γάζας, καθώς η ισραηλινή χερσαία επιχείρηση συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Άνθρωποι κάθε ηλικίας φεύγουν πεζοί, με ποδήλατα ή αυτοκίνητα, σε μια προσπάθεια να σωθούν από τους συνεχείς βομβαρδισμούς. Οι αεροπορικές επιθέσεις της Τετάρτης άφησαν πίσω τους δεκάδες νεκρούς σε διάφορα σημεία του παλαιστινιακού θύλακα.

Λίγες ώρες μετά τη δήλωση της Ουάσινγκτον για «ακλόνητη στήριξη» προς το Ισραήλ, οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν την έναρξη μεγάλης κλίμακας χερσαίων και αεροπορικών επιχειρήσεων, με βασικό στόχο την εξουδετέρωση της Χαμάς. Ο πόλεμος ξέσπασε στις 7 Οκτωβρίου 2023, έπειτα από την αιματηρή επίθεση της παλαιστινιακής οργάνωσης στο νότιο Ισραήλ.

Ως απάντηση, ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε εκτεταμένους βομβαρδισμούς, καταστρέφοντας μεγάλο μέρος της παραλιακής ζώνης της Γάζας και προκαλώντας δεκάδες χιλιάδες θανάτους. Η ανθρωπιστική κρίση που έχει ξεσπάσει είναι χωρίς προηγούμενο. Από την αρχή των συγκρούσεων, περίπου δύο εκατομμύρια κάτοικοι της Γάζας ζουν υπό διαρκή απειλή, βιώνοντας αλλεπάλληλους εκτοπισμούς και συχνά αναγκαζόμενοι να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους περισσότερες από μία φορές.

Under relentless bombardment, families in Gaza are forced to flee their homes, carrying only a few belongings but a heavy burden of fear and hunger. They endure long, exhausting journeys of displacement, often unsure of where the road will finally take them. pic.twitter.com/jyXyH21y18 September 17, 2025

الأهالي ينزحون نهاراً وليلاً تحت القصف الشديد من مدينة غزة نحو المجهول في جنوب القطاع، الذي يعاني من تكدّس النازحين والافتقار الكامل لمقوّمات الحياة، إضافةً إلى تعرّضه المستمر للقصف . pic.twitter.com/8GG1x6wBz8 — Tamer | تامر (@tamerqdh) September 17, 2025

Οι μαρτυρίες όσων αποχωρούν

«Είναι λες και ζούμε την ημέρα της κρίσης, ή λες κι είμαστε στην κόλαση — αν και η κόλαση μάλλον θα ήταν πιο ευσπλαχνική», ξέσπασε η Φατίμα Λουμπάντ, 36 χρονών, που έφυγε με τα πόδια μαζί με τέσσερα παιδιά της. Διένυσαν δέκα χιλιόμετρα, από την πόλη της Γάζας (βόρεια) ως τη Ντέιρ αλ Μπάλα (κεντρικά). «Αναγκαστήκαμε να κοιμηθούμε με τα παιδιά μας στους δρόμους», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Όμως η Ουμ Άχμεντ Γιούνις, 44 χρονών, είπε πως δεν έχει χρήματα να πληρώσει κάποιον για να μεταφέρει την οικογένειά της. Επιπλέον, «σκηνές δεν υπάρχουν, ή οι τιμές τους είναι απλησίαστες». «Κοστίζει λιγότερο να πεθάνεις», είπε.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως ανοίγει ως αύριο Παρασκευή στις 11:00 (ώρα Ελλάδας) νέα «διέλευση» για να μπορέσουν κάτοικοι να φύγουν από τη μεγαλύτερη πόλη του θυλάκου. Διέρχεται από την οδό Σαλαχουντίν, που διασχίζει την πόλη της Γάζας και προάστιά της από βορρά προς νότο.

«Δεν θέλουμε να πεθάνουμε»

Ο ΟΗΕ εκτιμούσε στα τέλη Αυγούστου σε περίπου ένα εκατομμύριο τον αριθμό των κατοίκων της πόλης της Γάζας και των προαστίων της. Ο ισραηλινός στρατός λέει πως «πάνω από 350.000» έχουν φύγει.

Χθες η πολιτική προστασία έκανε λόγο για τουλάχιστον 64 νεκρούς σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων 41 στην πόλη της Γάζας.

Στον καταυλισμό προσφύγων Σάτι, στην πόλη της Γάζας, κτίριο κατέρρευσε εξαιτίας βομβαρδισμού ο οποίος σκότωσε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους, ανάμεσά τους γυναίκα και το παιδί της, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Αρκετά! Θέλουμε να ζήσουμε, δεν θέλουμε να πεθάνουμε (…) Πείτε στον Νετανιάχου πως δεν θέλουμε να πεθάνουμε», είπε ο Μοχάμεντ αλ Ντανφ στον καταυλισμό, καθώς κάτοικοι κι εργαζόμενοι σε υπηρεσίες άμεσης βοήθειας έψαχναν επιζώντες στα συντρίμμια.

Πηγή: REUTERS/Mahmoud Issa

Αυξημένη πίεση στις ΗΠΑ ενόψει νέας ψηφοφορίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αναμένεται να αποφανθεί σήμερα για νέο σχέδιο απόφασης που ζητά άμεση κατάπαυση του πυρός και ανεμπόδιστη ανθρωπιστική πρόσβαση στη Λωρίδα της Γάζας. Η πρόταση έχει τη στήριξη της πλειοψηφίας των κρατών-μελών, αλλά συναντά τη συνεχιζόμενη αντίσταση των Ηνωμένων Πολιτειών, που έχουν μπλοκάρει παρόμοιες πρωτοβουλίες με επανειλημμένα βέτο.

Το σχέδιο διαμορφώθηκε από τα δέκα μη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου, τα οποία ξεκίνησαν διαβουλεύσεις στα τέλη Αυγούστου, στον απόηχο της επίσημης αναγνώρισης κατάστασης λιμού στη Γάζα από τα Ηνωμένα Έθνη, μετά από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου και εκτεταμένων καταστροφών στην περιοχή.

Η αρχική εκδοχή του κειμένου επικεντρωνόταν στην άμεση άρση όλων των εμποδίων που εμποδίζουν την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Ωστόσο, διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι Γαλλία, Βρετανία και Ρωσία εξέφρασαν επιφυλάξεις, θεωρώντας πως μια απόφαση που περιορίζεται σε ανθρωπιστικά ζητήματα ίσως υποβαθμίσει τον ρόλο του Συμβουλίου ως εγγυητή της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας — χωρίς, πάντως, να παραβλέπεται πως η όποια πρόταση θα μπορούσε να μπλοκαριστεί εκ νέου από την Ουάσινγκτον.

Η τελική μορφή του σχεδίου, που αναμένεται να τεθεί σε ψηφοφορία το απόγευμα (ώρα Νέας Υόρκης), διατηρεί το αίτημα για άρση των περιορισμών στην ανθρωπιστική πρόσβαση, ενώ πλέον περιλαμβάνει σαφή έκκληση για «άμεση, άνευ όρων και μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα» και την απελευθέρωση όλων των ομήρων χωρίς προϋποθέσεις.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν —όπως και η προηγούμενη του Ντόναλντ Τραμπ— έχει μέχρι σήμερα απορρίψει επανειλημμένα ανάλογα ψηφίσματα, με το πιο πρόσφατο βέτο να καταγράφεται τον Ιούνιο, στο πλαίσιο της σταθερής στήριξης των ΗΠΑ προς το Ισραήλ, τον στενότερο σύμμαχό τους στη Μέση Ανατολή.