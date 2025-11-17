Η Πάρις Χίλτον τοποθετήθηκε σχετικά με τα δημοσιεύματα που υποστηρίζουν ότι η Γκισλέιν Μάξγουελ είχε προσπαθήσει να τη στρατολογήσει για τον Τζέφρι Έπσταϊν, θεωρώντας την «ιδανική» για εκείνον. Σύμφωνα με τις σχετικές φήμες, η Μάξγουελ εντόπισε τη Χίλτον —τότε 19 ετών— σε ένα πάρτι και αμέσως εξέφρασε σε φίλους της την πρόθεσή της να την προσεγγίσει για λογαριασμό του Έπσταϊν, ο οποίος αργότερα πέθανε στο κελί του ενώ περίμενε να δικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα.

Η Μάξγουελ, που διατηρούσε σχέση με τον Έπσταϊν τη δεκαετία του ’90, λέγεται ότι σύχναζε σε κοινωνικές εκδηλώσεις αναζητώντας νεαρά κορίτσια για εκείνον. Τελικά καταδικάστηκε για τον ρόλο της ως βασικής στρατολόγου στο κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Advertisement

Advertisement

Παρά τα όσα έχουν ακουστεί, η Χίλτον υποστηρίζει πως δεν έχει καμία ανάμνηση από πιθανή συνάντηση με τη Μάξγουελ. «Δεν θυμάμαι καν να τη γνώρισα ποτέ», δήλωσε σε συνέντευξή της στο περιοδικό της Sunday Times, αφήνοντας να εννοηθεί πως το όνομά της συχνά χρησιμοποιείται για clickbait.

Οι ισχυρισμοί περί προσπάθειας στρατολόγησης είχαν δημοσιοποιηθεί το 2020 από τον πρώην φίλο της Μάξγουελ, Κρίστοφερ Μέισον. Εκείνος περιέγραψε ότι η Μάξγουελ είχε ενθουσιαστεί όταν είδε τη νεαρή τότε Χίλτον σε ένα πάρτι, λέγοντας πως «θα ήταν τέλεια για τον Τζέφρι» και ζητώντας από φίλο να τις γνωρίσει. Αν και δεν έδωσε συγκεκριμένη ημερομηνία, όλα δείχνουν πως το περιστατικό συνέβη γύρω στο 2000, όταν η Χίλτον ξεκινούσε την πορεία της στη δημοσιότητα ως μοντέλο του πρακτορείου T Management του Ντόναλντ Τραμπ.

Στο ντοκιμαντέρ Surviving Jeffrey Epstein, όπου αφηγήθηκε το περιστατικό ο Μέισον, παρουσιάζεται και φωτογραφία από επίδειξη μόδας στη Νέα Υόρκη το 2000, όπου εικονίζονται ο Τραμπ, η Χίλτον και η Μάξγουελ.

Ο Μέισον σημειώνει ακόμη ότι στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του ’90 κυκλοφορούσαν φήμες πως η Μάξγουελ προσέγγιζε νεότερες κοπέλες για λογαριασμό του Έπσταϊν, κάτι που τότε «έμοιαζε απλώς άτακτο», αλλά αργότερα αποδείχθηκε μέρος ενός εκτεταμένου συστήματος κακοποίησης.