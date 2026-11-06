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Η Νελ Ζιρέ παρενέβη άμεσα απομακρύνοντας το φίδι από το μικρό ζώο, το οποίο στη συνέχεια επανενώθηκε με τη μητέρα του στο δέντρο.

Η διασώστρια απομάκρυνε επίσης τον πύθωνα μήκους 1,5 μέτρου από την περιοχή για να προστατεύσει τα δύο κοάλα από μελλοντική επίθεση.

Το περιστατικό αναδεικνύει τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα κοάλα, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως είδος υπό εξαφάνιση σε συγκεκριμένες περιοχές της Αυστραλίας.

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Μια απροσδόκητη διάσωση καταγράφηκε σε βίντεο στο Μπρίσμπεϊν της Αυστραλίας, όταν γυναίκα που είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο της εντόπισε έναν πύθωνα να έχει τυλιχτεί γύρω από ένα μωρό κοάλα, ενώ η μαμά κοάλα προσπαθούσε απεγνωσμένα να το σώσει. Η γυναίκα παρενέβη, απελευθέρωσε το μικρό ζώο και το επανένωσε με τη μητέρα του.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, στο φυσικό καταφύγιο Γουάιτς Χιλ, στην περιοχή Καμπ Χιλ του Μπρίσμπεϊν, σύμφωνα με τα αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης.

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Η γυναίκα, που ονομάζεται Νελ Ζιρέ, περπατούσε με τον σκύλο της, Πλούτο, όταν άκουσε έντονη φασαρία από πουλιά μέσα στη βλάστηση, περίπου 15 μέτρα μακριά από το μονοπάτι.

Πλησιάζοντας, αντίκρισε ένα μικρό κοάλα γύρω από το σώμα του οποίου είχε τυλιχτεί ένας πύθωνας, και τη μητέρα του μωρού να προσπαθεί να απομακρύνει το φίδι χτυπώντας το με τα πόδια της.

«Το μικρό με κοίταξε κατευθείαν στα μάτια, πανικόβλητο, ενώ η μητέρα του γρατζουνούσε τον πύθωνα προσπαθώντας να το απελευθερώσει», περιέγραψε η ίδια στο αυστραλιανό δίκτυο ABC.

Η δραματική διάσωση

Χωρίς να χάσει χρόνο, η γυναίκα άρπαξε το μικρό κοάλα και άρχισε να ξετυλίγει τον πύθωνα από το σώμα του.

«Δεν ήξερα αν το μωρό ανέπνεε ή αν είχε σπασμένα πλευρά. Απλώς το σήκωσα και άρχισα να ξετυλίγω το φίδι», ανέφερε.

«Όλα έγιναν τόσο γρήγορα. Ξαφνικά κρατούσα το φίδι στο ένα χέρι και το μικρό κοάλα είχε γαντζωθεί στον αριστερό μου ώμο και έκλαιγε», πρόσθεσε.

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Ένας περαστικός προσφέρθηκε να τη βοηθήσει, αλλά όταν εκείνη του ζήτησε να κρατήσει τον πύθωνα, αρνήθηκε και προτίμησε να αναλάβει τον σκύλο της.

Αφού απελευθέρωσε το κοάλα, η Νελ έλεγξε αν ανέπνεε κανονικά και αν μπορούσε να κινήσει τα άκρα του. Στη συνέχεια, το μετέφερε στο δέντρο όπου περίμενε η μητέρα του.

Το μικρό σκαρφάλωσε αμέσως κοντά της, δίνοντας αίσιο τέλος στην περιπέτεια.

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«Όταν επέστρεψα, τα είδα αγκαλιασμένα»

Η γυναίκα φρόντισε να απομακρύνει και τον πύθωνα, μήκους περίπου 1,5 μέτρου, ώστε να μην επιτεθεί ξανά στα ζώα.

Μία με δύο ώρες αργότερα επέστρεψε στο σημείο και αντίκρισε μια συγκινητική εικόνα.

«Είδα τη μητέρα και το μωρό αγκαλιασμένα. Έδειχναν τόσο ευτυχισμένα. Ήταν το καλύτερο συναίσθημα στον κόσμο», δήλωσε.

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Το βίντεο της διάσωσης συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας κύμα συγκίνησης αλλά και συζήτηση για την ανθρώπινη παρέμβαση στη φύση.

Η Νελ, η οποία ασχολείται με την προστασία της άγριας ζωής, εξήγησε ότι δημοσιοποίησε το περιστατικό για να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα κοάλα.

Τα κοάλα έχουν χαρακτηριστεί είδος υπό εξαφάνιση σε περιοχές της Αυστραλίας, μεταξύ των οποίων το Κουίνσλαντ, εξαιτίας της απώλειας των φυσικών τους οικοτόπων, των ασθενειών, των πυρκαγιών και των τροχαίων ατυχημάτων.

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