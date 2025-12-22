Μια παραπληγική μηχανικός από τη Γερμανία πραγματοποίησε το όνειρό της να ταξιδέψει στο Διάστημα με την Blue Origin του Τζεφ Μπέζος (Πηγή: Reuters)

Μια ιστορική στιγμή για τη διαστημική εξερεύνηση και την προσβασιμότητα καταγράφηκε το Σάββατο (20/12), όταν, σύμφωνα με τον Guardian, η Μικαέλα Μπέντχαους, παραπληγική μηχανικός από τη Γερμανία, έγινε ο πρώτος άνθρωπος που χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο και ταξιδεύει στο Διάστημα.

Η 33χρονη συμμετείχε σε υποτροχιακή πτήση της Blue Origin, της διαστημικής εταιρείας του Τζεφ Μπέζος, απογειούμενη από το δυτικό Τέξας μαζί με άλλους πέντε επιβάτες.

Η πτήση διήρκεσε περίπου 10 λεπτά και η κάψουλα New Shepard ξεπέρασε τα 105 χιλιόμετρα ύψος, φτάνοντας στο όριο του Διαστήματος. Εκεί, η Μπέντχαους βίωσε περισσότερα από τρία λεπτά έλλειψης βαρύτητας, αφήνοντας πίσω το αναπηρικό της αμαξίδιο για να αιωρηθεί ελεύθερα και να παρατηρήσει τη Γη από ψηλά.

«Ήταν η πιο απίστευτη εμπειρία», δήλωσε μετά την προσγείωση, προσθέτοντας ότι γελούσε σε όλη τη διάρκεια της ανόδου.

Η Blue Origin του Τζεφ Μπέζος (Πηγή: Reuters)

Η Μπέντχαους είχε τραυματιστεί σοβαρά πριν από 7 χρόνια σε ατύχημα με ποδήλατο βουνού, γεγονός που την άφησε παράλυτη από τη μέση και κάτω. Παρ’ όλα αυτά, δεν εγκατέλειψε ποτέ το όνειρό της να εργαστεί στον χώρο του Διαστήματος.

Σήμερα συμμετέχει στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών ασκουμένων της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας (ESA) στην Ολλανδία και έχει λάβει μέρος σε προσομοιώσεις διαστημικών αποστολών και πτήσεις μηδενικής βαρύτητας.

Σύμφωνα με τη Blue Origin, η αποστολή απαιτούσε μόνο ελάχιστες τεχνικές προσαρμογές, καθώς η κάψουλα έχει σχεδιαστεί εξαρχής με γνώμονα την προσβασιμότητα. Για τη μετακίνησή της χρησιμοποιήθηκε ειδική σανίδα, ενώ μετά την προσγείωση υπήρξε άμεση πρόσβαση στο αμαξίδιό της.

Η αποστολή ήταν ιδιωτική, χωρίς εμπλοκή της ESA, ωστόσο θεωρείται ορόσημο για τη συμμετοχή ατόμων με αναπηρία στη διαστημική εξερεύνηση.

«Δεν πρέπει ποτέ να εγκαταλείπεις τα όνειρά σου», δήλωσε η Μπέντχαους, εκφράζοντας την ελπίδα ότι το παράδειγμά της θα ανοίξει τον δρόμο για μεγαλύτερη συμπερίληψη, τόσο στο Διάστημα όσο και στη Γη.

(Με πληροφορίες από Guardian)