Σχέδιο για την απομάκρυνση των εκατοντάδων δεξαμενόπλοιων που έχουν εγκλωβιστεί στα Στενά του Ορμούζ λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες επτά εβδομάδες, επεξεργάζεται ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (Ιnternational Maritime Organization, IMO).

Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα της υπηρεσίας του ΟΗΕ, Αρσένιο Ντομίνγκες, το σχέδιο θα μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή όταν θα υπάρχουν σαφείς ενδείξεις αποκλιμάκωσης.

The International Maritime Organization (IMO) is working on an evacuation plan for hundreds of ships that have been stuck in the Strait of Hormuz since the US-Israel war on Iran began, according to Bloomberg.



Μιλώντας στο περιθώριο των εργασιών του φόρουμ Singapore Maritime Week ο Νομίνγκες υπογράμμισε πως οι λεπτομέρειες σχετίζονται με τη σειρά του απόπλου των πλοίων, ανάλογα με τον χρόνο, κατά τον οποίο έχουν ακινητοποιηθεί τα πληρώματα, μεταξύ άλλων παραγόντων.