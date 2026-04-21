Σχέδιο για την απομάκρυνση των εκατοντάδων δεξαμενόπλοιων που έχουν εγκλωβιστεί στα Στενά του Ορμούζ λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες επτά εβδομάδες, επεξεργάζεται ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (Ιnternational Maritime Organization, IMO).
Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα της υπηρεσίας του ΟΗΕ, Αρσένιο Ντομίνγκες, το σχέδιο θα μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή όταν θα υπάρχουν σαφείς ενδείξεις αποκλιμάκωσης.
Μιλώντας στο περιθώριο των εργασιών του φόρουμ Singapore Maritime Week ο Νομίνγκες υπογράμμισε πως οι λεπτομέρειες σχετίζονται με τη σειρά του απόπλου των πλοίων, ανάλογα με τον χρόνο, κατά τον οποίο έχουν ακινητοποιηθεί τα πληρώματα, μεταξύ άλλων παραγόντων.