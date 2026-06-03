Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Οι τελικές δοκιμές ξεκίνησαν στο Pinglu Canal, ένα από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής που κατασκευάζονται σήμερα στην Κίνα και το οποίο αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία τον Σεπτέμβριο.

Εντυπωσιακά εναέρια πλάνα από την Αυτόνομη Περιοχή Γκουανγκσί καταγράφουν τους δύο βασικούς ναυτιλιακούς κόμβους του έργου, Madao και Qishi, όπου ξεκίνησε η διαδικασία δοκιμών με νερό, σηματοδοτώντας την τελική ευθεία πριν από την παράδοσή του.

Advertisement

Advertisement

Με μήκος 134,2 χιλιομέτρων, το Pinglu Canal θα συνδέει το εσωτερικό της νοτιοδυτικής Κίνας με τον Κόλπο Beibu, δημιουργώντας μια νέα και συντομότερη θαλάσσια δίοδο για τις εμπορευματικές μεταφορές. Πρόκειται για το πρώτο μεγάλο κανάλι στην Κίνα που συνδέει απευθείας ένα ποτάμιο δίκτυο με τη θάλασσα μετά την ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας το 1949.

Σύμφωνα με τις κινεζικές αρχές, η λειτουργία του καναλιού αναμένεται να μειώσει σημαντικά τις αποστάσεις που διανύουν τα φορτηγά πλοία προς τη θάλασσα. Υπολογίζεται ότι τα εμπορικά φορτία από την Γκουανγκσί και άλλες περιοχές της νοτιοδυτικής Κίνας θα εξοικονομούν περισσότερα από 560 χιλιόμετρα ανά διαδρομή, περιορίζοντας τον χρόνο μεταφοράς, το κόστος και την κατανάλωση καυσίμων.

Το έργο αποτελεί βασικό τμήμα του Νέου Διεθνούς Χερσαίου-Θαλάσσιου Εμπορικού Διαδρόμου της Κίνας και θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας. Αναλυτές εκτιμούν ότι το κανάλι θα διευκολύνει την πρόσβαση των βιομηχανικών κέντρων της νοτιοδυτικής Κίνας στις αγορές της ASEAN, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί στον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο του Πεκίνου.

Η επένδυση για την κατασκευή του ξεπερνά τα 72 δισ. γιουάν (περίπου 10 δισ. δολάρια), ενώ το κανάλι έχει σχεδιαστεί ώστε να εξυπηρετεί πλοία έως 5.000 τόνων. Το έργο περιλαμβάνει τρεις μεγάλους ναυτιλιακούς κόμβους με διπλές δεξαμενές ανύψωσης πλοίων, δεκάδες γέφυρες και συνοδευτικές υποδομές.

Όταν τεθεί σε λειτουργία, το Pinglu Canal αναμένεται να αλλάξει τον χάρτη των μεταφορών στη νοτιοδυτική Κίνα, προσφέροντας ταχύτερη πρόσβαση στις διεθνείς θαλάσσιες οδούς και ενισχύοντας τον ρόλο της περιοχής στο παγκόσμιο εμπόριο.

Με πληροφορίες από CNS / REUTERS