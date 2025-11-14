Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας συνεχίστηκε η εκδίκαση της υπόθεσης θανάτου του Σήφη Βαλυράκη, με την κατάθεση του Αθανάσιου Παπαθεοδώρου, αδερφός της συζύγου του, Μίνας Βαλυράκη.

Ο κ. Παπαθεοδώρου κατέθεσε ότι ενημερώθηκε τηλεφωνικά από την αδελφή του και μετέβη στο σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός. Ανέφερε ότι ο Σήφης Βαλυράκης έφερε εμφανείς κακώσεις στο πρόσωπο και στο χέρι, ενώ κάποια άλλα τραύματα δεν ήταν ορατά λόγω της στολής. Επισήμανε επίσης ένα βαθύ τραύμα στον λαιμό και την παρουσία αίματος στα αυτιά.

Advertisement

Advertisement

Όσον αφορά την επαφή του με τους αυτόπτες μάρτυρες, εξήγησε ότι μεσολάβησε τρίτο πρόσωπο που τον οδήγησε στη Χαλκίδα την 1η Απριλίου 2021, όπου και πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση. Εκεί, σύμφωνα με όσα κατέθεσε, ο Ασλάνης άρχισε να του περιγράφει όσα γνώριζε για το περιστατικό. Ο Παπαθεοδώρου πρόσθεσε ότι στη συνέχεια συναντήθηκαν αρκετές φορές και ότι ένας από τους μάρτυρες του είχε εκφράσει πως δεχόταν πιέσεις.

Εισαγγελέας: Τι σας μετέφερε το ενδιάμεσο πρόσωπο;

Μάρτυρας: Απλώς μας σύστησε και με οδήγησε στο σκάφος για να γνωρίσω τον άνθρωπο που είχε δει το συμβάν. Ο αυτόπτης μού ανέφερε τι θεωρούσε ότι είχε συμβεί και είπε ότι είχε προσπαθήσει να επικοινωνήσει με τον τότε δικηγόρο της οικογένειας.

Εισαγγελέας: Γιατί μιλούσε για το τι πιστεύει; Ως αυτόπτης δεν θα έπρεπε να πει τι γνωρίζει;

Μάρτυρας: Στην αρχή ήταν πολύ διστακτικός. Δεν ήταν έτοιμος για τη συνάντηση και είχε φόβους, κάτι που μου εξήγησε αργότερα. Χρειάστηκε χρόνος μέχρι να αποφασίσει να μιλήσει πιο καθαρά.

Ο Παπαθεοδώρου ανέφερε επίσης ότι περίπου δύο εβδομάδες μετά την πρώτη επαφή, ο μάρτυρας τον ενημέρωσε πως σύντομα θα υπήρχαν εξελίξεις. Τότε ο ίδιος θεωρούσε ότι ο άνθρωπος αυτός έκανε έρευνα για στοιχεία, χωρίς να γνωρίζει ότι επρόκειτο για τον πραγματικό αυτόπτη. Η τηλεοπτική του εμφάνιση έγινε γνωστή στον Παπαθεοδώρου όταν τον κάλεσαν από τηλεοπτική εκπομπή.

Advertisement

Στο εδώλιο κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Σήφη Βαλυράκη κάθονται δυο αδέλφια ψαράδες στο επάγγελμα.

Πηγή: dikastiko.gr

Advertisement