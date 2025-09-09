Ερευνα, που διεξήχθη σε πέντε από τα μεγαλύτερα κράτη μέλη της ΕΕ, καταγράφει την αίσθηση «εξευτελισμού» και υποχώρησης της Ευρώπης έναντι αμερικανικών πιέσεων στο θέμα των δασμών, ενώ παράλληλα αναδεικνύει τον κλονισμό της εμπιστοσύνης προς το πρόσωπο της προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η πλειοψηφία των πολιτών στα πέντε μεγαλύτερα κράτη μέλη της ΕΕ πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «πούλησε» τους πολίτες κατά τη διαπραγμάτευση μιας «εξευτελιστικής» εμπορικής συμφωνίας δασμών με τον Ντόναλντ Τραμπ, η οποία «ωφελεί τις ΗΠΑ» πολύ περισσότερο από την Ευρώπη, σύμφωνα με μια έρευνα.

Η δημοσκόπηση, που πραγματοποιήθηκε από την Cluster17 για την πλατφόρμα ευρωπαϊκού διαλόγου Le Grand Continent, έδειξε ότι το 77% των ερωτηθέντων –από 89% στη Γαλλία έως 50% στην Πολωνία– θεωρεί ότι η συμφωνία ωφελεί κυρίως την αμερικανική οικονομία, με μόλις 2% να πιστεύει ότι ωφελεί την ευρωπαϊκή.

Σε αυτά τα πέντε κράτη, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 60% του πληθυσμού της Ένωσης, κατά μέσο όρο το 52% χαρακτήρισε τη συμφωνία που επιτεύχθηκε τον Ιούλιο μεταξύ Τραμπ και της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ως «εξευτελισμό».

Τι προβλέπει η συμφωνία

Βάσει της συμφωνίας, η ΕΕ πρόκειται να καταργήσει τους δασμούς σε όλα τα αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα και να προσφέρει προνομιακή πρόσβαση στην αγορά για μια ευρεία γκάμα αμερικανικών αλιευτικών και αγροτικών προϊόντων. Ωστόσο, τα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα που εισέρχονται στις ΗΠΑ θα υπόκεινται σε βασικό δασμό 15%.

Επιπλέον, οι ευρωπαϊκές εταιρείες θα επενδύσουν επιπλέον 600 δισ. δολάρια στις ΗΠΑ, ενώ η Ένωση υποχρεούται να αγοράσει 750 δισ. δολάρια σε αμερικανική ενέργεια και να αυξήσει δραστικά τις δαπάνες για εισαγωγές αμερικανικού αμυντικού εξοπλισμού — απαιτήσεις που θεωρούνται αρνητικές από πάνω από τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων.

Κακή η διαπραγμάτευση της φον ντερ Λάιεν

Η φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε τη συμφωνία ως «μια τεράστια επιτυχία» που έφερε «σταθερότητα» και «προβλεψιμότητα», αποφεύγοντας τον απειλούμενο δασμό 30% από τον Τραμπ. Ωστόσο, σχολιαστές υποστήριξαν ότι η ΕΕ παραχώρησε πολύ περισσότερα από τις ΗΠΑ, ουσιαστικά ενδίδοντας σε πιέσεις της Ουάσινγκτον.

Αυτή είναι μια άποψη που συμμερίζονται οι περισσότεροι Ευρωπαίοι, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, η οποία δημοσιεύθηκε την Τρίτη. Κατά μέσο όρο, το 75% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η φον ντερ Λάιεν υπερασπίστηκε τα ευρωπαϊκά συμφέροντα «πολύ» ή «μάλλον» άσχημα.

Σχεδόν το 70% δήλωσε ότι θα ήταν πρόθυμο να μποϊκοτάρει αμερικανικά προϊόντα λόγω των όρων της συμφωνίας· 44% θεωρεί τον Τραμπ «εχθρό της Ευρώπης»· 47% πιστεύει ότι έχει «αυταρχικές τάσεις»· και 36% είπε ότι «συμπεριφέρεται σαν δικτάτορας».

Πάνω από τα 3/4 των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι είναι πολύ ή μάλλον δυσαρεστημένοι με την προσέγγιση της ΕΕ προς την κυβέρνηση Τραμπ, ενώ σχεδόν το 40% θεωρεί ότι η Ένωση θα έπρεπε να αντιστέκεται στις αυθαίρετες απαιτήσεις του Αμερικανού προέδρου.

Λίγες ημέρες πριν η φον ντερ Λάιεν εκφωνήσει την ομιλία της για την «Κατάσταση της Ένωσης» το 2025, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (60%) στα πέντε κράτη δήλωσε ότι θα έβλεπε «πολύ» ή «μάλλον» θετικά την παραίτηση της προέδρου της Επιτροπής.

Σε ένα σαφές μήνυμα προς τις Βρυξέλλες, αν και η πλειοψηφία –από 85% στην Ισπανία έως 61% στη Γαλλία– πιστεύει ότι η χώρα τους πρέπει να παραμείνει στην ΕΕ, το 37% ανέφερε ότι, εάν η Ένωση αποτύχει να προστατεύσει τους πολίτες της από γεωπολιτικούς κινδύνους, η αποχώρηση «θα πρέπει να εξεταστεί».

Με πληροφορίες από Guardian

