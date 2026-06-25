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Οι επίσημες αναφορές καταγράφουν μέχρι στιγμής 32 νεκρούς και περισσότερους από 700 τραυματίες σε διάφορες περιοχές.

Το σύστημα PAGER της Αμερικανικής Γεωλογικής Υπηρεσίας εκτιμά στατιστικά ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να ανέλθει σε χιλιάδες.

Οι αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις διάσωσης σε περιοχές όπου η πρόσβαση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη λόγω των εκτεταμένων ζημιών.

Οι οικονομικές απώλειες από το καταστροφικό φαινόμενο υπολογίζεται ότι θα κυμανθούν μεταξύ 1% και 4% του εθνικού ΑΕΠ.

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Σοκ προκαλούν οι εκτιμήσεις της Αμερικανικής Γεωλογικής Υπηρεσίας (US Geological Survey – USGS) σχετικά με τον διπλό ισχυρό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα, καθώς σύμφωνα με τα επιστημονικά μοντέλα ο τελικός αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τις 10.000.

Μέχρι στιγμής, οι επίσημες αναφορές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 32 νεκρούς και περισσότερους από 700 τραυματίες. Ωστόσο, οι αρχές επισημαίνουν ότι τα στοιχεία αυτά είναι προσωρινά, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν περιοχές στις οποίες δεν έχει αποκατασταθεί η πρόσβαση, με τη Λα Γκουάιρα, κοντά στο Καράκας, να βρίσκεται ανάμεσα στις πιο πληγείσες.

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#VENEZUELA DEVASTATED.

Two earthquakes 7.2 & 7.5 struck 39 seconds apart. Buildings flattened. Airport shut. State of emergency declared. USGS warns 10,000–100,000 feared dead. Rescuers digging through rubble. Strongest quakes in over a century. 🇻🇪#CARACAS pic.twitter.com/stehU03TGx — Rizwan Ashraffi (@rizwanace) June 25, 2026

Οι εκτιμήσεις αυτές προέρχονται από το αυτοματοποιημένο σύστημα PAGER (Prompt Assessment of Global Earthquakes for Response) της USGS, το οποίο χρησιμοποιείται διεθνώς για την άμεση αποτίμηση των συνεπειών μεγάλων σεισμικών γεγονότων.

Το σύστημα δεν παρέχει ακριβή πρόβλεψη για τον αριθμό των θυμάτων, αλλά υπολογίζει στατιστικά εύρη πιθανοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος και το εστιακό βάθος του σεισμού, τη σεισμική ένταση στις κατοικημένες περιοχές, τα δημογραφικά δεδομένα, την τρωτότητα των υποδομών και των κατασκευών κάθε χώρας, καθώς και ιστορικά στοιχεία από προηγούμενους σεισμούς.

Στην περίπτωση της Βενεζουέλας, το μοντέλο καταγράφει 39% πιθανότητα για 1.000 έως 10.000 νεκρούς, ενώ δίνει επίσης 37% πιθανότητα για περισσότερους από 10.000 και έως 100.000 θανάτους. Παράλληλα, οι οικονομικές απώλειες εκτιμώνται ότι μπορεί να κυμανθούν μεταξύ 1% και 4% του ΑΕΠ, γεγονός που υποδηλώνει ιδιαίτερα σοβαρό πλήγμα τόσο στις υποδομές όσο και στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας.

Οι δύο ισχυρές δονήσεις που προκάλεσαν τον τρόμο στη χώρα ήταν αρχικά ένας σεισμός μεγέθους 7,2 Ρίχτερ, που σημειώθηκε περίπου 160 χιλιόμετρα δυτικά του Καράκας, και στη συνέχεια, μόλις 40 δευτερόλεπτα αργότερα, ένας δεύτερος ακόμη ισχυρότερος σεισμός μεγέθους 7,5 Ρίχτερ. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, ο δεύτερος αυτός σεισμός πιθανότατα προκλήθηκε από την ίδια ζώνη ρήγματος, ενισχύοντας την ένταση του φαινομένου.