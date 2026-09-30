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Στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος καταγράφηκε σε ζωντανή μετάδοση στο Twitch να φέρεται να θωπεύει την influencer Γιοάτζι Κάστρο, προχώρησαν οι αρχές της Καλιφόρνια.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου στη Disneyland, την ώρα που η Κάστρο πόζαρε για φωτογραφία μαζί με τις φίλες της μπροστά από το κάστρο της Ωραίας Κοιμωμένης.

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A man was arrested on suspicion of misdemeanor sexual battery after Mexican influencer Yoatzi Castro accused him of sexual harassment at Disneyland. The incident was captured on a livestream. https://t.co/rV2msydCoT pic.twitter.com/bRgX4J4L4a — California Post (@californiapost) September 26, 2026

Στο βίντεο της ζωντανής μετάδοσης φαίνεται ένας άνδρας να περπατά μαζί με μια γυναίκα προς το κάστρο. Καθώς περνά δίπλα από την Κάστρο, το χέρι του βγαίνει για λίγο εκτός του πλάνου. Αμέσως μετά, η influencer γυρίζει προς το μέρος του, τον ακολουθεί και τον κατηγορεί ότι την άγγιξε.

«Κατά λάθος μόλις…», φέρεται να λέει ο άνδρας, πριν η Κάστρο τον διακόψει και του πει: «Φίλε, όχι, μόλις μου έπιασε τον κ@@ο».

«Τι είναι αυτά που μου λες;», απαντά εκείνος, ενώ απομακρύνεται από το σημείο.

Περίπου μία ώρα μετά το περιστατικό, η ασφάλεια της Disneyland επικοινώνησε με την Κάστρο και την ενημέρωσε ότι ο άνδρας είχε εντοπιστεί και συλληφθεί, όπως ανέφερε η ίδια στους περίπου 800.000 followers της στα social media.

Η influencer δήλωσε στη συνέχεια ότι επιθυμούσε να ασκηθούν κατηγορίες σε βάρος του, υποστηρίζοντας ότι αισθάνθηκε πως παραβιάστηκαν σοβαρά τα προσωπικά της όρια.

«Αν δεν γινόταν η ζωντανή μετάδοση, νιώθω ότι δεν θα είχαμε καμία απόδειξη. Ευτυχώς όμως, επειδή κάναμε livestream, είχαμε το βίντεο», ανέφερε σε βίντεο που δημοσίευσε μετά το περιστατικό.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας που μίλησε στους Los Angeles Times, ο άνδρας τέθηκε υπό κράτηση ως ύποπτος για σεξουαλική κακοποίηση. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος αργότερα το ίδιο βράδυ.