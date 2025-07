Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ζητούν συγγνώμη για τις προειδοποιητικές βολές στον αέρα, καθώς μια ομάδα ξένων διπλωματών επισκεπτόταν την πόλη Τζενίν στη Δυτική Όχθη νωρίτερα σήμερα (21/5).

Ωστόσο, ο IDF λένε ότι η ομάδα των διπλωματών δεν ακολούθησε τη διαδρομή που είχε συμφωνηθεί όταν η περιοδεία τους συζητήθηκε με τον στρατό.

«Στα μέλη της αντιπροσωπείας δόθηκε μια εγκεκριμένη διαδρομή την οποία τους δόθηκε η εντολή να ακολουθήσουν λόγω του ότι η περιοχή ήταν μια ενεργή ζώνη μάχης», αναφέρει ο στρατός.

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό Στρατό, η ομάδα «παρέκκλινε από τη διαδρομή και εισήλθε σε μια περιοχή όπου δεν είχε εξουσιοδότηση να βρίσκεται». Τα στρατεύματα που βρίσκονται εκεί πυροβόλησαν προειδοποιητικά στον αέρα. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Μόλις συνειδητοποίησε ότι η ομάδα που έφτασε στην απαγορευμένη περιοχή ήταν οι ξένοι διπλωμάτες, ο διοικητής της μεραρχίας της Δυτικής Όχθης, ξεκίνησε αμέσως έρευνα για το περιστατικό. «Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις λυπούνται για την ταλαιπωρία που προκλήθηκε», αναφέρει ο IDF.

Βίντεο από το περιστατικό, που δημοσιεύτηκαν από το υπουργείο Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής, δείχνουν δεκάδες ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και φωτογράφους, κοντά σε σημείο ελέγχου του στρατού στην Τζενίν. Οι στρατιώτες φαίνονται να ανοίγουν πυρ στον αέρα μέσα από τον προσφυγικό καταυλισμό της Τζενίν και η ομάδα φεύγει πίσω στα αυτοκίνητά της.

The occupation forces opened heavy fire from inside the Jenin refugee camp to intimidate the diplomatic delegation that is conducting a field tour around the camp to witness the extent of the suffering endured by the residents of the area.



قوات الاحتلال تطلق النار بشكل كثيف من… pic.twitter.com/qafjqQP0Sg