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Δύο ακόμη άτομα μέλη της Χαμάς, που εντάσσονται στο ίδιο δίκτυο με αυτό που συμμετείχε ο 37χρονος, ο οποίος συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, επιχειρούν να ταυτοποιήσουν και να συλλάβουν οι αρμόδιες Αρχές.

Ο ένας από αυτούς, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται στην Ελλάδα και αναμένεται να ταυτοποιηθεί το προσεχές χρονικό διάστημα.

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Ένας δεύτερος που έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται στην Κύπρο, είναι εκείνος που έφερε σε επαφή τον 37χρονο που συνελήφθη στην Κρήτη και έναν από τους δύο που είχαν συλληφθεί στην Κύπρο.

Πρόκειται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, για το πρόσωπο που τους κανόνισε το ταξίδι στη Μαλαισία προκειμένου να εκπαιδευτούν στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών με χημικά υλικά και οικιακά καθαριστικά-απορρυπαντικά.

Ο 37χρονος παραδέχθηκε ότι έκανε δύο παραγγελίες υλικών. Αρχικά παρήγγειλε διαδικτυακά τον αναλυτικό ζυγό ακριβείας εργαστηριακού τύπου και τον εργαστηριακό μαγνητικό αναδευτήρα με θερμαινόμενη πλάκα. Αυτά τα είχε ακόμη μέσα στα κουτιά μέσα στο διαμέρισμα που έμενα στην οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου στα Πατήσια. Η δεύτερη παραγγελία αφορούσε τα χημικά υλικά, τα οποία όπως υποστήριξε δεν τα είχε παραλάβει.





