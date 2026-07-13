Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Γιαχία Σινουάρ είχε συντάξει ένα λεπτομερές επιχειρησιακό πλάνο για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, το οποίο προέβλεπε ταυτόχρονες παραβιάσεις του συνοριακού φράχτη από χιλιάδες μαχητές.

Το ιδιόγραφο σημείωμα του ηγέτη της Χαμάς αποκάλυπτε ότι ο ίδιος προέβλεπε πιθανή πυρηνική απάντηση από το Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας την εισβολή ως μάχη ζωής και θανάτου.

Το σχέδιο περιλάμβανε ρητές οδηγίες για τη σύλληψη ομήρων και τη δολοφονία αμάχων, ενώ έθετε ως προτεραιότητα τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης μέσω της προπαγάνδας.

Παρά τις επιφυλάξεις για την άμεση εμπλοκή συμμάχων, ο Σινουάρ προχώρησε στην επιχείρηση με στόχο την πρόκληση χάους στο Ισραήλ.

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Ο Γιαχία Σινουάρ, ο δολοφονημένος ηγέτης της Χαμάς που ενορχήστρωσε τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου 2023, είχε εκτιμήσει ότι το Ισραήλ ενδέχεται να αντεπιτεθεί με πηρηνικό πλήγμα κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης στη Λωρίδα τη Γάζα ως απάντηση στις τρομοκρατικές επιθέσεις, αλλά παρ’ όλα προχώρησε με την εισβολή στο Ισραήλ, σύμφωνα με ένα ιδιόγραφο σημείωμα που ήρθε στην κατοχή του Κέντρου Πληροφοριών για τις Πληροφορίες και την Τρομοκρατία Meir Amit.

Ο Σινουάρ περίμενε πυρηνικό πλήγμα από το Ισραήλ αλλά προχώρησε με τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου

Απόσπασμα του εγγράφου παρουσιάστηκε στο Channel 12 και συντάχθηκε έναν χρόνο πριν την έναρξη του πολέμου, τον Αύγουστο του 2022.

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Όπως αναφέρουν ισραηλινά ΜΜΕ, ο Σινουάρ είχε καταρτίσει ένα εξαιρετικά λεπτομερές επιχειρησιακό πλάνο. Ειδικότερα, προέβλεπε 25 ταυτόχρονες παραβιάσεις του συνοριακού φράχτη Ισραήλ-Γάζας με σκοπό την κατάληψη ισάριθμων οδικών κόμβων στρατηγικής σημασίας. Για το σκοπό αυτό, θα επιστρατεύονταν «καλά εκπαιδευμένες ομάδες», με την καθεμία να αριθμεί 100 μαχητές.

Hamas October 7 orchestrator Yahya Sinwar believed Israel might respond to the invasion by using nuclear weapons against Gaza, a new document released today revealed.

✍️ @Jeremybob1 https://t.co/WoDyIIhwXR July 13, 2026

Η συνολική δύναμη κρούσης που είχε οραματιστεί ο Σινουάρ άγγιζε τους 10.000 τρομοκράτες, οι οποίοι λειτουργούσαν υπό καθεστώς απόλυτης μυστικότητας, καθώς κανένας τους δεν γνώριζε το πλήρες εύρος και το μέγεθος της επιχείρησης.

Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) υπολόγισαν ότι την ημέρα εκείνη εισέβαλαν περίπου 5.600 άτομα, εκ των οποίων οι 3.500 ήταν στελέχη της Χαμάς, 580 μαχητές της Ισλαμικού Τζιχάντ και 1.400 εθελοντές και πολίτες από τη Γάζα.

«Ο στόχος είναι να εκδιωχθούν οι έποικοι με τα οχήματά τους», αναφέρει ο Σινουάρ στο σημείωμά του, αναφερόμενος στους κατοίκους του νότιου Ισραήλ. Στο έγγραφο δίνεται ρητή εντολή να δοθεί «προτεραιότητα» σε γυναίκες και παιδιά, υπονοώντας ότι πρέπει να δολοφονηθούν.

Στη συνέχεια υπογραμμίζει: «Οι άνδρες ηλικίας 17-50 ετών πρέπει να συλληφθούν ως όμηροι. Πρέπει να κατασχεθούν όλα τα τηλέφωνα και τυχόν έγγραφα που φέρουν πάνω τους».

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Πλήρη επίγνωση των ενεργειών

Το δημοσίευμα του Channel 12 αναφέρεται στο γεγονός ότι ο Σινουάρ είχε πλήρη επίγνωση των συνεπειών, αν και δεν υπήρχε καμία βεβαιότητα ότι το Ιράν ή η Χεζμπολάχ του Λιβάνου θα εμπλέκονταν άμεσα στον πόλεμο.

Επιπλέον, εμφανιζόταν προετοιμασμένος για την πιο ακραία αντίδραση από την πλευρά του Τελ Αβίβ:

«Το Ισραήλ δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα και τα όπλα που έχει στη διάθεσή του. Μπορεί να χρησιμοποιήσουν ακόμη και ατομική βόμβα, τίποτα λιγότερο. Αλλά πρώτα, θα βρεθεί προ εκπλήξεως, θα δεχτεί σοκ και θα βυθιστεί στο χάος», έγραφε, χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση ως «μάχη ζωής ή θανάτου».

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Έμφαση στην προπαγάνδα

Ιδιαίτρη βαρύτητα δίνεται στην προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής γνώμης, καθώς μέσα στο έγγραφο αναφέρονται οδηγίες που παρουσίαζαν την επίθεση ως «ανθρωπιστική», ικανοποιώντας την υλοποίηση αφηγήματος περί «επιστροφής στα εδάφη που έχουν σφετεριστεί οι Εβραίοι».

Υπενθυμίζεται ότι κατά την εισβολή της 7ης Οκτωβρίου 2023, οι τρομοκράτες σκότωσαν περίπου 1.200 ανθρώπους —στην πλειονότητά τους αμάχους— και απήγαγαν 251, διαπράττοντας ευρείας κλίμακας θηριωδίες σε σπίτια, στρατιωτικές βάσεις και στο μουσικό φεστιβάλ Nova.

Η επίθεση πυροδότησε μια περιφερειακή ανάφλεξη, με τη Χεζμπολάχ και άλλες φιλοϊρανικές ομάδες σε Υεμένη, Ιράκ και Συρία να ανοίγουν μέτωπα κατά του Ισραήλ, οδηγώντας και σε απευθείας στρατιωτικές αναμετρήσεις με το Ιράν.

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Οι ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις στη Γάζα τερματίστηκαν ουσιαστικά με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, οδηγώντας σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης των ομήρων με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση περίπου 2.000 Παλαιστινίων κρατουμένων. Ο ίδιος ο Γιαχία Σινουάρ, ο οποίος ηγήθηκε της Χαμάς στη Γάζα από το 2017, έπεσε νεκρός κατά τη διάρκεια επιχείρησης των ισραηλινών δυνάμεων στη Ράφα.

Yπενθυμίζουμε ότι ο Γιαχία Σινουάρ είχε χαρακτηρίσει τους θανάτους αμάχων στη Γάζα ως «αναγκαίες θυσίες» στον πόλεμο κατά του Ισραήλ, πιστεύοντας ότι θα λειτουργούσε υπέρ της τρομοκρατικής οργάνωσης, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Διαβάστε το έγγραφο:

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