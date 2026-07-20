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Ο Χάγια επικράτησε του Χαλέντ Μεσάαλ στον δεύτερο γύρο της εσωτερικής ψηφοφορίας, έπειτα από μια διαδικασία που ανέδειξε στρατηγικές διαφωνίες για το μέλλον της οργάνωσης.

Ως πρώην επικεφαλής διαπραγματευτής, ο νέος ηγέτης θεωρείται εκπρόσωπος της σκληροπυρηνικής πτέρυγας και υποστηρίζει τη συνέχιση της ένοπλης δράσης.

Η Χαμάς επιδιώκει να διατηρήσει τον οπλισμό της, απορρίπτοντας σχέδια για άμεση αποστρατιωτικοποίηση χωρίς εγγυήσεις για την παλαιστινιακή κρατική υπόσταση.

Η οργάνωση αντιμετωπίζει σοβαρή αποδυνάμωση λόγω των απωλειών της ηγεσίας της και των καταστροφών που προκάλεσε ο πόλεμος στη Γάζα.

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Η παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση Χαμάς εξέλεξε τον Χαλίλ αλ-Χάγια ως νέο ηγέτη της, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Αντικαθιστά τον Γιαχιά Σινουάρ, ο οποίος σκοτώθηκε από τον ισραηλινό στρατό στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2024.

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Ο Χάγια, ο οποίος ήδη ηγούνταν του κινήματος στη Γάζα από την εξορία, θεωρούνταν ευρέως ως εκπρόσωπος της πιο σκληροπυρηνικής πτέρυγας που αναδείχθηκε από τον καταστροφικό πόλεμο με το Ισραήλ που ξεκίνησε πριν από σχεδόν τρία χρόνια. Ήταν στενός συνεργάτης του Σινουάρ και θεωρείται ότι συνεχίζει την πολιτική γραμμή που ανάγεται στον αείμνηστο Ισμαήλ Χανίγια.

Ως επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς, ο Χάγια απέκτησε διεθνή φήμη ηγούμενος των αντιπροσωπειών της οργάνωσης σε έμμεσες συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός, συναντώντας μεσολαβητές στην Αίγυπτο και το Κατάρ.

Πρόσφατα είχε αναλάβει μεγαλύτερες ευθύνες για τις διπλωματικές και πολιτικές στρατηγικές της Χαμάς.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, ο 65χρονος επέζησε μιας ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής που είχε ως στόχο μια συνάντηση ηγετών της Χαμάς στην πρωτεύουσα του Κατάρ, τη Ντόχα. Πέντε μέλη χαμηλότερου επιπέδου της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και ένας από τους γιους του, σκοτώθηκαν μαζί με ένα μέλος των δυνάμεων ασφαλείας του Κατάρ.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δήλωσε τότε ότι η επίθεση στόχευε τους ηγέτες της Χαμάς επειδή είχαν οργανώσει την επίθεση στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα.

Άλλοι δύο γιοι του Χάγια σκοτώθηκαν σε προηγούμενες ισραηλινές απόπειρες κατά της ζωής του στη Γάζα, ενώ ένας τέταρτος σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Γάζα τον Μάιο.

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Hamas says that al-Hayya has been chosen as the head of its political bureau, succeeding Yahya Sinwar, who was killed in Gaza by the Israeli army in October 2024.



🔴 LIVE updates: https://t.co/ZE90LlID56 pic.twitter.com/5VU2vV3sGP — Al Jazeera English (@AJEnglish) July 20, 2026

Η εκλογή του Χάγια ως επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς ακολούθησε δύο γύρους ψηφοφορίας, με τα μέλη να εμφανίζονται διχασμένα μεταξύ ανταγωνιστικών οραμάτων για τη μελλοντική κατεύθυνση της οργάνωσης.

Ο πρώτος γύρος δεν ήταν αποφασιστικός, καθώς ο πρώην επικεφαλής του πολιτικού γραφείου Χαλέντ Μεσάαλ συγκέντρωσε ελάχιστα περισσότερες ψήφους από τον Χάγια, χωρίς όμως να καταφέρει να ξεπεράσει το απαιτούμενο όριο, σύμφωνα με έναν καλά ενημερωμένο Παλαιστίνιο αξιωματούχο που είναι εξοικειωμένος με τις εκλογές.

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Σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανόνες της Χαμάς, ένας υποψήφιος πρέπει να εξασφαλίσει τουλάχιστον 36 ψήφους από το εκλογικό σώμα των 69 μελών για να εκλεγεί απευθείας.

Είναι κατανοητό ότι ο δεύτερος γύρος της αναμέτρησης αποφασίστηκε με ψηφοφορία τύπου «ο πρώτος που ξεπερνά το όριο κερδίζει».

Xάσμα και ρήξη στη Χαμάς

Ο Χάγια νίκησε τον πρώην επικεφαλής του πολιτικού γραφείου, Χαλέντ Μεσάαλ, στον δεύτερο γύρο των εκλογών

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Η Χαμάς διανύει μία από τις πιο δύσκολες περιόδους στην ιστορία της.

Η οργάνωση —η οποία έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική από το Ισραήλ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και πολλές άλλες χώρες— έχει αποδυναμωθεί σοβαρά από τον πόλεμο στη Γάζα, κατά τη διάρκεια του οποίου σκοτώθηκε μεγάλο μέρος της ανώτερης στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας της, διαλύθηκαν οι δομές διακυβέρνησής της και καταστράφηκαν μεγάλα τμήματα του παλαιστινιακού εδάφους.

Ο αγώνας για την ηγεσία έφερε στο φως ένα διευρυνόμενο στρατηγικό χάσμα εντός της Χαμάς σχετικά με το μέλλον της.

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Ο Μεσάαλ, ο οποίος στο παρελθόν ηγήθηκε του κινήματος για δεκαετίες ενώ βρισκόταν στην εξορία, συνδέεται με την παραδοσιακή ηγεσία της Χαμάς.

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Οι υποστηρικτές του έχουν υποστηρίξει ότι η Χαμάς πρέπει να αντλήσει διδάγματα από τον πόλεμο, να απομακρυνθεί από μια στρατηγική που επικεντρώνεται κυρίως στην ένοπλη αντιπαράθεση και να υιοθετήσει μια πιο ρεαλιστική πολιτική προσέγγιση, διατηρώντας παράλληλα τους βασικούς στόχους του κινήματος.

Ωστόσο, οι υποστηρικτές του Χάγια υποστήριξαν με επιτυχία ότι η ηγεσία της Γάζας, έχοντας υποστεί το κύριο βάρος της σύγκρουσης, πρέπει πλέον να ηγηθεί του κινήματος. Θέλουν να παραμείνουν αμετακίνητοι απέναντι στις πιέσεις για σημαντικές παραχωρήσεις, ιδίως όσον αφορά το ζήτημα του αφοπλισμού.

Από τότε που συμφώνησε σε εκεχειρία με το Ισραήλ τον περασμένο Οκτώβριο, η Χαμάς αρνείται να παραδώσει τα όπλα της χωρίς εγγυημένη πολιτική πορεία προς την αυτοδιάθεση και την κρατική υπόσταση των Παλαιστινίων. Έχει απορρίψει τα σχέδια της Επιτροπής Ειρήνης υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, τα οποία δίνουν προτεραιότητα στην άμεση αποστρατιωτικοποίηση έναντι της ανοικοδόμησης.

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