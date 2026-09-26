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Το πρώτο είδος διαθέτει ευκίνητα άκρα για την περιποίησή του, ενώ το δεύτερο παρουσιάζει διαφορές στη δομή των άκρων και στο σχήμα του σώματός του.

Οι θαλάσσιες αράχνες αποτελούν εξελικτικά συγγενείς οργανισμούς των αραχνών και των σκορπιών, με ιδιαίτερα ανατομικά χαρακτηριστικά όπως η διακλάδωση των συστημάτων τους στα πόδια.

Η έρευνα στη Θάλασσα Σάλις αναδεικνύει ότι ακόμη και σε προσιτές θαλάσσιες περιοχές παραμένουν άγνωστα είδη προς επιστημονική ταυτοποίηση.

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Αν και η θέα μιας αράχνης αρκεί για να προκαλέσει ανατριχίλα σε αρκετούς ανθρώπους, δύο μικροσκοπικά πλάσματα που ανακάλυψαν πρόσφατα επιστήμονες στον Καναδά ίσως κάνουν την εικόνα ακόμη πιο παράξενη.

Το πρώτο είδος ονομάστηκε Callipallene pilosuspedes και ξεχωρίζει για τις μακριές, καμπύλες ακίδες που καλύπτουν τα κάτω άκρα του. Η ονομασία του προέρχεται από τις λατινικές λέξεις «pilosus», που σημαίνει «τριχωτός», και «pedes», που σημαίνει «πόδια».

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Το παράξενο πλάσμα έχει λεπτό κορμό, κόκκινα μάτια, τρία χείλη γύρω από το άνοιγμα του τριγωνικού στόματός του, καθώς και νύχια. Διαθέτει επίσης «εξαιρετικά ευκίνητα» άκρα, τα οποία, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο της Βρετανικής Κολομβίας (UBC), μπορούν να λειτουργούν ως εργαλεία περιποίησης.

Το δεύτερο νέο είδος ονομάστηκε Tanystylum kiixin και παρουσιάζει αρκετές διαφορές. Τα άκρα του που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των αυγών είναι πολύ μικρότερα και λιγότερο ευκίνητα. Αυτό σημαίνει ότι το ζώο δεν μπορεί να περιποιηθεί αποτελεσματικά τον εαυτό του, σύμφωνα με το UBC.

Η ονομασία «kiixin», η οποία προφέρεται «Kee-hin», προέρχεται από τον ήχο των κυμάτων που σκάνε κοντά στο σημείο όπου εντοπίστηκε το είδος.

Το Tanystylum kiixin έχει κοιλιά σε σχήμα κλεψύδρας, μαύρα μάτια και νύχια που μοιάζουν περισσότερο με μικρά εξογκώματα.

Παρά την ονομασία τους, οι θαλάσσιες αράχνες δεν είναι στην πραγματικότητα αράχνες. Πρόκειται για θαλάσσια αρθρόποδα που συγγενεύουν εξελικτικά με τις αράχνες, αλλά και με τους σκορπιούς και τα καβούρια-πέταλα.

Μέχρι σήμερα οι επιστήμονες έχουν ταυτοποιήσει σχεδόν 1.400 είδη θαλάσσιων αραχνών, τα οποία εμφανίστηκαν στη Γη πριν από περίπου 500 εκατομμύρια χρόνια.

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Τα παράξενα αυτά ζώα μπορούν να κινούνται στον πυθμένα των ωκεανών, να περιφέρονται πάνω σε άλλα ζώα ή φυτά, ενώ ορισμένα είδη είναι ακόμη και ικανά να επιπλέουν. Το μέγεθός τους παρουσιάζει τεράστια διακύμανση, από λιγότερο από ένα εκατοστό έως περίπου 70 εκατοστά.

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό τους είναι η ανατομία τους. Διαθέτουν τέσσερα τμήματα κορμού και τέσσερα ζεύγη μακριών ποδιών, αν και ορισμένα είδη μπορεί να έχουν έως και 12 πόδια. Τα είδη που ζουν σε ρηχά νερά έχουν επίσης συχνά τέσσερα μάτια.

Το στόμα τους είναι συνήθως μεγαλύτερο από το σώμα τους και χρησιμεύει για την απορρόφηση χυμών από ασπόνδυλα με μαλακό σώμα. Ακόμη πιο παράξενο είναι ότι τόσο το πεπτικό όσο και το αναπαραγωγικό τους σύστημα διακλαδίζονται μέσα στα πόδια τους.

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Στις θαλάσσιες αράχνες, μάλιστα, είναι τα αρσενικά που μεταφέρουν τα αυγά. Τα αυγά τοποθετούνται σε ένα ξεχωριστό ζευγάρι ποδιών και παραμένουν εκεί μέχρι να εκκολαφθούν.

Οι ερευνητές αποφάσισαν να μελετήσουν και να περιγράψουν ειδικά τις θαλάσσιες αράχνες που ζουν στα ρηχά νερά της Θάλασσας Σάλις, καθώς, παρά τον πλούτο της περιοχής σε θαλάσσια βιοποικιλότητα, μόλις 17 είδη είχαν καταγραφεί μέχρι σήμερα με αξιόπιστο τρόπο.

Η ανακάλυψη των δύο νέων ειδών δείχνει ότι ακόμη και σε σχετικά ρηχές και εξερευνημένες θαλάσσιες περιοχές μπορεί να κρύβονται οργανισμοί που παραμένουν άγνωστοι στην επιστήμη.

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Με πληροφορίες από CNN / Cbc.ca / Blogs.ubc.ca / Εurekalert.org

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