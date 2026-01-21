Επιβατική αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε χθες Τρίτη κοντά στη Βαρκελώνη, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο μηχανοδηγός και 37 ακόμη άτομα να τραυματιστούν- εκ των οποίων πέντε πολύ σοβαρά- όπως μεταδίδει το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων (EFE) επικαλούμενο πηγές του στην αστυνομία της Καταλονίας.

Το δυστύχημα αποδίδεται σε κατάρρευση τοιχίου στη σιδηροδρομική γραμμή στον δήμο Τζελίδα.

Το δυστύχημα συνέβη μεταξύ των σταθμών Sant Sadurní, d’Anoia και Gelida στη Βαρκελώνη όταν πτυχίο αντιστήριξης έπεσε πάνω στον συρμό κατά τη διέλευσή του, προκαλώντας τον εκτροχιασμό του. Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών υποστηρίζουν ότι η κατάρρευση του τοιχίου μπορεί να συνδέεται με τις πρόσφατες καταιγίδες που έπληξαν την Καταλονία.

#WATCH | Firefighters inspected the mangled wreckage of a derailed commuter train at Gelida on the outskirts of Barcelona after a containment wall collapsed onto the tracks due to heavy rain. The accident killed the driver and injured at least 37 passengers, four of them… pic.twitter.com/8nMNcg8gfl January 21, 2026

Η λειτουργία της συγκεκριμένης γραμμής έχει προσωρινά διακοπεί, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει οι αρχές για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Το νέο δυστύχημα ήρθε καθώς η Ισπανία έχει βυθιστεί στο πένθος μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ανδαλουσία, στο νότιο τμήμα της χώρας που στοίχισε τη ζωή σε 42 ανθρώπους ενώ τα σωστικά συνεργεία για τρίτο 24ωρο χθες ανέσυραν σορύς από τα συντρίμια των αμαξοστοιχιών.

A Rodalies commuter train (R4 line) derailed Tuesday evening near Barcelona after hitting a collapsed retaining wall between Gelida and Sant Sadurní d'Anoia.



– Driver killed

– At least 37 passengers injured. pic.twitter.com/o0eixLswIf — BREAKING NEWS (@fabio1971121971) January 21, 2026

Σημειώθηκε όμως και ένα ακόμη σοβαρό περιστατικόστην επαρχία της Ζιρόνα, όταν εκτροχιάστηκε τρένο της γραμμής 1 μεταξύ των σταθμών Blanes και Maçanet. Σε αυτήν την περίπτωση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί και, σύμφωνα με τις αρχές, ο εκτροχιασμός φαίνεται να προκλήθηκε από πέτρες που έπεσαν στις γραμμές λόγω της κακοκαιρίας.