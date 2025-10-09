Η Ευρωπαϊκή Ενωση δια στόματος της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και άλλων αξιωματούχων χαιρετίζει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων τονίζοντας μεταξύ άλλων πως «είναι μια ευκαιρία να χαραχθεί ένας αξιόπιστος πολιτικός δρόμος προς μια διαρκή ειρήνη και ασφάλεια — ένας δρόμος που θα στηρίζεται στέρεα στη λύση των δύο κρατών».

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με ανακοίνωσή της χαιρέτισε την ανακοίνωση για την επίτευξη συμφωνίας στη βάση της πρότασης που υπέβαλε ο Πρόεδρος Τραμπ επαινώντας τις διπλωματικές προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών, του Κατάρ, της Αιγύπτου και της Τουρκίας «για την επίτευξη αυτής της σημαντικής προόδου».

«Με ενθαρρύνει, επίσης, η υποστήριξη της Κυβέρνησης του Ισραήλ και της Παλαιστινιακής Αρχής» είπε η φον ντερ Λάιεν και τόνισε πως τώρα όλα τα μέρη πρέπει να τηρήσουν πλήρως τους όρους της συμφωνίας.

«Όλοι οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν με ασφάλεια. Μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός πρέπει να εδραιωθεί. Η ανθρώπινη οδύνη πρέπει να σταματήσει» ανέφερε και διαβεβαίωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να στηρίζει την ταχεία και ασφαλή παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα προσθέτοντας πως όταν έρθει η στιγμή, θα είναι έτοιμη να συμβάλει στην ανάκαμψη και την ανασυγκρότηση.

«Η σημερινή ευκαιρία πρέπει να αξιοποιηθεί. Είναι μια ευκαιρία να χαραχθεί ένας αξιόπιστος πολιτικός δρόμος προς μια διαρκή ειρήνη και ασφάλεια — ένας δρόμος που θα στηρίζεται στέρεα στη λύση των δύο κρατών» κατέληξε η φον ντερ Λάιεν.

I welcome the announcement of an agreement to secure a ceasefire and the release of hostages in Gaza, based on the proposal put forward by @POTUS.



I commend the diplomatic efforts of the United States, Qatar, Egypt, and Türkiye in achieving this breakthrough. Am also encouraged… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 9, 2025

Στο ίδιο πνεύμα και η δήλωση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Σε μια σχεδόν όμοια ανακοίνωση ο Κόστα χαιρετίζει τη συμφωνία λέγοντας πως ανοίγει ο δρόμος και το τέλος της σοβαρής ανθρωπιστικής κρίσης στην περιοχή.

«Πρόκειται για μια κρίσιμη ευκαιρία που πρέπει να αξιοποιηθεί για να τεθούν τα θεμέλια μιας διαρκούς ειρήνης, βασισμένης σε μια λύση δύο κρατών» αναφέρει.

I welcome the agreement reached on the initial phase of the peace proposal presented by @POTUS.



Its implementation paves the way for the long-awaited release of all Israeli hostages, a ceasefire in Gaza, and an end to the severe humanitarian crisis on the ground.



I commend the… — António Costa (@eucopresident) October 9, 2025

Από την πλευρά της η Ύπατη αντιπρόσωπος της Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας σημειώνει ότι η συμφωνία για την πρώτη φάση της ειρηνευτικής συμφωνίας στη Γάζα αποτελεί σημαντική πρόοδο και προσθέτει πως «πρόκειται για ένα σημαντικό διπλωματικό επίτευγμα και μια πραγματική ευκαιρία να τερματιστεί ένας καταστροφικός πόλεμος και να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι».

«Η ΕΕ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να υποστηρίξει την εφαρμογή της» καταλήγει.

The agreement on the first phase of the Gaza peace deal marks a significant breakthrough.



This is a major diplomatic accomplishment and a real chance to end a devastating war and release all the hostages.



The EU will do what it can to support its implementation. — Kaja Kallas (@kajakallas) October 9, 2025

