Συναγερμός έχει σημάνει στο Μπαγκλαντές μετά από φωτιά που ξέσπασε στον χώρο εμπορευματικών μεταφορών του Διεθνούς Αεροδρομίου Χαζράτ Σαχτζαλάλ της Ντάκα και πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις.

Η φωτιά μαίνεται εδώ και τρεις ώρες, με αποτέλεσμα να ανασταλούν προσωρινά όλες οι πτήσεις στο κύριο αεροδρόμιο της χώρας.

#Bangladesh: A massive fire breaks out in the cargo area of Dhaka’s Hazrat Shahjalal International Airport, forcing authorities to suspend all flight operations as firefighters battled to bring the blaze under control.@DhakaPrasar pic.twitter.com/6dZ1mu6Niv — All India Radio News (@airnewsalerts) October 18, 2025

Βίντεο από το σημείο δείχνουν πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται από τον τερματικό σταθμό εμπορευματικών μεταφορών, καλύπτοντας μεγάλο μέρος του ουρανού και δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ορισμένοι πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί στην προσπάθειά τους να περιορίσουν τις φλόγες.