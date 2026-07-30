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Στιγμές απόλυτου τρόμου έζησε ένας αλεξιπτωτιστής πλαγιάς στην Ινγκουσετία της Ρωσίας, όταν κατά τη διάρκεια πτήσης έχασε τον έλεγχο του αλεξιπτώτου του και βρέθηκε να κινείται ανεξέλεγκτα πάνω από απόκρημνα βράχια.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα που ήταν τοποθετημένη στο κράνος του, αποτυπώνοντας καρέ καρέ την αγωνιώδη προσπάθειά του να αποφύγει τη σύγκρουση.

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Στην αρχή του βίντεο, ο άνδρας μετρά αντίστροφα πριν πραγματοποιήσει το άλμα από την κορυφή του βουνού. Αφού αναπτύσσει μεγάλη ταχύτητα, ανοίγει το αλεξίπτωτο με στόχο να επιβραδύνει και να προετοιμαστεί για ασφαλή προσγείωση στο χιονισμένο έδαφος.

Ωστόσο, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, αντιλαμβάνεται ότι έχει χάσει τον έλεγχο του αλεξιπτώτου και αρχίζει να παρασύρεται επικίνδυνα από τον αέρα.

«Γαμ…ο, είμαι τελειωμένος», ακούγεται να λέει εμφανώς πανικόβλητος, ενώ συνεχίζει τις προσπάθειες να επανακτήσει τον έλεγχο. Λίγο αργότερα, πιστεύοντας ότι δεν μπορεί να αποφύγει το μοιραίο, ακούγεται να λέει: «Είμαι έτοιμος».

Τελικά, ο αλεξιπτωτιστής στάθηκε απίστευτα τυχερός, καθώς κατάφερε να προσγειωθεί σε ένα μικρό άνοιγμα με χιόνι ανάμεσα σε κοφτερά βράχια, αποφεύγοντας για λίγα μόλις μέτρα μια θανατηφόρα σύγκρουση.

Αμέσως μετά την προσγείωση, εμφανώς σοκαρισμένος αλλά σώος, σχολίασε: «Αυτό ήταν τελείως τρελό», συνειδητοποιώντας πόσο κοντά είχε βρεθεί στην τραγωδία. Το βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας σοκ για την επικινδυνότητα του αθλήματος και τη λεπτή γραμμή που χώρισε τον αλεξιπτωτιστή από τον βέβαιο θάνατο.

“I'm screwed”: BASE jumper miraculously survives dangerous fall



An extreme jump in the mountains of Ingushetia nearly ended in tragedy. After opening his parachute, the BASE jumper lost control, began spinning in the air, and was carried straight toward the rocks.



At the last… pic.twitter.com/8RcBOABbSi — NEXTA (@nexta_tv) July 29, 2026