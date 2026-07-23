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Μια ιδιαίτερα ευχάριστη έκπληξη περίμενε την Έλλη Κοκκίνου κατά την παραμονή της στη Ρουμανία, όπου βρίσκεται στο πλαίσιο της προώθησης δύο συναυλιών που πρόκειται να πραγματοποιήσει το επόμενο διάστημα.

Η Ελληνίδα τραγουδίστρια απολαμβάνει μεγάλη δημοφιλία στη Ρουμανία, κυρίως χάρη στους Έλληνες φοιτητές που ζουν και σπουδάζουν στη χώρα και έχουν συμβάλει στη διάδοση των τραγουδιών της στο τοπικό κοινό.

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Κατά τη διάρκεια της χθεσινής επίσκεψής της σε ένα πολυτελές εστιατόριο με ζωντανή μουσική και βιολιά στο Βουκουρέστι, ένας από τους μουσικούς την αναγνώρισε. Λίγο αργότερα, πήρε το βιολί του και άρχισε να παίζει μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της.

Συγκεκριμένα, ο μουσικός ερμήνευσε το τραγούδι «Δεν γίνεται», τη μεγάλη επιτυχία του 2003 που φέρει την υπογραφή του Φοίβου, προκαλώντας την έκπληξη της Έλλης Κοκκίνου.

Η τραγουδίστρια, αφού ξεπέρασε την αρχική της έκπληξη, άρχισε να τον συνοδεύει τραγουδώντας, ενώ μοιράστηκε τη συγκινητική στιγμή με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσω των social media.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Από χθες βρίσκομαι στο Βουκουρέστι για την προώθηση των συναυλιών μου που θα πραγματοποιηθούν στις 21/8 & 5/9. Το “Δεν γίνεται” είναι στη Ρουμανία ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του κόσμου εδώ και αρκετά χρόνια… @phoebus.official έπρεπε να ήσουν εδώ. Κάπως έτσι με περίμενε απόψε μια όμορφη έκπληξη».

Η Έλλη Κοκκίνου συνεχίζει έτσι την παρουσία της στη Ρουμανία, όπου φαίνεται πως η μουσική της έχει αποκτήσει ένα ιδιαίτερα θερμό κοινό.