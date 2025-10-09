Η εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης, Σος Πεντρόσιαν είπε πως η συμφωνημένη κατάπαυση πυρός στη Γάζα θα τεθεί σε ισχύ 24 ώρες μετά την συνεδρίαση του υπουργικού συμβούλιου, που θα γίνει το απόγευμα της Πέμπτης.

Συνεπώς αν η συμφωνία «περάσει» από το υπουργικό, όπως αναμένεται, η κατάπαυση πυρός θα τεθεί σε ισχύ νωρίς το βράδυ της Παρασκευής.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων που έφταναν σε πραγματικό χρόνο, η Πεντροσιάν τόνισε πως η είσοδος εκπροσώπων του Τύπου στη Λωρίδα της Γάζας δεν απαγορεύθηκε ποτέ αλλά πως ο θύλακας παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνος καθώς με ευθύνη της Χαμάς μπορεί να υπάρχουν εκρηκτικά παντού.

Σχετικά με την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, απάντησε πως ποτέ δεν σταμάτησε η ροή της και μάλιστα αυξήθηκε σημαντικά τις τελευταίες εβδομάδες. «Το θέμα είναι αν η βοήθεια αυτή φτάνει στον πληθυσμό που την χρειάζεται» είπε η Πεντροσιάν και προέτρεψε τους δημοσιογράφους να ρωτήσουν γι’ αυτό τη Χαμάς.

Under the newly negotiated ceasefire and hostage agreement, Israel will maintain authority over 53% of Gaza’s territory, according to officials briefing reporters. pic.twitter.com/dWjMOSTi7b — THE TRUTH (@GeeneHary) October 9, 2025

Το χρονοδιάγραμμα που ανακοίνωσε το Ισραήλ

Μόλις η ισραηλινή κυβέρνηση επικυρώσει επίσημα τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα αργότερα απόψε, ο ισραηλινός στρατός θα αρχίσει να αποσύρει τα στρατεύματά του από τη Λωρίδα, σύμφωνα με αξιωματούχους.



Εντός 24 ωρών, ο ισραηλινός στρατός αναμένεται να υποχωρήσει στις συμφωνημένες γραμμές ανάπτυξης, με αποτέλεσμα ο στρατός να παραμείνει σε έλεγχο λίγο περισσότερο από το ήμισυ του εδάφους της Λωρίδας, ή 53% — το μεγαλύτερο μέρος του οποίου βρίσκεται εκτός των αστικών περιοχών.



Μετά την αποχώρηση, ο IDF θα ελέγχει μια ζώνη ασφαλείας κατά μήκος ολόκληρου του συνόρου της Γάζας, συμπεριλαμβανομένου του Διαδρόμου Φιλαδέλφεια — της περιοχής των συνόρων μεταξύ Αιγύπτου και Γάζας — μαζί με το Μπεϊτ Χανούν και το Μπεϊτ Λαχίγια στο βόρειο άκρο της Λωρίδας, μια κορυφογραμμή στα ανατολικά προάστια της πόλης της Γάζας και μεγάλα τμήματα της Ράφα και του Χαν Γιούνις στο νότιο τμήμα της Γάζας.



Εντός 72 ωρών από την αποχώρηση του IDF, η Χαμάς θα απελευθερώσει τους 48 ομήρους που κρατά, ξεκινώντας από τους 20 που πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί. Η τρομοκρατική οργάνωση έχει δηλώσει στο παρελθόν στους μεσολαβητές ότι δεν γνωρίζει πού βρίσκονται ορισμένα από τα πτώματα των δολοφονημένων ομήρων, γεγονός που ενδέχεται να καθυστερήσει την παράδοση των πτωμάτων.



Οι ζωντανοί όμηροι θα παραδοθούν στους εκπροσώπους του Ερυθρού Σταυρού από τη Χαμάς χωρίς τελετή απελευθέρωσης. Στη συνέχεια, ο Ερυθρός Σταυρός θα τους μεταφέρει στις δυνάμεις του IDF που περιμένουν μέσα στη Γάζα.



Οι όμηροι θα συνοδεύονται έξω από τη Γάζα στη στρατιωτική βάση Re’im κοντά στα σύνορα για έναν αρχικό έλεγχο της σωματικής και ψυχικής τους υγείας. Ορισμένα μέλη των οικογενειών των ομήρων αναμένεται να περιμένουν στη βάση Re’im τους αγαπημένους τους.



Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι είναι έτοιμος να χειριστεί την ταυτόχρονη απελευθέρωση και των 20 ζωντανών ομήρων, αν η Χαμάς αποφασίσει να τους ελευθερώσει όλους μαζί.



Στη συνέχεια, οι όμηροι και οι οικογένειές τους θα μεταφερθούν σε νοσοκομεία στο κεντρικό Ισραήλ για περαιτέρω θεραπεία και για να συναντήσουν άλλα μέλη της οικογένειάς τους.



Οι όμηροι που χρειάζονται άμεση ιατρική περίθαλψη θα μεταφερθούν αεροπορικώς στο νοσοκομείο Σορόκα στο Μπερ Σεβά, χωρίς να περάσουν από τις εγκαταστάσεις του Ρέιμ.



Τα πτώματα των δολοφονημένων ομήρων θα παραληφθούν από στρατεύματα στη Γάζα, όπου θα πραγματοποιηθεί μια μικρή τελετή προς τιμήν τους, υπό την ηγεσία ενός στρατιωτικού ραβίνου. Τα φέρετρα θα εξεταστούν επίσης από πυροτεχνουργούς «για λόγους ασφαλείας», σύμφωνα με τον IDF.



Τα φέρετρα με τους άμαχους ομήρους θα μεταφερθούν στη συνέχεια στο ιατροδικαστικό ινστιτούτο Abu Kabir για αναγνώριση, η οποία μπορεί να διαρκέσει έως και δύο ημέρες. Τα πτώματα των σκοτωμένων στρατιωτών θα μεταφερθούν στο στρατόπεδο Shura του IDF για αναγνώριση.

