Σχεδόν 200 φυλές ιθαγενών δεν έχουν έρθει καθόλου σε επαφή με τον υπόλοιπο κόσμο, όπως αναφέρεται στη νέα έκθεση της οργάνωσης Survival International που δημοσιεύτηκε στις 27 Οκτωβρίου και στηρίζεται σε έρευνες αρκετών ετών, συνεντεύξεις και αποστολές συλλογής πληροφοριών.

Σύμφωνα με την συγκεκριμένη έκθεση, υπάρχουν τουλάχιστον 196 αυτάρκεις, απομονωμένες κοινότητες σε διάφορες απομακρυσμένες περιοχές σε όλο τον κόσμο. Το 95% εξ αυτών βρίσκεται στην λεκάνη του Αμαζονίου και κυρίως στα τροπικά δάση της Βραζιλίας.

Οι υπόλοιπες εντοπίζονται σε εννιά χώρες της Νότιας Αμερικής, όπως επίσης στην Ασία και σε νησιά του Ειρηνικού. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι αυτές οι κοινότητες μπορούν να παραμείνουν υγιείς αν δεν απειληθούν από ξένους, ενώ άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι λειτουργούν μεταξύ άλλων και ως φύλακες της βιοποικιλότητας σε περιοχές αποψίλωσης.

Όπως προκύπτει από την εν λόγω έκθεση, οι ερευνητές αναφέρουν ότι οι συγκεκριμένες φυλές διέκοψαν την οποιαδήποτε επικοινωνία με τον έξω κόσμο έπειτα από τραυματικές εμπειρίες που είχαν. Ταυτόχρονα, ήπιες ασθένειες όπως η γρίπη ή η ιλαρά, μπορούν να εξολοθρεύσουν έως και τον μισό πληθυσμό μίας απομονωμένης φυλής μέσα σε έναν χρόνο.

Κλοπή γης η μεγαλύτερη απειλή για τις αυτόχθονες φυλές

Σύμφωνα με την έκθεση, οι μεγαλύτερες απειλές για αυτές τις κοινότητες προέρχονται από εξωτερικούς παράγοντες. Η κλοπή γης από εταιρείες που σκοπεύουν να εκμεταλλευτούν φυσικούς πόρους συνιστά την μεγαλύτερη απειλή, ενώ η υλοτομία βάζει σε κίνδυνο περίπου το 65% των φυλών και οι εξορυκτικές δραστηριότητες περίπου το 40%.

Η γεωργία με την κτηνοτροφία ασκούν πίεση και επηρεάζουν επίσης περίπου το ένα πέμπτο των συγκεκριμένων πληθυσμών. Σημαντική απειλή για τις φυλές συνιστά επιπλέον η παρουσία διάφορων influencers που εισέρχονται σε προστατευόμενες περιοχές προκειμένου να δημιουργήσουν περιεχόμενο για το κοινό τους, καθώς και ιεραπόστολοι που επιχειρούν προσηλυτισμός.

Παρά τους κινδύνους, οι απομονωμένες φυλές τα καταφέρνουν περίφημα, ζώντας αυτάρκεις και προστατεύοντας ενεργά τα εδάφη τους. Παράλληλα, υπάρχουν κάποια άτομα που γνωρίστηκαν με ξένους και ενσωματώθηκαν κατά κάποιο τρόπο στην βιομηχανοποιημένη κοινωνία, αν και συχνά εμφανίζονται μετανιωμένοι για την επιλογή τους.

Πηγή: Popular Science