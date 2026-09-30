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Στο στόχαστρο των δραστών βρέθηκαν ο Γκάρι Κασπάροφ, ο Ίλια Πονομαριόφ και ο Βλαντίμιρ Καρα-Μουρζά.

Το δίκτυο RIS, στο οποίο συμμετείχαν πρώην αξιωματικοί της ρωσικής υπηρεσίας πληροφοριών και υπήκοοι άλλων χωρών, αναζητούσε εκτελεστές για στόχους στις ΗΠΑ και στη Λιθουανία.

Οι εμπλεκόμενοι στρατολογούσαν άτομα στις Ηνωμένες Πολιτείες προσφέροντας χρηματικά ποσά για την παρακολούθηση και τη δολοφονία Ρώσων αντιφρονούντων που ζουν στο εξωτερικό.

Οι αμερικανικές αρχές διεξάγουν έρευνα για την υπόθεση, η οποία περιλαμβάνει στοιχεία για επανειλημμένες απόπειρες εξόντωσης των συγκεκριμένων προσώπων.

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Δίκτυο που, σύμφωνα με τις αμερικανικές Αρχές, συνδέεται με τη Ρωσία φέρεται να σχεδίαζε δολοφονίες προσώπων της ρωσικής αντιπολίτευσης, μεταξύ των οποίων ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκάκι Γκάρι Κασπάροφ, ο πρώην βουλευτής της Κρατικής Δούμας Ίλια Πονομαριόφ και ο αντιφρονούντας Βλαντίμιρ Καρα-Μουρζά.

Οι αποκαλύψεις, που μεταδίδει η ισπανική εφημερίδα El Mundo επικαλούμενη πηγές από το περιβάλλον των αντιπολιτευόμενων, συνδέονται με την αποκάλυψη του λεγόμενου RIS Network, ενός δικτύου που οι αμερικανικές Αρχές αποδίδουν σε ρωσικούς κρατικούς παράγοντες.

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Κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, το FBI και άλλες αμερικανικές υπηρεσίες ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν δίκτυο στο οποίο φέρεται να συμμετείχαν ο 63χρονος πρώην συνταγματάρχης της FSB Γιούρι Χραμέγεφ, γνωστός ως «Συνταγματάρχης Γιούρι», ο 27χρονος γιος του Κιρίλ Χραμέγεφ, αξιωματικός της FSB, καθώς και οι Κουβανοί υπήκοοι Οεμίς Ρομαγκόσα Ντουρούτι και Γιαϊντέλ Ντελγάδο Σουάρες, γνωστός ως «Βίκινγκ», και ο 22χρονος υπήκοος Βενεζουέλας Ανχελ Εντουάρντο Κάστρο.

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, ο Κάστρο και ο Σουάρες συμμετείχαν στη στρατολόγηση ατόμων στις ΗΠΑ, με στόχο την παρακολούθηση και τη δολοφονία Ρώσου αντιφρονούντα που ζει στη χώρα. Οι Αρχές υποστηρίζουν ότι το δίκτυο αναζητούσε εκτελεστές για δύο στόχους στις Ηνωμένες Πολιτείες και έναν στη Λιθουανία.

Στο στόχαστρο ο Γκάρι Κασπάροφ

Ο Γκάρι Κασπάροφ, Κροάτης υπήκοος που διαμένει κυρίως στις ΗΠΑ, φέρεται να ενημερώθηκε το καλοκαίρι του 2026 από τις αμερικανικές Αρχές ότι αποτελούσε στόχο σχεδίου δολοφονίας που συνδεόταν με το Κρεμλίνο. Σύμφωνα με το Svoboda.org, μετά την εγκατάστασή του στη Νέα Υόρκη το 2013 τέθηκε για πρώτη φορά υπό ειδική προστασία.

Ο Κασπάροφ έχει εδώ και χρόνια ασκήσει έντονη κριτική στη ρωσική ηγεσία και έχει ταχθεί υπέρ της Ουκρανίας στον πόλεμο με τη Ρωσία.

Η υπόθεση Πονομαριόφ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η υπόθεση του Ίλια Πονομαριόφ, ο οποίος μοιράζει τον χρόνο του μεταξύ Κιέβου και Ουάσιγκτον. Διαθέτει κατοικία και γραφείο στην αμερικανική πρωτεύουσα, όπου λειτουργεί και η πολιτική του πλατφόρμα, το Κογκρέσο των Λαϊκών Αντιπροσώπων.

Η Ρωσία έχει χαρακτηρίσει την οργάνωση «τρομοκρατική» από τον Δεκέμβριο του 2025.

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Η El Mundo εκτιμά ότι ο Πονομαριόφ ενδέχεται να είναι το «Θύμα 1» που περιγράφεται στα έγγραφα του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές Αρχές, ο Σουάρες και ο Κάστρο φέρεται να προσέφεραν σε Αμερικανό που είχαν στρατολογήσει 40.000 δολάρια για τη δολοφονία του συγκεκριμένου στόχου, όμως εκείνος αρνήθηκε. Ο Σουάρες φέρεται στη συνέχεια να επιχείρησε να στρατολογήσει και άλλα άτομα.

Πηγή από το περιβάλλον του Πονομαριόφ δήλωσε στο BBC ότι αυτή ήταν «ήδη η ένατη απόπειρα δολοφονίας», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

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Οι καταγγελίες βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο των ερευνών των αμερικανικών Αρχών, ενώ τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί σκιαγραφούν ένα δίκτυο στρατολόγησης εκτελεστών με στόχο Ρώσους αντιφρονούντες που δραστηριοποιούνται εκτός Ρωσίας.

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