Δύο έφηβοι που κατηγορήθηκαν ότι πήγαν να βιάσουν μαθήτρια στην πόλη Μπαλιμένα της Βόρειας Ιρλανδίας και προκάλεσαν πρωτοφανείς ταραχές στην χώρα, αφέθηκαν ελεύθεροι μετά από απόφαση των δικαστικών αρχών. Μετά και από την συγκεκριμένη δικαστική απόφαση, η αίσθηση του φόβου για νέα επεισόδια στην χώρα είναι έντονη.

Σχετικά με την υπόθεση, τα αγόρια ηλικίας 14 και 15 ετών, ρουμανικής καταγωγής, βρίσκονταν υπό κράτηση από τον Ιούνιο του 2025, σε ένα περιστατικό που προκάλεσε σοβαρές αναταραχες τόσο στην πόλη Μπαλιμένα της Βόρειας Ιρλανδίας, περίπου 30 χιλιόμετρα μακριά από το Μπέλφαστ, όσο και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Οι δικαστικές και αστυνομικές αρχές αναφέρουν ότι υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση, γεγονός που οδήγησε στην απόσυρση των κατηγοριών για τα δύο έφηβα αγόρια. Παρόλα αυτά, στην Βόρεια Ιρλανδία εκφράζονται ήδη φόβοι για νέο κύκλο επεισοδίων, σε συνέχεια εκείνων που έλαβαν χώρα τον Ιούνιο του 2025.

Τότε, οι διαδηλωτές τραυμάτισαν αστυνομικούς, ενώ κουκουλοφόροι εκτόξευσαν αντικείμενα προς το μέρος τους, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν πολυάριθμες συλλήψεις. Σε προηγούμενη ακρόαση στο δικαστήριο, αναφέρθηκε ότι η νεαρή κοπέλα τραβήχθηκε με την βία σε ένα δρομάκι και οι δράστες την έσπρωξαν σε ένα γκαράζ.

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν τότε, η κοπέλα κατάφερε να δραπετεύσει, καταγγέλοντας το περιστατικό και οι έφηβοι τράπηκαν άμεσα σε φυγή. Ένας ακόμη νεαρός που θεωρείται ότι είχε εμπλοκή στην φερόμενη επίθεση, λέγεται ότι διέφυγε στην Ρουμανία την αμέσως επόμενη μέρα.

Μετά την επίθεση και την γνωστοποίηση του περιστατικού, ξέσπασαν εκτεταμένες ταραχές στην πόλη, οι οποίες είχαν φυλετικό χαρακτήρα, για να υπάρξει στην συνέχεια επέκταση και σε άλλα μέρη της Βόρειας Ιρλανδίας.

(Με πληροφορίες από BBC, Sky News)