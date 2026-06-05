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Η Αμερικανίδα Κάρε Ότις, διάσημο πρώην μοντέλο και ηθοποιός των δεκαετιών 1980-1990, κατέθεσε μήνυση στο Παρίσι σε βάρος του Ζεράλ Μαρί, πρώην διευθυντή για την Ευρώπη του Elite, ενός πρακτορείου κορυφαίων μοντέλων, έγινε σήμερα γνωστό από τον δικηγόρο της, που επιβεβαίωσε μία πληροφορία του Radio France.

Η ενάγουσα, ηλικίας σήμερα 57 ετών, που διαμένει στις ΗΠΑ, κατηγορεί τον Γάλλο, ηλικίας 76 ετών σήμερα, για «βιασμούς σε βάρος ανηλίκων όταν εκείνη ήταν 17 ετών» και για «εμπορία ανθρώπων», όπως πληροφορήθηκε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

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Η μήνυση, που κατατέθηκε σήμερα με παράσταση πολιτικής αγωγής, ενώπιον του δικαστηρίου του Παρισιού, υποβάλλεται από τον Ματιάς Νταρμόν, που είναι επίσης συνήγορος της Innocence en danger, «μιας οργάνωσης στο πλευρό της Κάρε από την αρχή», όπως είπε ο ίδιος στο AFP.

« Il me mettait entre les mains de ses amis » : Carré Otis dépose une nouvelle plainte contre l’ex-patron d’Elite France

➡️ https://t.co/o160Qc5i0Z pic.twitter.com/xObGbvqisV June 5, 2026

«Με αυτήν τη μήνυση, εάν άλλα πιθανά θύματα του Ζεράλ Μαρί βρουν το θάρρος, όπως η Κάρε, να καταθέσουν μία αγωγή, θα μπορούσαν να δουν την υπόθεσή τους να διερευνάται σωστά από τους δικαστές του Παρισιού», υποστήριξε αυτός ο δικηγόρος.

Στη μήνυση επισημαίνεται η ανάγκη για «ενδελεχείς έρευνες» προκειμένου να «εξακριβωθεί εάν άλλα θύματα ενδέχεται να έχουν εκτεθεί σε παρόμοιες ενέργειες σε ένα ανάλογο πλαίσιο».

🔴😱#Epstein : Encore une ramification de l’effroyable affaire Epstein en France : Carré Otis, ex-mannequin star, porte plainte contre Gérald Marie l’ex-patron Europe d’Elite. Elle l’accuse de « viols sur mineurs » et « traite d’êtres humains »! https://t.co/kiXARbhm2G — Ana POUVREAU (@ana_pouvreau) June 5, 2026

Η Κάρε Ότις, που ανήκε στο κλειστό κλαμπ των top model (στο πλευρό άλλων πρώην λαμπερών εκπροσώπων του χώρου της μόδας όπως η Ναόμι Κάμπελ, η Κλόντια Σίφερ ή και η Σίντι Κρόφορντ), υποστηρίζει πως τα φερόμενα γεγονότα εκτυλίχθηκαν στο σπίτι του Ζεράλ Μαρί στα μέσα της δεκαετίας του 1980, απουσία της συντρόφου του εκείνη την εποχή, του κορυφαίου μοντέλου Λίντα Εβανγκελίστα.

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«Οι ψευδείς κατηγορίες της Κάρε Ότις έχουν ήδη βρεθεί στο επίκεντρο μιας ενδελεχούς έρευνας, με την υπόθεση να αρχειοθετείται το 2023», απάντησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων η Σελίν Μπεκερμάν, συνήγορος του Ζεράλ Μαρί.

Η Μπεκερμάν δυσκολεύεται να κατανοήσει «πώς μια νέα μήνυση, σχετικά με τα ίδια γεγονότα -που φέρεται να διαπράχθηκαν πριν από περισσότερα από σαράντα χρόνια- θα μπορούσε να επιτύχει, χωρίς να παραβιάζονται οι πιο βασικές αρχές του δικαίου μας».

«Ο Ζεράλ Μαρί έχει εμπιστοσύνη στο δικαστικό σύστημα της χώρας μας», κατέληξε η δικηγόρος

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