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Η κατηγορούμενη φέρεται να προέβη σε αθέμιτες πράξεις εντός του σχολικού χώρου αλλά και κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής.

Το υπουργείο Παιδείας ανακάλεσε την επαγγελματική της διαπίστευση και της απαγορεύτηκε οριστικά η διδασκαλία σε παιδιά.

Η γυναίκα συνελήφθη τον περασμένο μήνα και αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους μέχρι την επόμενη δικαστική της εμφάνιση.

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Εννέα αδικήματα που αφορούν κακοποίηση ανηλίκου αντιμετωπίζει μια 32χρονη Ελληνοαυστραλή πρώην εκπαιδευτικός ιδιωτικού σχολείου στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Η Ντιάντρα Κοντού κατηγορείται ότι προσέγγισε σεξουαλικά και κακοποίησε μαθητή κάτω των 16 ετών, με ορισμένα από τα περιστατικά να φέρονται να σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, οι καταγγελλόμενες πράξεις φέρονται να διαπράχθηκαν σε διάστημα έξι μηνών το 2017. Η υπόθεση έγινε γνωστή μέσα από δημοσιεύματα του αυστραλιανού και του διεθνούς Τύπου, μεταξύ των οποίων το The Greek Herald και η New York Post.

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Η Κοντού εργαζόταν ως καθηγήτρια Γεωγραφίας στο γνωστό ιδιωτικό σχολείο Newington College, στο Σίδνεϊ, χρησιμοποιώντας τότε το επώνυμο Χαραλαμπίδη. Αποχώρησε από το σχολείο το 2019, όταν οι καταγγελίες τέθηκαν υπόψη της διοίκησης.

Οι καταγγελίες για τη συμπεριφορά της εκπαιδευτικού

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη δικογραφία, η πρώην εκπαιδευτικός φέρεται να έδειξε απρεπές υλικό στον μαθητή, να επικοινωνούσε μαζί του μέσω μηνυμάτων και να τον εξανάγκασε σε σεξουαλικές πράξεις.

Τα περιστατικά φέρονται να σημειώθηκαν, μεταξύ άλλων, κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου, στις εγκαταστάσεις του Newington College στην περιοχή Stanmore.

Επιπλέον, η Κοντού κατηγορείται ότι άγγιξε δύο φορές τον μαθητή κατά τη διάρκεια εκδρομής αγοριών μεγαλύτερων τάξεων στο νησί Fitzroy, στην πολιτεία του Κουίνσλαντ, και ότι στη συνέχεια τον κακοποίησε σεξουαλικά.

Οι κατηγορίες αφορούν περιστατικά που φέρονται να συνέβησαν το 2017, ωστόσο η υπόθεση ήρθε στο προσκήνιο μετά την καταγγελία των γεγονότων και την έναρξη των σχετικών διαδικασιών.

Η σύλληψη και οι περιοριστικοί όροι

Μετά την αποχώρησή της από το Newington College, η Κοντού φέρεται να προσλήφθηκε το 2024 σε δημόσιο σχολείο, το Georges River College.

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Συνελήφθη τον περασμένο μήνα και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση, έπειτα από απόφαση του τοπικού δικαστηρίου του Sutherland, σύμφωνα με το Nine.com.

Στους όρους αποφυλάκισής της περιλαμβάνονται η παράδοση του διαβατηρίου της και η καθημερινή παρουσία της σε αστυνομικό τμήμα. Παράλληλα, της έχει απαγορευτεί να διδάσκει παιδιά.

Το υπουργείο Παιδείας της Νέας Νότιας Ουαλίας ανακάλεσε την επαγγελματική της διαπίστευση ως εκπαιδευτικού. Η 32χρονη αναμένεται να εμφανιστεί στο τοπικό δικαστήριο του Burwood τον επόμενο μήνα.

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Και δεύτερη υπόθεση με εκπαιδευτικό του ίδιου σχολείου

Η υπόθεση έρχεται λίγους μήνες μετά την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος ενός ακόμη εκπαιδευτικού του Newington College, του Benjamin David Collinge.

Ο ίδιος κατηγορείται ότι προσέγγισε διαδικτυακά ένα 14χρονο κορίτσι με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευσή του.

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Σε δήλωσή του, σύμφωνα με τη Sydney Morning Herald, το Newington College ανέφερε ότι δεν αποδέχεται συμπεριφορές που παραβιάζουν τα επαγγελματικά του πρότυπα ή τον νόμο.

Το Newington College είναι ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα στο Σίδνεϊ, το οποίο καλύπτει βαθμίδες από το νηπιαγωγείο έως και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με εγκαταστάσεις στην περιοχή Stanmore και σε άλλες τοποθεσίες της πόλης.

Μεταξύ των αποφοίτων του περιλαμβάνονται υψηλόβαθμοι κρατικοί αξιωματούχοι της Αυστραλίας, καθώς και μέλη των βασιλικών οικογενειών της Τόνγκα και των Φίτζι.

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