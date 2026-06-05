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Ένας γάμος ανάμεσα σε έναν Τούρκο και μία Ελληνίδα στη Γερμανία έχει τραβήξει το ενδιαφέρον στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και στα social media, με αρκετούς χρήστες να τον παρουσιάζουν ως μια ιστορία αγάπης που ξεπερνά εθνικά σύνορα και πολιτισμικές διαφορές.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τουρκικά δημοσιεύματα, πρόκειται για τον γάμο του Χουσεΐν και της Άντρεας, οι οποίοι ζουν εδώ και χρόνια στη Γερμανία και αποφάσισαν να επισημοποιήσουν τη σχέση τους.



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Η παράδοση του γαμπρού και η υποδοχή της νύφης

Η τελετή παράδοσης της νύφης πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τουρκικά έθιμα. Μέλη της οικογένειας του γαμπρού έφτασαν στο σπίτι της νύφης κρατώντας τουρκικές σημαίες, ενώ η οικογένεια της Άντρεας τους υποδέχθηκε ανοίγοντας ελληνικές σημαίες.

Το σκηνικό που δημιουργήθηκε καταγράφηκε σε βίντεο και γρήγορα έκανε τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να σχολιάζουν το συμβολικό μήνυμα της συνύπαρξης των δύο λαών.

Οι αντιδράσεις στα social media

Τα σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις ήταν ποικίλα. Πολλοί χρήστες εξέφρασαν τη στήριξή τους στο ζευγάρι, τονίζοντας ότι οι πολιτικές διαφορές δεν μπορούν να σταθούν εμπόδιο στην αγάπη και την προσωπική ευτυχία.

Δεν έλειψαν, ωστόσο, και οι πιο επιφυλακτικές τοποθετήσεις. Ορισμένοι σχολιαστές υποστήριξαν ότι το ζευγάρι ήταν «αταίριαστο», ενώ άλλοι διατύπωσαν εικασίες για τα κίνητρα του γάμου, προκαλώντας συζητήσεις κάτω από τις σχετικές αναρτήσεις.

Hüseyin isimli bir Türk, Almanya’da uzun süredir birlikte olduğu Andrea ile hayatını birleştirdi. pic.twitter.com/xC4JSEbPyy — Bayrak Medya (@bayrakmedya) June 2, 2026

Almanya’da evlenen Türk ve Yunan çiftin düğününde, gelin çıkarma merasimi Türk töresine göre yapılırken, erkek evi Türk bayraklarıyla kız evine geldi; kız evi ise Yunan bayraklarıyla karşılık verince ortaya renkli görüntüler çıktı. pic.twitter.com/yIMW9Cx0C3 — Bayrak Medya (@bayrakmedya) June 4, 2026