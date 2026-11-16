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Τη χρήση του Starlink στους ελληνικούς σιδηροδρόμους επέλεξε να αναδείξει ο Έλον Μασκ, αναδημοσιεύοντας ανάρτηση που παρουσιάζει τον ρόλο του δορυφορικού συστήματος ίντερνετ στην παρακολούθηση της κυκλοφορίας των τρένων και στην πρόληψη πιθανών συγκρούσεων.

Η ανάρτηση που αναδημοσίευσε ο ιδιοκτήτης της SpaceX αναφέρει ότι η ελληνική κυβέρνηση αξιοποιεί το Starlink για την υποστήριξη ενός συστήματος ασφάλειας των σιδηροδρόμων, το οποίο έχει τη δυνατότητα να προειδοποιεί για ενδεχόμενες συγκρούσεις τρένων.

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Σύμφωνα με την ίδια ανάρτηση, το δορυφορικό δίκτυο μεταδίδει σε πραγματικό χρόνο τα δεδομένα κίνησης των συρμών στο κέντρο ελέγχου, ακόμη και από ορεινές περιοχές όπου δεν υπάρχει κάλυψη από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.

Starlink saves lives November 15, 2026

Τι αναφέρει η ανάρτηση για το Starlink στους ελληνικούς σιδηροδρόμους

«Η ελληνική κυβέρνηση χρησιμοποιεί το Starlink για να υποστηρίξει ένα σύστημα ασφάλειας των σιδηροδρόμων που προειδοποιεί για πιθανές συγκρούσεις τρένων. Το Starlink στέλνει live τα δεδομένα της κίνησης των τρένων στο κέντρο ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων και των ορεινών περιοχών χωρίς κάλυψη κινητής τηλεφωνίας», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανάρτηση που αναδημοσίευσε ο Έλον Μασκ.

Με την κίνησή του αυτή, ο επιχειρηματίας έφερε στο προσκήνιο τη χρήση της δορυφορικής τεχνολογίας του Starlink στις σιδηροδρομικές μεταφορές και ειδικότερα τη δυνατότητα μετάδοσης δεδομένων σε περιοχές όπου τα συμβατικά δίκτυα επικοινωνίας παρουσιάζουν περιορισμούς.