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Πολλοί χρήστες κατηγόρησαν την παραγωγή για «woke» προσέγγιση, υποστηρίζοντας ότι η διανομή των ρόλων αγνοεί τις παραδοσιακές αναπαραστάσεις των αρχαίων ελληνικών μυθολογικών προσώπων.

Ο Έλον Μασκ επιτέθηκε διαδικτυακά στον ιστορικό Τομ Χόλαντ χρησιμοποιώντας προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, επειδή ο τελευταίος εξέφρασε θετική άποψη για την κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους.

Ο Χόλαντ υπερασπίστηκε την επιλογή του να στηρίξει την ταινία, τονίζοντας ότι οι αρνητικές αντιδράσεις στερούν από το κοινό την εμπειρία ενός επιτυχημένου κινηματογραφικού έργου.

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Ο Έλον Μασκ χαρακτήρισε τον Άγγλο ιστορικό Τομ Χόλαντ «μ@α» καθώς ξέσπασε μια διαμάχη σχετικά με το κίνημα «woke» λόγω της επιλογής της μαύρης ηθοποιού Λουπίτα Νιόνγκο

για τον ρόλο της Ωραίας Ελένης στην ταινία «Η Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν.

Ο επικεφαλής της Tesla έκανε αυτόν τον χυδαίο χαρακτηρισμό στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, απαντώντας σε μια ανάρτηση του ακαδημαϊκού, ο οποίος είχε εκφραστεί με πολύ θετικά λόγια προς την κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους.

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Η νέα ταινία του Νόλαν, βασισμένη στο αρχαίο ελληνικό έπος του Ομήρου, έχει βρεθεί στο επίκεντρο διαδικτυακής διαμάχης, με αφορμή κυρίως τις επιλογές στο καστ και τις κατηγορίες περί «woke» προσέγγισης. Η νέα αντιπαράθεση αποτελεί συνέχεια της έντονης συζήτησης που έχει προκαλέσει η επιλογή του καστ της ταινίας, ιδιαίτερα η απόφαση του Νόλαν να δώσει τον ρόλο της Ελένης της Τροίας στη βραβευμένη με Όσκαρ Κενυάτισσα ηθοποιό Λουπίτα Νιόνγκο.

Η επιλογή αυτή προκάλεσε αντιδράσεις από μερίδα χρηστών στα κοινωνικά δίκτυα, οι οποίοι υποστήριξαν ότι η απεικόνιση μυθολογικών προσώπων της αρχαίας Ελλάδας θα έπρεπε να ακολουθεί περισσότερο τις παραδοσιακές αναπαραστάσεις. Οι επικριτές χαρακτήρισαν την επιλογή μέρος της λεγόμενης «woke» προσέγγισης στο Χόλιγουντ.

Η απάντηση του Τομ Χόλαντ στον Μασκ



Ο Τομ Χόλαντ, γνωστός ιστορικός και συμπαρουσιαστής του podcast «The Rest is History», αναδημοσίευσε θετική κριτική για την ταινία, σχολιάζοντας πως κάποιοι άνθρωποι περίμεναν πρώτα να τη δουν πριν εκφράσουν άποψη.

Ο Μασκ απάντησε στην ανάρτηση με έναν προσβλητικό χαρακτηρισμό, γράφοντας πως ο Τομ Χόλαντ είναι «c**k» («καημένος/ανθρωπάκι/υποτακτικός άντρας). Η ανάρτηση του ιδιοκτήτη του X συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές και προκάλεσε έντονη συζήτηση. Παραμένει ασαφές αν ο Μασκ αναφερόταν πράγματι στον ιστορικό Τομ Χόλαντ ή αν τον μπέρδεψε με τον ηθοποιό, ο οποίος συμμετέχει στην ταινία.

Elon Musk dubs historian Tom Holland a 'c***' as he gets into 'woke row' over The Odyssey https://t.co/zCMZQuvFBv — Daily Mail (@DailyMail) July 9, 2026

Μετά την επίθεση του Έλον Μασκ, ο Χόλαντ απάντησε στις επικρίσεις και υπερασπίστηκε την επιλογή του να στηρίξει την ταινία.

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«Χαίρομαι πολύ που το επαναλαμβάνω. Η “Οδύσσεια” είναι μια καταπληκτική ταινία, και το να χάσετε την ευκαιρία να τη δείτε επειδή νομίζετε ότι είναι “woke” ή οτιδήποτε άλλο, είναι σαν να κόβετε τη μύτη σας για να εκδικηθείτε το πρόσωπό σας. Εσείς χάνετε», δήλωσε.

Ο Βρετανός ιστορικός πρόσθεσε αργότερα: «Το τελευταίο μου σχόλιο για όλη αυτή την υπόθεση (που δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι θα γινόταν ο καταλύτης για έναν ολόκληρο πολιτισμικό πόλεμο): Αν σας αρέσουν οι άλλες ταινίες του Νόλαν, θα λατρέψετε την “Οδύσσεια”. Αν δεν σας άρεσαν, τότε μην τη δείτε».

Very happy to say it again. The Odyssey is an amazing film, and missing out on seeing it because you think it’s woke or whatever is cutting off your nose to spite your face. Your loss. https://t.co/B2FiL2zwxD Advertisement July 8, 2026

Σχόλια και αναρτήσεις στα social media υποστηρίζουν πως η παραγωγή αγνοεί τις ελληνικές ρίζες των μυθολογικών προσώπων, ενώ άλλοι υπερασπίζονται το καλλιτεχνικό δικαίωμα του σκηνοθέτη να προσεγγίσει το έργο με σύγχρονη ματιά. Αντιδράσεις έχουν επίσης προκαλέσει η συμμετοχή της Ζεντάγια, του Τράβις Σκοτ και του Έλιοτ Πέιτζ, με τη συζήτηση να παίρνει γρήγορα διαστάσεις πολιτισμικού πολέμου στο διαδίκτυο.

Η ειδική προβολή για τον Τύπο και τους κριτικούς πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο στις 6 Ιουλίου, ενώ η επίσημη κινηματογραφική κυκλοφορία έχει προγραμματιστεί για τις 17 Ιουλίου.

Παρά τις αντιδράσεις στο Διαδίκτυο, οι πρώτες κριτικές μετά την προβολή ήταν ιδιαίτερα θετικές. Ο συγγραφέας Έρικ Ντέιβις χαρακτήρισε την ταινία «απόλυτο θρίαμβο» και «κορυφαίο κινηματογραφικό επίτευγμα από έναν από τους σπουδαιότερους σκηνοθέτες της εποχής μας».

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Η Τζαζ Τανγκάι του Variety ανέφερε: «Ο Κρίστοφερ Νόλαν είναι ένας οραματιστής, και το #TheOdyssey είναι ένα έργο τέχνης. Έχει ξεπεράσει τον εαυτό του. Μπορείς να νιώσεις το πάθος στην αφήγησή του. Νιώθεις το πάθος στην τεχνική και στην υποκριτική».

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