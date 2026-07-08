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Η ανάρτηση προκάλεσε σύγχυση στους χρήστες του διαδικτύου, καθώς πολλοί εξέλαβαν τη γνώμη του ιστορικού ως προώθηση από τον ηθοποιό Τομ Χόλαντ, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην ίδια ταινία.

Παρά τη σύμπτωση των ονομάτων τους, οι δύο άνδρες είναι διαφορετικά πρόσωπα, ενώ αμφότεροι παρευρέθηκαν στην πρεμιέρα της ταινίας στο Λονδίνο χωρίς να συναντηθούν μεταξύ τους.

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Οι πρώτες αντιδράσεις για την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, πλημμυρίζουν το ιντερνετ και είναι διθυραμβικές, αλλά η ενθουσιώδης κριτική ενός από τους πρώτους θεατές που είδαν την ταινία προκαλεί αν μην τι άλλο έκπληξη, αν όχι αμηχανία — και φέρνει στο νου το γνωστό meme του «Σπάιντερ-Μαν που δείχνει τον Σπάιντερ-Μαν».

Ένας επαληθευμένος λογαριασμός ενός κυρίου ονόματι Τομ Χόλαντ, που είδε ήδη δύο φορές την ταινία του Νόλαν δημοσίευσε την εξής ανάρτηση στο Χ. «Είναι κατά κάποιον τρόπο η καλύτερη κινηματογραφική προσαρμογή ενός ελληνικού μύθου που έχω δει ποτέ», δήλωσε ενθουσιασμένος ο Χόλαντ, ο οποίος επαγγέλεται ιστορικός, συγγραφέας και παρουσιαστής του podcast «The Rest Is History». «Τιμά τον Όμηρο, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί κάτι καινούργιο από αυτόν».

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Lots of people telling me The Odyssey is a terrible film on the basis of not having seen it…



FWIW, I’ve now watched it twice, and it is by some way the best cinematic adaptation of a Greek myth I have ever seen.



It honours Homer while simultaneously making something new of him https://t.co/87gPhBFRvY — Tom Holland (@holland_tom) July 7, 2026

Αν και πολλοί σχολιαστές ασχολούνται με τη συζήτηση γύρω από αυτό το τελευταίο σημείο, κάποιοι άλλοι δεν μπορούσαν να καταλάβουν γιατί ένα από τα βασικά μέλη του καστ της «Οδύσσειας» — δηλαδή, ο 30χρονος ηθοποιός Tομ Χόλαντ — φαινόταν να προωθεί απροκάλυπτα τη γνώμη του για την ταινία και να την αποθεώνει.

«Φίλε, παίζεις σ’ αυτήν», σχολίασε ένας χρήστης με tweet, το οποίο έχει ήδη συγκεντρώσει 2,6 εκατομμύριο προβολές.

«Ο άλλος Τομ Χόλαντ μιλά για την ταινία με πρωταγωνιστή τον Τομ Χόλαντ. Και οι δύο είναι εξαιρετικοί», σχολίασε ένας άλλος χρήστης του X.

«Είναι έκπληξη που θεωρείς καλή μια ταινία με τον Τομ Χόλαντ;», ρώτησε ένας άλλος χρήστης, ο οποίος αργότερα διευκρίνισε σε ποιον Τομ Χόλαντ είναι ακόλουθος. «Κύριε, είμαι θαυμαστής του Τομ Χόλαντ, του ιστορικού, από την αρχή — ακόμα πριν καν ο ηθοποιός εμφανιστεί στη σκηνή».

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Sir, I’ve been a fan of Tom Holland the historian since the beginning—even before the actor came to stage. — Joshua Claybourn (@JoshuaClaybourn) July 7, 2026

Σε ένα ξεχωριστό νήμα, ο Tομ Χόλαντ, ο ιστορικός δημοσίευσε έναν σύνδεσμο με τις κριτικές του Guardian, οι οποίες επαινούν την ταινία «Η Οδύσσεια». Ένας ακόλουθος απάντησε με ένα screenshot μιας ατάκας από τον Eρικ Ντέιβις του Fandango και του Rotten Tomatoes: «Ο Tομ Χόλαντ συνεχίζει να αποδεικνύει ότι μπορεί να κάνει σχεδόν τα πάντα».

«Απλά ήθελες ο κόσμος να δει αυτά τα λόγια», σχολίασε ένας χρήστης, με τον ιστορικό Χόλαντ να απαντά με ένα emoji που κλείνει το μάτι!

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You just wanted people to see this line pic.twitter.com/tfWS6lFKdT — Bob_Helpful (@Bob_Helpful) July 7, 2026

Ο ηθοποιός Τομ Χόλαντ παρευρίσκεται στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «The Odyssey» στο Λονδίνο της Βρετανίας, στις 6 Ιουλίου 2026. REUTERS/Isabel Infantes

Κατά σύμπτωση, και οι δύο Τομ Χόλαντ ήταν παρόντες στην πρεμιέρα της ταινίας «Η Οδύσσεια» στο Λονδίνο, μολονότι, όπως φαίνεται, δεν συναντήθηκαν.

«Αν ο Τομ Χόλαντ συναντήσει τον Τομ Χόλαντ, το σύμπαν μπορεί να καταρρεύσει», αστειεύτηκε ένας χρήστης του X, αναφερόμενος στις ταινίες Marvel.

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«Ναι, φανταστείτε μόνο αν συνέβαινε κάτι τέτοιο», απάντησε ο Χόλαντ, ο ιστορικός.

If Tom Holland meets Tom Holland the universe may implode https://t.co/zK7ojT3jsK — Cyril 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿⚽️ (@CyrilH44) July 6, 2026

Ο Χόλαντ, o ιστορικός, είναι βραβευμένος συγγραφέας τόσο μυθιστορημάτων όσο και μη μυθοπλαστικών βιβλίων, μεταξύ των οποίων τα έργα «The Wolf-Girl, The Greeks and The Gods» του 2023.

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Ο Χόλαντ, o ηθοποιός, πρωταγωνιστεί στην ταινία «Η Οδύσσεια» στον ρόλο του Τηλέμαχου, του γιου του Οδυσσέα, τον οποίο υποδύεται ο Ματ Ντέιμον.

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Με πληρφορίες από Entertainment Weekly

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