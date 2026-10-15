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Η ουκρανική πλευρά κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για περιορισμούς στο σύστημα Starlink και έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με επερχόμενες ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις.

Ο Ελον Μασκ διευκρίνισε ότι το σύστημα Starshield τελεί υπό τον έλεγχο της αμερικανικής κυβέρνησης, διαχωρίζοντάς το από το πολιτικό δορυφορικό δίκτυο Starlink.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε τις κατηγορίες περί απειλών για διακοπή πληροφοριών, επικρίνοντας τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια λόγω των επιπτώσεων στις τιμές καυσίμων.

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Ο Μασκ κάλεσε την Τετάρτη τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αποχωρήσει από την προεδρία της Ουκρανίας, την ώρα που το Κίεβο εξέφραζε αμφιβολίες για τη στήριξη των ΗΠΑ προς την εμπόλεμη χώρα.

Η Ουκρανία κατηγόρησε αυτή την εβδομάδα τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι βοηθούν τη Ρωσία, καθώς δεν την προειδοποίησαν για επερχόμενες πυραυλικές επιθέσεις και περιόρισαν τις δυνατότητες στρατιωτικής αντίδρασης του Κιέβου, μέσω αλλαγών στο δορυφορικό σύστημα της Starlink, το οποίο χρησιμοποιείται για τις επικοινωνίες.

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And so the slaughter continues …



Time for Zelensky to go https://t.co/tMBThajxhH — Elon Musk (@elonmusk) October 15, 2026

«Και έτσι η σφαγή συνεχίζεται», έγραψε ο Μασκ στην πλατφόρμα X. «Ήρθε η ώρα να φύγει ο Ζελένσκι».

Νωρίτερα, ο Ζελένσκι είχε καλέσει τον Μασκ να αποκαταστήσει τη λειτουργία του Starlink, του δορυφορικού δικτύου που αναπτύχθηκε από την εταιρεία SpaceX του δισεκατομμυριούχου μεγιστάνα και το οποίο, σύμφωνα με το Κίεβο, έχει υποστεί περιορισμούς.

Η σιλουέτα του Eλον Μασκ και το λογότυπο της Starlink διακρίνονται σε αυτή την απεικόνιση, η οποία δημιουργήθηκε στις 11 Ιουνίου 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Απεικόνιση/Φωτογραφία αρχείου

Μασκ: Υπό τον έλεγχο της αμερικανικής κυβέρνησης το Starshield

Ο Μασκ υποστήριξε ότι οποιαδήποτε διακοπή ή δυσλειτουργία οφείλεται στην ευθύνη της αμερικανικής κυβέρνησης. Διευκρίνισε, παράλληλα, ότι το Starshield, το οποίο η Ουκρανία χρησιμοποιεί για τις επικοινωνίες στο πεδίο της μάχης, βρίσκεται υπό τον έλεγχο της αμερικανικής κυβέρνησης. Το διαχώρισε από το πολιτικό δορυφορικό σύστημα Starlink, το οποίο χρησιμοποιεί επίσης η Ουκρανία, αλλά δεν επιτρέπεται να αξιοποιεί για επιθετικές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

True — Elon Musk (@elonmusk) October 15, 2026

Η αντιπαράθεση σημειώνεται μετά τη δήλωση του Ζελένσκι ότι αισθάνεται «προδομένος», όταν ρωτήθηκε αν συμμερίζεται αυτό το συναίσθημα μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για συμφωνία προμήθειας ντίζελ με τη Μόσχα, η οποία βρίσκεται υπό αυστηρές κυρώσεις. Παράλληλα, ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είχαν απειλήσει τις τελευταίες ημέρες να διακόψουν την παροχή πληροφοριών για τις εκτοξεύσεις ρωσικών πυραύλων, τις οποίες η Ουκρανία αξιοποιεί για να αποτρέπει επιθέσεις. Ο Τραμπ, ωστόσο, έχει αρνηθεί ότι υπήρξε τέτοια απειλή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ενόψει των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών του επόμενου μήνα, στις οποίες οι αυξανόμενες τιμές των καυσίμων αποτελούν σημαντικό ζήτημα, έχει κατηγορήσει την Ουκρανία ότι οι επιθέσεις της σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου επιδεινώνουν τις ελλείψεις στην αγορά και οδηγούν σε αύξηση των τιμών στα πρατήρια καυσίμων.