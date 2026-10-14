Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η εταιρεία SpaceX επέβαλε περιορισμούς στις υπηρεσίες του δικτύου Starlink στην Ουκρανία, προκαλώντας σημαντικές διαταραχές στον έλεγχο των μη επανδρωμένων αεροσκαφών μάχης.

Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, η σύνδεση παρουσιάζει διακοπές κατά τη διάρκεια πτήσεων με αυξημένες ταχύτητες, γεγονός που οδήγησε στην ακύρωση κρίσιμων στρατιωτικών αποστολών.

Οι ουκρανικές αρχές συνδέουν τους τεχνικούς αυτούς περιορισμούς με την τρέχουσα πολιτική κατάσταση και τις πιέσεις που ασκεί η αμερικανική κυβέρνηση προς το Κίεβο.

Η SpaceX δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη εξήγηση για τις αλλαγές στη λειτουργία των δορυφορικών τερματικών που αποτελούν ζωτική υποδομή για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

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Η SpaceX, η εταιρεία του Έλον Μασκ, έβαλε περιορισμούς σε ορισμένες υπηρεσίες του δορυφορικού δικτύου Starlink στην Ουκρανία, προκαλώντας προβλήματα σε αποστολές μη επανδρωμένων αεροσκαφών μάχης (drones), σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους που μίλησαν την Τετάρτη.

Οι δορυφορικές συνδέσεις Starlink είναι καθοριστικής σημασίας για την καθοδήγηση των ουκρανικών drones μεγάλης εμβέλειας, τα οποία χρησιμοποιούνται σε επιθέσεις κατά ρωσικών στόχων στις κατεχόμενες περιοχές της νότιας και ανατολικής Ουκρανίας. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν προκαλέσει σημαντικές ζημιές στις ρωσικές γραμμές ανεφοδιασμού και στις στρατιωτικές υποδομές.

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«Οι αμυντικές μας δυνάμεις δεν έλαβαν προειδοποίηση για αυτόν τον περιορισμό, με αποτέλεσμα να διαταραχθούν αρκετές αποστολές», έγραψε στο Telegram ο Σεργκέι Μπεσκρέστνοφ, σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Ζελένσκι, προσθέτοντας: «είναι σαφές ότι αυτή η ενέργεια δεν είναι τυχαία και συνδέεται με την τρέχουσα πολιτική κατάσταση».

Σύμφωνα με τον Μπεσκρέστνοφ, η SpaceX διέκοψε τη λειτουργία της στρατιωτικής έκδοσης της υπηρεσίας σε ταχύτητες άνω των 160 χιλιομέτρων την ώρα, και αυτό οδήγησε στη διακοπή αρκετών αποστολών.

❗️Last ​​night, the operation of Starlink terminals in Ukraine was restricted. Connectivity began to drop when moving at speeds exceeding 160 km/h. As a result, a number of critical missions were disrupted. SpaceX likely took these measures at the request of the Trump administration. Also last night, when Kyiv was attacked by ballistic missiles, Ukraine did not receive intelligence regarding their launch— a failure that could have led to higher casualties. Ukraine did not attack Russian oil refineries, yet Trump has already begun imposing sanctions on my country. Meanwhile, sanctions against Russia have been eased. — Serhii Sternenko (@sternenko) October 14, 2026

Διακοπές σύνδεσης κατά τη διάρκεια των πτήσεων

Το 7ο Σώμα Ταχείας Αντίδρασης της Ουκρανίας, το οποίο επιχειρεί στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, ανέφερε ότι ορισμένες μονάδες αναγκάστηκαν να ακυρώσουν αποστολές εξαιτίας των περιορισμών.

Σε δήλωσή του στο Reuters, το σώμα ανέφερε ότι, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του, η σύνδεση μπορούσε να διακόπτεται για 10 έως 20 δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια των πτήσεων, ακόμη και όταν τα drones κινούνταν με ταχύτητες μόλις 110-120 χιλιομέτρων την ώρα.

«Τα drones συνέχιζαν να κινούνται, αλλά αυτές οι διακοπές δυσχέραιναν τον έλεγχό τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Πηγή του ουκρανικού υπουργείου Άμυνας δήλωσε επίσης ότι οι περιορισμοί περιπλέκουν σημαντικά τις επιχειρήσεις εφοδιασμού και ορισμένες αποστολές με drones.

Οι εξελίξεις αναδεικνύουν τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι δορυφορικές επικοινωνίες Starlink στις ουκρανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, αλλά και τις επιχειρησιακές δυσκολίες που μπορεί να προκαλέσει οποιαδήποτε αλλαγή στη λειτουργία τους. Η SpaceX δεν έχει εξηγήσει επισήμως τους λόγους για τους συγκεκριμένους περιορισμούς, παρά το σχετικό ερώτημα του Reuters.

Το Κίεβο υπό πίεση από την Ουάσιγκτον

Αν και δεν έγινε αμέσως σαφές γιατί περιορίστηκε η λειτουργία του Starlink, η κίνηση σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουάσιγκτον ασκεί πιέσεις στο Κίεβο να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου.

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Οι υπηρεσίες ασφαλείας της Ουκρανίας εντόπισαν διαταραχές στη λειτουργία των τερματικών Starlink σε ολόκληρη τη χώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης, όπως επιβεβαίωσε στην εφημερίδα The Jerusalem Post πηγή με γνώση του θέματος. Ουκρανοί αξιωματούχοι εκφράζουν φόβους ότι η κίνηση αυτή από την εταιρεία, η οποία ανήκει στον Iλον Μασκ, ενδέχεται να έγινε κατόπιν αιτήματος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Το Starlink δεν λειτουργεί εντός της Ρωσίας, ενώ τα ουκρανικά drones που πλήττουν τις ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις χρησιμοποιούν άλλους τρόπους επικοινωνίας.

Ζελένσκι: Οι δυτικοί σύμμαχοι δεν προειδοποίησαν την Ουκρανία για πυραυλικές επιθέσεις στο Κίεβο

Η Ουκρανία έχει ήδη αναφέρει ότι δεν έλαβε από τους συμμάχους της την καθιερωμένη εκ των προτέρων προειδοποίηση για ορισμένες πρόσφατες πυραυλικές επιθέσεις κατά της πρωτεύουσας.

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Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι τις τελευταίες δύο ημέρες οι δυτικοί εταίροι της Ουκρανίας δεν προειδοποίησαν το Κίεβο για πυραυλικές επιθέσεις κατά της πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με το Politico, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν την ουκρανική πλευρά ότι δεν είχαν διαμοιραστεί πληροφορίες από τις υπηρεσίες πληροφοριών λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Η εξέλιξη έρχεται εν μέσω αυξανόμενων πιέσεων από την Ουάσιγκτον προς την ουκρανική κυβέρνηση για τον τερματισμό των επιθέσεων σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου.

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Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, οι ΗΠΑ απείλησαν να διακόψουν την ανταλλαγή πληροφοριών με την Ουκρανία και να εμποδίσουν τις παραδόσεις όπλων, εάν το Κίεβο δεν συμφωνούσε να σταματήσει τις επιθέσεις στις ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

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Οι αναφορές αυτές εντείνουν τα ερωτήματα για τη συνέχιση της αμερικανικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, καθώς οι πληροφορίες των δυτικών υπηρεσιών και η στρατιωτική βοήθεια αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την αεράμυνα και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της χώρας.

Από τότε που ενεργοποιήθηκε στην Ουκρανία, τις πρώτες ημέρες της ρωσικής εισβολής το 2022, το Starlink έχει εξελιχθεί σε ζωτικής σημασίας υποδομή για τις στρατιωτικές επικοινωνίες της χώρας. Οι ουκρανικές μονάδες χρησιμοποιούν τη δορυφορική σύνδεση στο διαδίκτυο για να επικοινωνούν μεταξύ τους στο πεδίο της μάχης.

Με την πάροδο του χρόνου, η ανθεκτικότητα του συστήματος στις παρεμβολές ηλεκτρονικού πολέμου το κατέστησε επίσης κρίσιμο εργαλείο για την καθοδήγηση drones μεγάλης εμβέλειας, καθώς και μεγάλων πολυκόπτερων με έξι έλικες, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη ρίψη εφοδίων προς τις ουκρανικές δυνάμεις στην πρώτη γραμμή του μετώπου.

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