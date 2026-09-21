Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Έλον Μασκ παρέχει δημόσια πολιτική υποστήριξη στο κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία μέσω αναρτήσεων, κοινών εμφανίσεων και αρθρογραφίας υπέρ των θέσεών του.

Η ηγεσία του κόμματος αποδέχεται τη στήριξη του επιχειρηματία, ο οποίος έχει επικρίνει τη γερμανική γραφειοκρατία και την ενεργειακή πολιτική της χώρας.

Η συμμετοχή του Μασκ σε προεκλογικές συγκεντρώσεις και η φιλοξενία στελεχών στην πλατφόρμα Χ έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις για την πολιτική επιρροή των ιδιοκτητών ψηφιακών μέσων.

Παρά την έντονη προβολή, αναλύσεις του Reuters υποδεικνύουν ότι η παρέμβαση του Μασκ είχε περιορισμένο τεκμηριωμένο ρόλο στα εκλογικά αποτελέσματα της Γερμανίας.

Η σχέση αυτή εγείρει ερωτήματα σχετικά με τα όρια μεταξύ της ελευθερίας έκφρασης ενός επιχειρηματία και της δύναμης που παρέχει η ιδιοκτησία μιας παγκόσμιας πλατφόρμας.

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Η σχέση του Έλον Μασκ με την Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) δεν περιορίζεται σε περιστασιακές αναρτήσεις. Περιλαμβάνει δημόσια πολιτική υποστήριξη, συνέντευξη με την ηγεσία της, εμφάνιση σε προεκλογική συγκέντρωση και συγχαρητήρια για την εκλογική της άνοδο. Η ιδιοκτησία του Χ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις παρεμβάσεις του, χωρίς να αποδεικνύει από μόνη της πόσους ψηφοφόρους επηρεάζει.

Η νίκη στη Σαξονία-Άνχαλτ

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Στις 6 Σεπτεμβρίου 2026 η AfD κατέλαβε την πρώτη θέση στις εκλογές της Σαξονίας-Άνχαλτ με 43,8% και 39 από τις 83 έδρες, χωρίς αυτοδυναμία. Ο Μασκ έγραψε «Gut gemacht!» («Μπράβο!») σε ανάρτηση της Άλις Βάιντελ. Ο υποψήφιος του κόμματος Ούλριχ Ζίγκμουντ τον ευχαρίστησε για τη στήριξή του και αναφέρθηκε σε ενδεχόμενη μελλοντική συνεργασία και επενδύσεις.

Το αποτέλεσμα και οι αντιδράσεις καταγράφηκαν από το Reuters και τη Die Zeit.

Από το Χ στο άρθρο της Welt

Τον Δεκέμβριο του 2024 ο Μασκ υποστήριξε ότι μόνο η AfD μπορούσε να σώσει τη Γερμανία. Ακολούθησε άρθρο του στη Welt am Sonntag υπέρ του κόμματος, με αναφορές στη φορολογία, τη γραφειοκρατία και την ενεργειακή πολιτική. Γερμανοί πολιτικοί κατήγγειλαν παρέμβαση στον προεκλογικό διάλογο. Η εφημερίδα υπερασπίστηκε τη δημοσίευση ως ζήτημα ελευθερίας γνώμης.

Σχετικό ρεπορτάζ: Reuters για το άρθρο του Μασκ.

Η συνέντευξη με την Άλις Βάιντελ

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Στις 9 Ιανουαρίου 2025 ο Μασκ φιλοξένησε τη Βάιντελ σε ζωντανή συζήτηση στο Χ. Συζήτησαν τη μετανάστευση, τη γερμανική οικονομία και την ενέργεια. Η συνέντευξη προσέφερε στο κόμμα διεθνή προβολή και προκάλεσε συζήτηση για την επιρροή των ιδιοκτητών ψηφιακών πλατφορμών στον πολιτικό διάλογο.

Η εμφάνιση στη Χάλε και το ναζιστικό παρελθόν

Στις 25 Ιανουαρίου 2025 ο Μασκ μίλησε μέσω βίντεο σε συγκέντρωση της AfD στη Χάλε. Κάλεσε τους παρευρισκομένους να είναι υπερήφανοι για τον γερμανικό πολιτισμό και είπε ότι υπάρχει υπερβολική εστίαση στην ενοχή για το παρελθόν. Η αναφορά προκάλεσε αντιδράσεις σε μια χώρα όπου η μνήμη των ναζιστικών εγκλημάτων αποτελεί κεντρικό μέρος της δημόσιας ζωής.

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Το πρακτορείο Reuters κατέγραψε την ομιλία.

Tesla: επιχειρηματική παρουσία και πολιτικές συγκλίσεις

Η Tesla διαθέτει εργοστάσιο στο Γκρίνχαϊντε του Βρανδεμβούργου. Ο Μασκ έχει επικρίνει τη γερμανική γραφειοκρατία και τους ενεργειακούς περιορισμούς, ενώ η AfD υποστηρίζει αλλαγές στην ενεργειακή και οικονομική πολιτική. Οι δημόσιες αυτές συγκλίσεις δεν αποδεικνύουν χρηματοδότηση ή ιδιωτική συμφωνία ανάμεσα στον επιχειρηματία και στο κόμμα.

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Πόση επιρροή έχει πραγματικά;

Η προβολή μιας πολιτικής δύναμης από έναν ισχυρό ιδιοκτήτη μέσου δεν ταυτίζεται με μετρήσιμη εκλογική επίδραση. Ανάλυση του Reuters για τις εκλογές του 2025 διαπίστωσε ότι η υποστήριξη του Μασκ είχε περιορισμένο τεκμηριωμένο ρόλο στο εκλογικό αποτέλεσμα, ενώ κατέγραψε αρνητικές επιπτώσεις για την εικόνα της Tesla.

Διάβασε την ανάλυση του Reuters.

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Το όριο ανάμεσα στην έκφραση και την ισχύ

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Η σχέση Μασκ–AfD έχει πλέον συνέχεια: δημόσια υποστήριξη, κοινές εμφανίσεις στον ψηφιακό χώρο και αμοιβαία συγχαρητήρια. Η υπόθεση θέτει ένα ευρύτερο ερώτημα για τη δημοκρατική συζήτηση: πώς συνυπάρχουν η ελευθερία έκφρασης ενός επιχειρηματία και η ιδιαίτερη δύναμη που του προσφέρει η ιδιοκτησία μιας παγκόσμιας πλατφόρμας;

Και από τη στιγμή που ήταν υπουργός και είναι συνεργαζόμενος με τον Τραμπ, αυτό δεν αποτελεί ευθεία ανάμειξη της Αμερικής στα εσωτερικά της Γερμανίας;

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