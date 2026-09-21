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Ο Αύγουστος είναι ο μήνας που τα ελληνικά αεροδρόμια δοκιμάζουν στην πράξη τις αντοχές τους. Πτήσεις πυκνώνουν, βαλίτσες και ταξιδιώτες γεμίζουν τους χώρους αναχωρήσεων και αφίξεων και μέσα σε λίγες εβδομάδες εκατομμύρια άνθρωποι κινούνται προς τα νησιά και τους δημοφιλέστερους προορισμούς της χώρας.

Φέτος, όμως, αυτή η γνώριμη εικόνα του ελληνικού καλοκαιριού έφερε μαζί της και ένα νέο ρεκόρ.

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Περισσότεροι από 7,1 εκατομμύρια επιβάτες πέρασαν μέσα σε έναν μόνο μήνα από τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece. Η επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 5,1% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025, προσθέτοντας περίπου 345.000 ταξιδιώτες μέσα σε έναν χρόνο.

Είναι η πρώτη φορά που το δίκτυο της Fraport Greece ξεπερνά το όριο των 7 εκατομμυρίων επιβατών σε έναν μήνα.

Την ίδια στιγμή, η Κέρκυρα κατέγραψε το δικό της ορόσημο. Το αεροδρόμιο του νησιού ξεπέρασε για πρώτη φορά το ένα εκατομμύριο επιβάτες μέσα σε έναν μήνα, φτάνοντας συνολικά τους 1.028.857 ταξιδιώτες τον Αύγουστο.

Από τα 3,9 εκατομμύρια του Μαΐου στα 7,1 του Αυγούστου

Αν δει κανείς την εξέλιξη των τελευταίων μηνών, η ένταση της φετινής θερινής περιόδου αποτυπώνεται ακόμη πιο καθαρά.

Τον Μάιο η κίνηση στα 14 αεροδρόμια είχε φτάσει τα 3,9 εκατομμύρια επιβάτες. Τον Ιούνιο ανέβηκε στα 5,6 εκατομμύρια, τον Ιούλιο πλησίασε τα 6,9 εκατομμύρια και τον Αύγουστο πέρασε για πρώτη φορά τα 7,1 εκατομμύρια.

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Συνολικά, από τον Ιανουάριο έως το τέλος Αυγούστου, τα αεροδρόμια υπό τη διαχείριση της Fraport Greece έχουν εξυπηρετήσει 27,7 εκατομμύρια επιβάτες, έναντι 26,3 εκατομμυρίων την ίδια περίοδο του 2025. Πρόκειται για αύξηση 5,3%, η οποία μεταφράζεται σε περίπου 1,4 εκατομμύρια περισσότερους ταξιδιώτες μέσα στους πρώτους οκτώ μήνες της χρονιάς.

Στο ίδιο διάστημα πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 211.000 πτήσεις, αυξημένες κατά 5,7% σε σχέση με πέρυσι, δείχνοντας και από την πλευρά της αεροπορικής δραστηριότητας το μέγεθος της φετινής κινητικότητας.

Το 86% της κίνησης του Αυγούστου ήρθε από το εξωτερικό

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Η διεθνής κίνηση παραμένει η μεγάλη κινητήριος δύναμη.

Μόνο τον Αύγουστο, 6,2 εκατομμύρια επιβάτες ταξίδεψαν από και προς το εξωτερικό μέσω των 14 περιφερειακών αεροδρομίων, αριθμός αυξημένος κατά 5% σε σχέση με πέρυσι. Οι διεθνείς ταξιδιώτες αντιπροσώπευσαν το 86% της συνολικής κίνησης του μήνα.

Το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει η μεγαλύτερη διεθνής αγορά, με περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο επιβάτες μέσα στον Αύγουστο και αύξηση 7%. Ακολουθεί η Γερμανία με περίπου 924.000 ταξιδιώτες, ενώ η Ιταλία πλησίασε τις 785.000, καταγράφοντας αύξηση 9,2%.

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Ιδιαίτερα δυναμικά συνεχίζει να κινείται και η Πολωνία, με περισσότερους από 428.000 επιβάτες και άνοδο 7,9%.

Πρόκειται για ένα μίγμα αγορών που έχει ενδιαφέρον, καθώς η ζήτηση για τους ελληνικούς προορισμούς προέρχεται πλέον από περισσότερες χώρες και διαφορετικά ταξιδιωτικά κοινά.

Οι προορισμοί που κερδίζουν έδαφος

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Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρουσα αν κοιτάξουμε πέρα από τον Αύγουστο και δούμε ποιοι προορισμοί έχουν ενισχυθεί συνολικά μέσα στο 2026.

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Στους πρώτους οκτώ μήνες της χρονιάς, τα Χανιά έχουν ήδη ξεπεράσει τα 3,18 εκατομμύρια επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 8,7%. Η Κέρκυρα βρίσκεται στα 3,57 εκατομμύρια, αυξημένη κατά 7,2%, ενώ η Κεφαλονιά καταγράφει άνοδο 8,3%.

Ακόμη μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης εμφανίζουν η Σάμος, με +12,3%, και η Σκιάθος, με +12%. Η Μύκονος κινείται επίσης ανοδικά, με 1,31 εκατομμύρια επιβάτες και αύξηση 6,6%, ενώ η Σαντορίνη έχει φτάσει τα 1,8 εκατομμύρια επιβάτες στο οκτάμηνο.

Η Θεσσαλονίκη, με περισσότερους από 5,5 εκατομμύρια επιβάτες από την αρχή του έτους, συνεχίζει να ενισχύει τον ρόλο της ως μία από τις σημαντικότερες αεροπορικές πύλες της χώρας. Η Ρόδος, αντίστοιχα, έχει ήδη ξεπεράσει τα 5,18 εκατομμύρια επιβάτες.

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Οι αριθμοί αυτοί δείχνουν ότι η άνοδος της κίνησης δεν συγκεντρώνεται σε έναν προορισμό. Από το Ιόνιο και την Κρήτη μέχρι το Βόρειο Αιγαίο, τις Κυκλάδες και τις Σποράδες, διαφορετικά αεροδρόμια καταγράφουν τη δική τους δυναμική.

Η Μέση Ανατολή επέστρεψε δυναμικά

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες εξελίξεις του Αυγούστου έρχεται από τη Μέση Ανατολή.

Παρά την αβεβαιότητα που δημιούργησε η σύγκρουση στην περιοχή τους προηγούμενους μήνες, η κίνηση αυξήθηκε κατά 20,6%, με περίπου 44.000 περισσότερους επιβάτες σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025.

Οι πληρότητες των πτήσεων παρέμειναν σχεδόν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, ενώ ο αριθμός των πτήσεων αυξήθηκε, μια εικόνα που δείχνει ότι η ζήτηση διατηρήθηκε ισχυρή.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Τελ Αβίβ, το οποίο βρέθηκε ανάμεσα στα πέντε μεγαλύτερα διεθνή αεροδρόμια προέλευσης και προορισμού για το δίκτυο της Fraport Greece τον Αύγουστο, με περισσότερους από 232.000 επιβάτες και αύξηση 20,5%.

Περισσότερες πτήσεις, περισσότερες διαθέσιμες θέσεις

Υπάρχει ακόμη ένα στοιχείο που βοηθά να διαβαστούν σωστά οι αριθμοί.

Η μέση πληρότητα των πτήσεων τον Αύγουστο διαμορφώθηκε στο 86,9%, ελαφρώς χαμηλότερα από το 88,1% του 2025. Αυτό όμως συνέβη σε μια περίοδο κατά την οποία αυξήθηκε η διαθέσιμη χωρητικότητα.

Μεγαλύτερα αεροσκάφη, περισσότερες διαθέσιμες θέσεις και νέα δρομολόγια διεύρυναν τις επιλογές προς αρκετούς ελληνικούς προορισμούς. Έτσι, σε ορισμένες περιπτώσεις η προσφορά θέσεων αυξήθηκε ταχύτερα από τον αριθμό των επιβατών, οδηγώντας σε μικρότερη πληρότητα παρότι η πραγματική επιβατική κίνηση συνέχισε να ανεβαίνει.

Και τα στοιχεία των πτήσεων επιβεβαιώνουν αυτή την εικόνα. Τον Αύγουστο πραγματοποιήθηκαν 50.903 πτήσεις στα 14 αεροδρόμια, έναντι 48.439 πέρυσι, αύξηση 5,1%.

27,7 εκατομμύρια επιβάτες σε οκτώ μήνες

Η κορύφωση του Αυγούστου είναι ένα σημαντικό στιγμιότυπο μιας μεγαλύτερης εικόνας.

Από τον Ιανουάριο μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, 27,7 εκατομμύρια επιβάτες έχουν ήδη περάσει από τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια υπό τη διαχείριση της Fraport Greece. Οι διεθνείς επιβάτες ξεπερνούν τα 22,1 εκατομμύρια, ενώ περισσότεροι από 5,5 εκατομμύρια ταξίδεψαν στο εσωτερικό.

Από την έναρξη της παραχώρησης μέχρι σήμερα, περίπου 280 εκατομμύρια επιβάτες έχουν περάσει από τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια του δικτύου της Fraport Greece.

Πίσω από τα ρεκόρ, ωστόσο, βρίσκεται μια μεγαλύτερη εικόνα που δείχνει περισσότερες αεροπορικές συνδέσεις, νέες αγορές που κερδίζουν έδαφος και ελληνικοί προορισμοί που διευρύνουν σταθερά τη διεθνή τους απήχηση.

Και με 27,7 εκατομμύρια επιβάτες ήδη στο πρώτο οκτάμηνο του 2026, η φετινή χρονιά έχει ακόμη αρκετή διαδρομή μπροστά της.