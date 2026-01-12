Η Ελβετία θεωρείται εργασιακός παράδεισος. Πέρα από τον τομέα των μεγάλων πολυεθνικών, ξεχωρίζουν εκείνοι του τουρισμού και της εστίασης.

Μια νεαρή Ισπανίδα που εργάζεται ως σερβιτόρα στην Ελβετία, μέσω του λογαριασμού της στο TikTok (@almuinswiss) περιγράφει λεπτομερώς τη δική της εμπειρία.

Σε ένα βίντεο, με πολλά views μάλιστα, όπως αναφέρει το ισπανικό cope.es, περιγράφει τη μισθοδοσία της τον Δεκέμβριο, διευκρινίζοντας από την αρχή ότι δεν εργάζεται υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, αλλά μερικής.

«Θέλω να διευκρινίσω ότι δεν εργάζομαι με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, επομένως ο μισθός μου δεν είναι τόσο υψηλός όσο θα ήταν αν εργαζόμουν με πλήρες ωράριο», εξηγεί στην αρχή του βίντεό της η Almu.

Ο μισθός της τον Δεκέμβριο

Τον Δεκέμβριο εργάστηκε συνολικά 112 ώρες. Με βασικό μισθό 21 φράγκα την ώρα, ο αρχικός της μισθός ανέρχεται σε 2.352 φράγκα. Περιλαμβάνονται αρκετές πρόσθετες πληρωμές: 221,35 φράγκα για το αναλογικό επίδομα αδείας, 250,50 φράγκα για τις πέντε εβδομάδες αναλογικής άδειας και 53,40 φράγκα για εργασία τις αργίες. Συνολικά, ο ακαθάριστος μισθός της ανέρχεται σε 2.877,25 φράγκα.

Οι κρατήσεις στον μισθό της

Στη συνέχεια, η νεαρή Ισπανίδα περιγράφει λεπτομερώς τις κρατήσεις που εφαρμόστηκαν. Δηλαδή, 152,50 φράγκα για την Ajaf, 31,65 για επιδόματα ανεργίας, 28,20 για την ασφάλιση υγείας της και 60,80 για μια άγνωστη χρέωση. Επιπλέον, 38,25 φράγκα είναι παρακράτηση για το συνταξιοδοτικό (στην Ελβετία συνεισφέρουν τόσο ο εργοδότης όσο και ο εργαζόμενος). Μία από τις εκπλήξεις ήταν η κράτηση των 90 φράγκων για γεύματα, τα οποία θεωρούσε πως προσφέρονται δωρεάν, αν και το θεωρεί «πολύ καλή ιδέα, δεδομένου ότι μπορώ να φάω ό,τι θέλω και να πιω καφέ».

Μετά από όλες τις κρατήσεις, ο καθαρός μισθός της Almu, εξαιρουμένων των φιλοδωρημάτων, είναι 2.518,80 φράγκα. Ωστόσο, όπως εξηγεί, τα φιλοδωρήματα είναι ένας «εντελώς μεταβλητός» παράγοντας που μπορεί να αυξήσει σημαντικά το μηνιαίο εισόδημά της.

Τα φιλοδωρήματα

Όπως εξηγεί στη συνέχεια του βίντεό της, ο Δεκέμβριος ήταν ιδιαίτερα καλός μήνας από άποψη φιλοδωρημάτων. «Ο Δεκέμβριος ήταν ένας πολύ καλός μήνας όσον αφορά τα φιλοδωρήματα, επειδή είχαμε εταιρικά δείπνα, υπήρξαν τουρίστες και πάντα τείνουν να δίνουν λίγο υψηλότερο φιλοδώρημα». Δεδομένου ότι τον Νοέμβριο κέρδισε από τα φιλοδωρήματα 300 ευρώ, η Almu εκτιμά πως ο συνολικός μισθός της τον Δεκέμβριο θα μπορούσε να φτάσει τα 2.818,80 φράγκα (περίπου 3.000 ευρώ) για 112 ώρες εργασίας.

