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Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πέντε τραυματίσθηκαν από πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια της νύχτας σε ρέιβ πάρτι στην πόλη Ααράου, στη βόρεια Ελβετία.

«Ααράου: Νυκτερινά πυρά κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Σάχεν. Πολλά θύματα. Μαζική επέμβαση της αστυνομίας. Αποφύγετε την περιοχή», ανέφερε η αστυνομία σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

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JUST IN: Shots heard at event in Aarau, Switzerland. Police confirm there are multiple victims. (Video: Blick) pic.twitter.com/nZMKcGtMGD — Open Source Intel (@Osint613) August 30, 2026

Όπως μεταδίδει η εφημερίδα Blick, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν περίπου στις 03:00 τοπική ώρα, δηλαδή στις 04:00 ώρα Ελλάδας, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη το «Aarauer Rave», το ετήσιο techno πάρτι που πραγματοποιείται στο ιπποδρόμιο της Ααράου και συγκεντρώνει περίπου 3.500 άτομα. Η εκδήλωση ξεκινά από νωρίς το απόγευμα και είναι προγραμματισμένο να ολοκληρώνεται στις 02:00 τα ξημερώματα.

++Aarau: Nächtliche Schüsse bei Veranstaltung im Schachen. Mehrere Opfer. Grosseinsatz der Polizei läuft. Bleiben Sie dem Gebiet fern. Videos und Bilder bitte an Insta-Kanal Kantonspolizei_Aargau. Weitere Infos folgen.++ — Kapo_Aargau (@Kapo_Aargau) August 30, 2026

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι, μέχρι στιγμής, οι Αρχές μπορούν να επιβεβαιώσουν πως σημειώθηκαν «πυκνά πυρά» μέσα σε μεγάλη συγκέντρωση ανθρώπων.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη Blick, αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε το περιστατικό κάνοντας λόγο για «πυρά κατά ριπάς».

Με πληρφορίες από Reuters